Sequoia et Andreessen s’apprêtent à subir un impact massif sur l’investissement Instacart 2021

Sequoia Capital et Andreessen Horowitz, deux des sociétés de capital-risque les plus en vue de la Silicon Valley, sont sur le point de subir un coup dur pour leur dernier investissement dans la société de livraison d’épicerie Instacart, un accord qui a été conclu en 2021 alors que les valeurs technologiques montaient en flèche.

Dans son dernier prospectus d’introduction en bourse mise à jourdéposé vendredi, Instacart a annoncé son intention de vendre des actions entre 28 et 30 dollars pièce, valorisant la société à environ 10 milliards de dollars dans le haut de la fourchette.

C’est plus de 75 % en dessous du niveau où Sequoia et Andreessen ont investi début 2021. À cette époque, Instacart vendait des actions à 125 $ pièce pour une valorisation de 39 milliards de dollars. L’économie de la livraison était en plein essor en raison des fermetures de Covid et les services d’Instacart connaissaient une demande record.

« L’année dernière a marqué le début d’une nouvelle normalité, changeant la façon dont les gens font leurs achats d’épicerie et de biens », a déclaré à l’époque le directeur financier d’Instacart, Nick Giovanni, dans un communiqué de presse.

Au cours des deux années qui ont suivi, Instacart et ses investisseurs ont appris que la croissance au cours de cette période était tout sauf normale. Instacart clôturait un trimestre au cours duquel les revenus ont bondi de 200 %. Au cours du trimestre précédent, les ventes ont été multipliées par sept. Instacart a déclaré qu’elle se préparait à augmenter ses effectifs de 50 % et à renforcer ses investissements dans la publicité.

Mike Moritz de Sequoia, qui a dirigé les investissements de son entreprise et a récemment annoncé son départ après 38 ans, a déclaré dans le même communiqué de presse qu’Instacart « remplissait son rôle de service vital pour les consommateurs, de partenaire fiable pour les détaillants et de plateforme efficace pour les annonceurs ». Fidélité, Prix ​​​​T. Rowe et D1 Capital Partners ont également participé à ce tour de financement.

Ensuite, l’économie a rouvert, l’inflation a grimpé et la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt, qui sont restés proches de zéro tout au long de Covid. Les consommateurs ont recommencé à faire leurs achats en personne avec des budgets serrés, et avec la hausse des coûts d’investissement, les investisseurs ont commencé à exiger que les entreprises qui brûlent leurs liquidités trouvent le chemin de la rentabilité. L’année dernière, le Nasdaq a subi sa plus forte baisse depuis la crise financière de 2008.

Il est également vrai que les sociétés de capital-risque n’ont pas enregistré de réels retours sur les introductions en bourse depuis avant l’effondrement du marché en 2022. Le manque de sorties est particulièrement criant car les sociétés de capital-risque ont investi des montants records en 2020 et 2021, y compris des transactions à des valorisations élevées dans des domaines tels que la cryptographie et la fintech.

Même avec l’évolution des conditions du marché, Instacart a continué de croître, mais à un rythme considérablement plus lent. Les revenus ont augmenté de 15 % au cours du dernier trimestre par rapport à l’année précédente et les dépenses d’exploitation ont diminué au cours de cette période, permettant à l’entreprise de devenir rentable.

Du point de vue de la valorisation, le plus gros problème est qu’Instacart a levé la somme de 39 milliards de dollars au cours d’une période record d’introductions en bourse dans le secteur technologique, et quelques mois seulement après que d’autres sociétés de l’économie du partage Airbnb et PorteDash avait des offres à succès.

Il n’y a pas eu d’introduction en bourse notable dans le secteur technologique aux États-Unis depuis fin 2021, et Instacart et Klaviyo sont les deux seules à avoir déposé un dossier public récemment. Le service d’autopartage Turo est également répertorié, mais son prospectus initial est sorti début 2022.

Heureusement pour Sequoia et Andreessen, ils ont commencé à investir dans Instacart lorsque la société en était à ses débuts et que le cours de l’action était bien inférieur à ce qu’il est aujourd’hui. En supposant que le cours de l’action se maintienne, il reste encore beaucoup d’argent à gagner pour les commanditaires. En raison de la période de blocage, les sociétés ne peuvent commencer à vendre leurs actions que 180 jours après l’offre.

Sequoia est le plus grand investisseur d’Instacart, avec une participation de 15 % sur une base entièrement diluée. Les 400 000 actions achetées en 2021 ne représentent qu’une petite partie des 51,2 millions d’actions qu’elle possède. Au total, la société a investi environ 300 millions de dollars pour une participation qui vaudrait plus de 1,5 milliard de dollars dans le haut de la fourchette.

Sequoia a mené les 8,5 millions de dollars d’Instacart Série A en 2013, alors que le prix n’était que de 24 cents par action, selon le prospectus. Andreessen a mené le tour suivant à 2,98 $ et Sequoia a participé. Les deux sociétés figuraient dans la série C à 13,31 $ l’action et dans la série D à 18,52 $.

La participation totale d’Andreessen étant inférieure à 5 %, la totalité de sa participation n’est pas divulguée dans le prospectus.

Les représentants de Sequoia et Andreessen ont refusé de commenter.

Ce n’est qu’en 2020 que le cours de l’action d’Instacart a grimpé jusqu’à atteindre son niveau actuel, dans un contexte Tour de table de 200 millions de dollars dirigé par Valiant Peregrine Fund et D1. Ni Sequoia ni Andreessen n’ont participé à ce tour.

Même si l’introduction en bourse d’Instacart ne parvient pas à élever sa valorisation près de son sommet de l’ère Covid, il est probable que Sequoia, Andreessen et d’autres sociétés de capital-risque espèrent qu’elle contribuera à susciter l’enthousiasme des investisseurs publics pour les nouvelles valeurs technologiques. Arm, qui a été privatisé par SoftBank en 2016, est réintégré sur le marché public jeudi et a bondi de 25 % à ses débuts.

