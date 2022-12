Sera-ce Latke? – Le New York Times

Hanukkah est presque là, et j’attends avec impatience des tas de latkes magnifiquement frits, dorés et croustillants à l’extérieur, chauds et tendres à l’intérieur.

Je trouve que je ne peux jamais résister à un latke de pommes de terre, râpé ou en purée, mangé debout et bavardant dans la cuisine chaude et éclaboussée d’huile d’un ami. Mais vous pouvez jouer avec les légumes, les liants et les assaisonnements, qu’il s’agisse de pommes de terre et d’oignons, de céleri-rave et de panais ou de courge musquée et de sauge.

Martha Rose Shulman prépare plusieurs sortes de magnifiques latkes de légumes mélangés, dont cette variante avec carotte, épinards et une touche de graines de nigelle, celle-ci avec chou, carotte et chou violet et celle-ci avec carotte, panais et pomme de terre.

Cette recette de latke géant inspiré de l’okonomiyaki, du restaurant de Brooklyn Shalom Japan, comprend du chou, des germes de soja et des oignons verts. Si vous l’essayez, assurez-vous d’utiliser du kombu dashi pour le garder végétarien. Et du côté toujours un peu plus sucré, il y a des latkes pommes-pommes de terre avec de la crème sure à la cannelle et des latkes pommes et patates douces assaisonnées de gingembre et d’épices chaudes.