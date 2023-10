Sequoia fait l’objet d’un examen minutieux du Congrès concernant ses investissements en Chine

L’une des sociétés d’investissement les plus importantes de la Silicon Valley sera soumise à un examen minutieux du gouvernement pour ses investissements en Chine. Sequoia Capital a reçu une demande polie mais précise du Congrès pour entrer plus en détail sur la manière dont il empêchera de nouveaux investissements américains de faire avancer les intérêts chinois.

Sequoia a annoncé en juin qu’elle se diviserait en trois morceaux: Sequoia Capital aux États-Unis et en Europe, Peak XV Partners en Inde et en Asie du Sud-Est, et HongShan en Chine (anciennement Sequoia Capital China). Alors que l’entreprise prétendait le faire parce qu’il était « de plus en plus complexe de gérer une activité d’investissement mondiale décentralisée », il semblait clair à tous qu’elle anticipait une obligation légale de se désengager de certains secteurs d’activité de la superpuissance rivale.

Le Comité spécial du Parti communiste chinois, dirigé par Mike Gallagher (Républicain-WI), aimerait avoir l’assurance que Sequoia est effectivement en train de se diviser, et si cela est suffisant pour empêcher – comme cela est désormais nécessaire à la suite d’une récente Décret exécutif — Les dollars américains finissent par financer les efforts chinois dans les domaines de l’informatique quantique, des semi-conducteurs, de l’IA et d’autres secteurs technologiques importants.

La lettre, que l’on peut lire icienvoyé à Sequoia, qualifie la scission de « pas dans la bonne direction », mais ajoute :

Bien que la scission de Sequoia semble résoudre certaines des préoccupations détaillées ci-dessus en réduisant dans certains cas le flux de l’expertise managériale et technologique américaine vers des entreprises chinoises en difficulté, des questions importantes demeurent…

Ces questions sont, premièrement, de savoir si la scission pourrait potentiellement et paradoxalement intensifier les investissements dans les industries interdites en permettant à HongShan d’agir sans le contrôle et la surveillance de son homologue américain. Et deuxièmement, HongShan pourrait-il intensifier ses investissements dans les startups américaines pour des raisons similaires.

La lettre du comité demande à Sequoia de répertorier toutes les sociétés dans lesquelles elle a investi et qui sont basées ou ont des activités importantes en Chine, ainsi que de nombreux détails tels que la propriété, l’intérêt du gouvernement chinois, les processus décisionnels, etc.

Il demande également plus d’informations sur les 50 pour cent des commanditaires de Sequoia Capital China qui sont basés aux États-Unis et sur la manière dont ils ont investi.

Enfin, il demande comment Sequoia réagirait si les États-Unis inscrivaient l’une des sociétés du portefeuille de Sequoia sur une liste de sanctions ou de restrictions commerciales.

Il est possible que certaines informations demandées soient confidentielles, évolutives ou simplement inconnues (notamment la dernière question, qui concerne une hypothèse). Néanmoins, le comité demande à Sequoia de répondre avant le 1er novembre.