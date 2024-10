Serait-ce le tueur de la saison 4 de « Only Murders In The Building » ?

Seulement des meurtres dans le bâtiment Crédit : Hulu

Seulement des meurtres dans le bâtiment a été vraiment excellent dans la saison 4, après deux saisons qui n’ont jamais été à la hauteur des promesses de la première. À bien des égards, cette saison ressemble davantage à une suite directe de la saison 1, car plusieurs détails du premier meurtre mystère ont été remis au premier plan par nos enquêteurs intrépides et leurs acolytes célèbres.

Les notes mystérieuses laissées sur les portes lors de la première saison, la surtension, le chien empoisonné et d’autres « intrigues » laissées sans réponse par la première enquête du trio ont tous fait leur chemin vers le tableau des meurtres. Qui est le ou les tueurs de Sazz ? Et qui aurait espionné nos héros pendant tout ce temps, leur laissant des notes menaçantes pour arrêter le podcast, plaçant des caméras cachées dans leurs appartements ?

S’il y a une chose que cette série fait très bien, c’est l’art du hareng rouge. Pendant une bonne partie de la saison, l’enquête s’est concentrée sur le mystérieux Dudenoff, un habitant de la tour ouest de l’Arconium. Cela s’est ensuite déplacé vers les sœurs excentriques des Frères lorsque Charles, Oliver et Mabel ont réalisé qu’il aurait fallu deux personnes pour tirer sur Sazz et se débarrasser de son corps si rapidement. Lorsque cela n’a pas abouti, l’enquête est revenue sur les « Westies » qui étaient clairement en train de préparer des affaires louches.

Je dois souligner ici que le dernier épisode a confirmé que j’avais raison. Les Westies n’ont pas tué Dudenoff, mais ils ont incinéré son corps, encaissé ses chèques de sécurité sociale et fait semblant qu’il était encore en vie afin de pouvoir continuer à payer des loyers contrôlés pour leurs appartements. Le grand rebondissement ici ? Dudenoff a tout planifié lorsqu’il a découvert qu’il n’avait plus beaucoup de temps à vivre.

Mais si ce n’était pas les Westies et ce n’était pas Dudenoff et que les sœurs Brothers ne sont coupables que d’être des cinéastes d’art et d’essai insupportablement prétentieuses, alors qui est le tueur? Il y a quelques suspects évidents, dont un sur lequel la série zoome dans les derniers instants de l’épisode 8 : le doublé de Ben Glenroy, Glen Stubbins (également joué par Paul Rudd). Il a été abattu par le tueur il y a quelques épisodes, mais cela ne veut pas dire qu’il ne fait pas partie d’un duo meurtrier et tout cela n’est qu’un headfake élaboré. Il est même possible que Stubbins soit le vrai Glenroy, et que ce soit Stubbins qui ait été tué la saison dernière (même si cela est certes assez tiré par les cheveux).

Je pense en fait que c’est une autre diversion, cependant, car il nous reste deux épisodes et je ne pense pas que nous connaîtrons l’identité du ou des tueurs avant la toute fin de l’épisode de la semaine prochaine ou pendant la finale. Je pense aussi que c’est une fausse piste, car quand Helga leur dit que Sazz avait peur d’un homme sur son récent plateau de tournage et qu’il « serait sa mort », ils jouent franchement, alors que ce n’est clairement qu’une figure de style. Vous ne dites pas à quelqu’un que vous avez peur qu’une personne vous tue en disant « ils me tueront » – cela signifie simplement qu’ils sont une poignée, ce qui est certainement le cas de Stubbins. Il est aussi clairement dangereux, mais pas de manière violente, juste d’une manière imprudente « regarde-moi me jeter par une vraie fenêtre ».

Ensuite, il y a Marshall Pope, le scénariste du Seulement des meurtres film. Il est sympathique, sans prétention et très probablement un superfan de podcast déguisé. Eh bien, il est absolument déguisé, car nous le voyons appliquer une fausse barbe pour avoir l’air plus « écrivain » plus tôt cette saison. Mais je n’aime pas cette théorie, car Marshall n’est pas encore devenu un personnage suffisamment important. Il leur faudrait faire beaucoup de travail pour que cette révélation soit satisfaisante.

L’autre grande possibilité est Jan, le tueur de la saison 1, mais elle est très improbable car elle n’aime pas les armes à feu. Il n’y a aucun moyen qu’elle tue par erreur Sazz en essayant de tuer Charles avec un fusil de sniper. Elle voudrait être proche et personnelle.

Honnêtement, je ne sais toujours pas qui est le tueur, mais je souhaite proposer un nom à considérer : Howard Francis Morris.

Howard (joué par Michael Cyril Creighton) est un gars affable et adorable qui a un penchant pour les animaux, qu’il s’agisse de chats, de chiens ou de cochons. Il a aidé les stars de l’OMITB à de nombreuses reprises et s’est retrouvé à assister sur les plateaux de tournage de la comédie musicale la saison dernière et du film cette saison. De toute évidence, il ne veut rien de plus que d’être ami avec nos héros et peut-être de profiter d’un peu de gloire partagée. En cela, il est souvent bloqué. Même cette saison, il se retrouve largement ignoré et ignoré par Mabel lorsqu’il discute de son nouveau podcast sur les animaux ayant un travail.

Ce ressentiment et cette jalousie pourraient être un motif puissant pour Howard, qui, en tant qu’acteur, cache peut-être ses véritables sentiments pour Charles, Oliver et Mabel sous son extérieur affable. Bien sûr, vous auriez raison de souligner qu’il a joué un rôle déterminant en aidant nos héros cette saison, notamment lors de son voyage à la bodega où il a appris que tous les Westies encaissaient à tour de rôle les chèques de Dudenoff. Cependant, il aurait pu faire cela pour orienter délibérément l’enquête dans la mauvaise direction, vers les Westies et loin de lui.

Ensuite, il y a la plus brève des lignes vers la fin du dernier épisode quand Helga apparaît avec son cochon, après l’avoir récupéré auprès de son parent adoptif, Howard. «Je suis reconnaissante envers l’homme en colère qui me l’a rendu à contrecœur», dit-elle au trio. « Je pense qu’il s’appelle Howard? »

Il s’agit d’une curieuse description d’Howard, qui est parfois irrité ou troublé mais que l’on voit rarement en colère. Maintenant, il est possible qu’il soit simplement en colère parce qu’il voulait vraiment ce cochon, mais il est également possible qu’Helga ait vu un côté de lui qu’il ne montre jamais à personne d’autre. Je réalise que cela pourrait être exagéré.

Encore une question sur Howard : où est son amour pour la saison 3, Jonathan ? Peut-être que la série a simplement décrit les intérêts amoureux de Howard, Charles et Mabel (en ne laissant que Loretta, qu’Oliver veut maintenant épouser dès que possible dans le bâtiment où se trouve un meurtrier en liberté pour une raison quelconque). Ou peut-être qu’il y a plus que cela.

Il y a aussi un indice dans le nom du film sur lequel Sazz et Stubbins travaillaient ensemble : Projet Ronkonkoma. Curieusement, Ronkonkoma est un hameau du Queens, où vivent la sœur de Charles et son mari Mike. Cela pourrait aussi être une simple coïncidence, mais les vrais détectives ne croient pas aux coïncidences.

Je suis sûr à 99 % que Stubbins est une autre fausse piste. Je ne suis même pas sûr que Howard soit le Moriarty de cette série, et je pense qu’il est tout aussi probable qu’il soit un « Moriarty inversé » – quelqu’un qui finit par être encore un autre faux-fuyant derrière lequel se cache le véritable cerveau. Et franchement, j’espère que c’est pas Howard pour deux raisons : premièrement, j’aime vraiment son personnage et ce serait plutôt décevant s’il cherchait à tuer nos héros pendant tout ce temps. Deuxièmement, parce que j’ai regardé Exercice de service et la révélation du « grand méchant » a été une telle déception que je me demande si cela semblerait tout aussi dégonflant.

Il y a une autre possibilité : Howard les espionnait, laissant ces notes, faisant tout ça mais n’est-ce pas le tueur.

Et enfin, s’il est le tueur, il devrait absolument travailler avec un complice non seulement pour aider à se débarrasser du corps de Sazz, mais aussi pour leur renvoyer ces textes quelques épisodes en arrière. Il se tient juste à côté d’eux lorsque cela arrive.

