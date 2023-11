Serait-ce la fin de l’ère Matthew Stafford pour les LA Rams ?

Le chemin vers Matthew Stafford partant pour Los Angeles contre le Seattle Seahawks dans deux semaines, c’est simple : le quart-arrière vétéran est jugé suffisamment en bonne santé pour commencer et les Rams le ramènent lors de la semaine 11 après avoir raté seulement un match et demi en raison d’une blessure au pouce. Cependant, le chemin pour que Stafford ne joue plus jamais pour les Rams est tout aussi simple.







Si les LA Rams estiment qu’ils n’ont rien à jouer dans la seconde moitié de la saison, tout comme c’était le cas dans la seconde moitié de la saison dernière, alors peut-être que Sean McVay ne ramènera jamais Stafford cette année. Et peut-être qu’il ne reviendra pas non plus l’année prochaine.

Après avoir perdu contre les Packers de Green Bay 20-3 dimanche avec Brett Rypien comme titulaire, les Rams sont tombés à 3-6 avec six défaites lors de leurs huit derniers matchs. L’équipe ressemble à celle que beaucoup s’attendaient à avoir du mal au début de la saison au lieu de celle qui a choqué les sceptiques et battu les Seahawks 30-13 lors de la première semaine.

Oui, les Rams ont joué la semaine 9 sans Stafford, le plaqueur droit Rob Havenstein et le secondeur Ernest Jones, mais qu’est-ce que cela fait pour améliorer la situation actuelle de Los Angeles et l’état de l’équipe à l’avenir ??

Les Rams auront toujours une fiche de 3-6.

Les Rams auront encore peu de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Les Rams auront encore des matchs au calendrier contre les Seahawks, BrunsCorbeaux, Saints et 49ers. Si la saison se terminait aujourd’hui, ces cinq équipes participeraient aux séries éliminatoires. Non seulement Los Angeles devrait gagner au moins deux de ces cinq matchs pour avoir une chance d’établir un record de victoires, mais ils devraient également balayer les Cardinals, les Commanders et les Giants.

Même si Stafford est capable de jouer le reste de la saison, cela suffirait-il pour que les Rams soient assez bons pour remporter six de leurs huit derniers matchs et garantir un record de victoires ?

L’équipe n’avait qu’une fiche de 3-5 cette saison avec Stafford. Seraient-ils vraiment 6-2 lors des huit derniers matchs avec son retour ?

Les raisons pour lesquelles les Rams sont 3-6 s’étendent bien au-delà de la position de quart-arrière et nous le savons tous. Stafford n’était pas la raison pour laquelle beaucoup s’attendaient à ce que Los Angeles figure dans le top 10 du repêchage de 2024. Au contraire, il était l’une des seules raisons d’espérer. C’était une défense bricolée avec des choix de la troisième journée et des agents libres non repêchés. C’est le fait que Stafford et Aaron Donald sont les deux seuls joueurs de la liste à avoir été repêchés au premier tour. Il s’agissait du nombre de joueurs clés lors de leur première ou deuxième année dans la ligue. Et il était probable que, tout comme les blessures ont joué un rôle dans la disparition de Los Angeles la saison dernière, ce problème pourrait également réapparaître en 2023.

Il est indéniable que les blessures ont été un problème lors des neuf premiers matchs. Cooper Kupp a raté quatre matchs, Stafford, Rob Havenstein et Ernest Jones ont raté cette dernière défaite. Kyren Williams reste absent. Puka Nacua semble être une désignation hebdomadaire en attente. Nous n’avons pas vu le premier ou le dernier joueur de ligne offensive rater un match.

Il est indéniable que les blessures resteront probablement un problème lors des quarts de finale.

Alors, quel sera le but de ramener Matthew Stafford après la semaine de congé ?

Kirby Lee-USA TODAY Sports

Pourquoi ramener Stafford dans 2 semaines ?

Essayons de répondre à cette question sans remettre en question la nécessité de la question. C’est une question nécessaire à aborder pour la simple raison que Los Angeles doit faire ce qu’il y a de mieux pour l’avenir au-delà de 2023.

La raison pour laquelle il faut ramener Matthew Stafford lorsque l’équipe a une fiche de 3-6 est que, même si cela est rare, des équipes sont sorties de trous comme celui-ci pour terminer la saison avec un bilan respectable. Encore une fois, c’est très rare.

Avoir Stafford au lieu de Brett Rypien ou Dresser Winn signifierait que les Rams tentent de prouver aux fans et aux autres joueurs restants de l’équipe que Los Angeles ne recherche pas le meilleur choix possible au repêchage. La question de savoir si essayer ou non de gagner des matchs est dans le meilleur intérêt de l’avenir de la franchise fait l’objet d’un débat, mais ramener Stafford montrerait clairement que les Rams jouent pour cette saison et non pour la saison prochaine.

D’accord ou pas d’accord sur le fait qu’ils devraient jouer pour gagner autant de matchs que possible en 2023, lancer Stafford contre les Seahawks montrerait que Los Angeles veut gagner maintenant.

Cela donnerait également à des receveurs comme Kupp et Nacua la possibilité de performer au lieu de devoir simplement exécuter des itinéraires sans raison avec des quarts-arrières suppléants. Kupp a réussi deux attrapés pour 48 verges et Nacua a réussi trois attrapés pour 32 verges et Tutu Atwell a réussi quatre attrapés pour 13 verges (chacun d’eux avait sept cibles) avec Rypien dimanche.

Si McVay veut avoir une chance de commettre un semblant d’offensive lors des huit derniers matchs, alors les Rams ramèneront Stafford.

Certains diront que la seule chose que les Rams devraient faire est d’obtenir le meilleur choix possible au repêchage en 2024.

Pourquoi fermer Stafford ?

Empêcher Matthew Stafford de jouer pour le reste de la saison, s’il est en assez bonne santé pour jouer, rapprocherait les LA Rams de la lutte pour un choix parmi les 3 premiers au repêchage en 2024. Il s’agit d’un choix qui pourrait être utilisé sur un potentiel pierre angulaire de la franchise, qu’il s’agisse d’un quart-arrière, d’un plaqueur gauche, d’un joueur défensif ou de Marvin Harrison, Jr.

Bien que le « tanking » soit considéré comme un sacrilège pour certains, cela est considéré comme une affaire intelligente pour d’autres et nous devons respecter les divergences d’opinion de chacun.

Dans quelle mesure était-il réaliste que Stafford puisse jouer cette semaine ? Je dirais que ce n’est pas réaliste du tout.

McVay a commencé la semaine en disant que la blessure de Stafford était très grave, puis est revenu et a dit qu’il ne participerait pas à l’IR, puis l’équipe a en quelque sorte donné l’impression qu’il s’agissait au pire d’une décision de match, mais il ne s’est pas entraîné du tout pendant le semaine. Ce n’est que samedi que des rapports ont émergé partout selon lesquels les chances que Stafford joue étaient TRÈS faibles en milieu de semaine et que seul un miracle le mettrait sur le terrain, alors a-t-il vraiment été une décision de temps de jeu ?

Cela ne semble pas très probable car Stafford n’a pas joué et il a été pratiquement exclu samedi soir des rapports.

Que dire que Stafford est en assez bonne santé pour débuter dans deux semaines contre les Seahawks ? Ou que même s’il le fait, sa main qui lance fonctionnera bien ? Ce n’est pas parce qu’un Stafford blessé est meilleur que Rypien qu’il est assez bon pour commencer.

Si Stafford rate encore un ou deux matchs en raison de sa blessure et que les Rams tombent à 3-8, ne serait-ce pas une faute professionnelle de le titulariser pour les six derniers matchs ? Surtout parce que de nouvelles blessures rendraient encore plus difficile le départ de Stafford, si l’équipe devait le faire, en 2024.

Stafford sera-t-il de retour en 2024 ?

Matthew Stafford a un salaire de base entièrement garanti de 31 millions de dollars en 2024, ce qui est probablement l’une des principales raisons pour lesquelles le front office des LA Rams était prêt à avoir des conversations sur son échange au cours de la dernière intersaison. Des allégations qu’ils ont d’abord niées, puis confirmées, et même le front office et Stafford ne semblaient pas s’aligner sur ce qui s’était passé cette année.

L’équipe a déclaré qu’elle n’avait jamais contacté Stafford pour modifier son contrat, Stafford a déclaré qu’elle l’avait fait.

Si les Rams parviennent à convaincre une équipe d’accepter d’échanger contre Stafford en 2024, ils assumeront alors un plafond d’argent mort de 55,5 millions de dollars avec une charge de plafond de 6 millions de dollars sur le plafond salarial de 2024. Ce n’est pas bon, mais cela pourrait être mieux que l’alternative, qui consiste à payer son salaire de base de 31 millions de dollars, un argent qui pourrait être utilisé ailleurs si l’équipe continue de travailler pour être plus jeune et moins chère et de développer des choix au repêchage.

Si Stafford revient en 2023 et est plus blessé qu’il ne l’est actuellement, il n’y a aucune chance qu’une équipe assume son salaire de base de 31 millions de dollars en 2024.

Stafford aura 36 ans l’année prochaine et nous devons oublier que Tom Brady a joué jusqu’à 45 ans. Ce n’est tout simplement pas proche de l’âge auquel n’importe quel quarterback jouera, même à l’ère moderne où ils se rapprochent un peu de 40 ans au moment où ils prennent leur retraite. Ce n’est toujours pas « normal » et Stafford a a montré des signes d’usure au cours de ses dernières saisons, malgré le talent restant dans son bras droit.

Si la prochaine meilleure chance des Rams de participer à des séries éliminatoires approfondies est en 2025, il est peu probable que Matthew Stafford soit là pour cela. Aaron Donald, qui aura 33 ans l’année prochaine, n’a pas signé après 2024 et cela n’a d’importance que s’il n’a pas pris sa retraite d’ici 2025.

Matthew Stafford a approché les Lions il y a presque 3 ans et leur a dit qu’il ne voulait plus jouer pour une mauvaise équipe. C’était il y a 3 ans. Où sera-t-il l’année prochaine, alors qu’il aura 36 ans et que les Rams pourraient éventuellement connaître des saisons consécutives avec des défaites à deux chiffres et l’une des équipes les plus jeunes de la NFL ?

Si Stafford ne joue pas contre les Seahawks, les chances augmentent qu’il ne joue plus jamais pour les Rams.

