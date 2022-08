Sera mieux loti – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Je n’ai pas assisté à un match des Bears depuis des années, sans parler de tout autre événement à Soldier Field. Il n’y a pas vraiment de parking décent à une distance raisonnable du parc.

La circulation est un cauchemar pour se rendre à l’établissement ou en sortir. Pour les matchs de football de la NFL, il s’agit du plus petit site de la ligue, ce qui se traduit par une baisse des revenus à tous les niveaux.

Maire [Lori] Lightfoot veut mettre un toit sur l’endroit. Maire, ce n’est pas pour ça que les Bears veulent partir. Les Bears veulent sortir pour contrôler ce qui se passe au stade et non ce que le district du parc décide de tout ce qui s’y passe. Lightfoot veut seulement rejeter ces propositions folles, alors quand les Bears déménagent, elle peut dire qu’elle et la ville ont fait tout leur possible pour les garder. Les ours sont les méchants.

Maire, pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur la résolution des fusillades et des coups de couteau qui se produisent chaque week-end ? Les Bears seront mieux à Arlington Heights et leurs fans aussi.

Don Lass

Oswego