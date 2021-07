Sera extrêmement heureux si l’Inde remporte la médaille olympique d’athlétisme : Shiny Wilson

Quatre fois olympienne et une qui est devenue la première athlète indienne à atteindre les demi-finales du 800 m aux Jeux olympiques, Shiny Wilson, estime que l’Inde a de « très bonnes chances » de remporter une médaille d’athlétisme à Tokyo cette fois-ci. Le premier drapeau féminin -porteuse du contingent indien aux Jeux olympiques de Barcelone en 1992, Shiny a déclaré que ses vœux accompagnent l’équipe et qu’elle serait extrêmement heureuse si un athlète du pays remportait une médaille.

« J’ai de grands espoirs, surtout au javelot et au saut en longueur. L’Inde a de bonnes chances de remporter une médaille. Nous serons tous extrêmement heureux si l’Inde gagne (une médaille) car cela nous a échappé pendant tout ce temps », a déclaré Shiny à IANS par téléphone depuis Chennai.

Shiny, 56 ans, qui est récemment revenue des États-Unis et qui est sur le point de reprendre son poste de directrice générale chez Food Corporation of India, a déclaré : (PT Usha et MD Valsamma entre autres) ont obtenu.

«Nous avons montré que si le soutien est là, toute femme du Kerala peut atteindre de grands sommets dans le domaine de l’athlétisme. Nous sommes heureux de voir autant de jeunes filles entrer dans l’athlétisme du Kerala », a déclaré Shiny.

Shiny, qui est récemment devenue grand-mère, a déclaré qu’elle avait tout accompli grâce à l’athlétisme, au soutien et aux prières de divers milieux.

Shiny a déclaré que si les épreuves de relais mixte avaient eu lieu pendant son temps, l’Inde aurait pu remporter une médaille aux Jeux olympiques. Elle a ajouté qu’une poignée d’athlètes du Kerala, qui participeront à des épreuves de relais mixtes à Tokyo, avaient de bonnes chances de remporter une médaille.

« Oui, peut-être avec le recul, si cet événement était là à notre époque, peut-être que l’Inde aurait pu remporter sa première médaille d’or olympique athlétique. »

Shiny a également exprimé l’espoir que l’Inde sera en mesure de bien faire et de remporter des médailles au tir et au hockey.

Shiny a été champion national du 800 m pendant 14 ans et a représenté l’Inde plus de 75 fois dans des compétitions internationales.

Elle détient la distinction de représenter l’Asie dans quatre Coupes du monde et est peut-être la seule athlète à avoir participé à six compétitions asiatiques d’athlétisme d’affilée à partir de 1985 à Jakarta.

Au cours de cette période, elle a remporté sept médailles d’or, cinq d’argent et deux de bronze dans des compétitions asiatiques. Elle a récolté un total de 18 médailles d’or et deux d’argent dans les sept compétitions de la Fédération d’Asie du Sud (SAF) auxquelles elle a participé.

Récipiendaire d’un prix Arjuna en 1985, le pays l’a décorée du Padma Sri en 1998.

Elle a épousé le grand nageur Wilson Cherian en 1988 et le couple a trois enfants.

