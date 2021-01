L’ancien gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, a condamné fermement l’assaut du Capitole et ses compatriotes républicains qui ont permis au président Trump.

L’acteur hollywoodien est né en Europe juste après la Seconde Guerre mondiale. Il a averti qu’il « avait vu de première main » comment les choses peuvent devenir incontrôlables « :

«J’ai grandi en Autriche. Je connais très bien Kristallnacht ou la Nuit du verre brisé. C’était une nuit de saccage contre les juifs menée en 1938, l’équivalent nazi des Proud Boys. Mercredi était le jour du verre brisé. ici aux États-Unis. «

Schwarzenegger a terminé sur une note plus optimiste, comparant la démocratie américaine à l’épée qu’il a brandie dans son premier rôle de Conan le barbare, qui, selon lui, ne se renforce que lorsqu’elle est tempérée.

Scott Lucas est professeur émérite de politique internationale à l’Université de Birmingham et co-fondateur de la Projet américain non filtré. Il dit qu’il y a des échos entre les événements que Schwarzenegger décrit et ce qui se passe actuellement en Amérique:

« Le danger de suivre ceux qui incitent à la haine, qui incitent à la violence a été vu au cours de la semaine dernière. Et le danger de marcher sur votre système, de dire que les règles n’ont pas d’importance, que les tribunaux n’ont pas d’importance, que les les législatures n’ont pas d’importance … nous l’avons vu pendant des années aux États-Unis. J’espère que nous aurons une meilleure 2021, mais c’est la période la plus importante de l’histoire des États-Unis depuis la guerre civile. «

