Sequoia Capital réduit son investissement FTX à 0 $

Le jeton FTT natif de FTX a baissé de près de 30 % et s’est échangé à 2,21 $ jeudi. Le marché plus large de la crypto-monnaie a également été battu, le bitcoin atteignant un nouveau creux pour l’année plus tôt cette semaine.

Mercredi également, le ministère américain de la Justice et la Securities and Exchange Commission auraient lancé des enquêtes sur l’implosion soudaine de la plateforme de crypto-trading.

En savoir plus sur la technologie et la crypto de CNBC Pro

Sequoia a souligné que son exposition à FTX était limitée et qu’elle avait investi 150 millions de dollars dans FTX.com et FTX.us via le Global Growth Fund III.

“FTX ne fait pas partie des dix premières positions du fonds”, a déclaré la société, ajoutant qu’elle représentait moins de 3% du capital total du fonds.

“Le fonds reste en bonne forme”, indique la note, et explique comment ses pertes dues à son exposition à FTX sont compensées par un flux de capitaux plus important de “gains réalisés et non réalisés dans le même fonds”.

“Nous sommes dans le métier de prendre des risques”, a déclaré Sequoia dans sa note. “Certains investissements surprendront à la hausse, et certains surprendront à la baisse.”