Séquençage du virus Mpox en Afrique – Monde

Pièces jointes

Principaux points saillants

• Les cas de variole en Afrique augmentent rapidement. Au 30 juillet 2024, une augmentation de 160 % des cas et une augmentation de 19 % des décès ont été signalées par rapport à la même période en 2023. Cette poussée se propage aux pays non endémiques, suscitant des inquiétudes à l’échelle continentale et mondiale.

• Au 31 août 2024, on comptait 24 873 cas (dont 5 549 cas confirmés) et 643 décès. La République démocratique du Congo (RDC) représente la grande majorité des cas et des décès signalés en Afrique.

• Les deux principaux clades du MPXV en circulation en Afrique sont le clade I et le clade II. Le clade I est prédominant en Afrique centrale et comprend deux sous-clades : les sous-clades Ia et Ib. Le clade II

circule principalement en Afrique de l’Ouest et est divisé en sous-clades IIa et IIb. Une lignée de clade IIb a conduit à l’épidémie mondiale de 2002.

• Le clade Ib, signalé pour la première fois en République démocratique du Congo (RDC) en 2023, est associé à une transmission interhumaine par contact sexuel et étroit. Il s’est propagé dans des pays non endémiques, notamment au Burundi, au Kenya, au Rwanda, en Ouganda, en Thaïlande et en Suède.

• Aucun changement dans la présentation ou les symptômes du sous-clade Ib n’a été signalé par rapport aux autres clades.

• Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour élucider le modèle de transmission, la période d’incubation, le taux de mortalité et la transmissibilité chez les enfants et les adultes du sous-clade Ib par rapport aux autres clades.

• Africa CDC continuera à mettre à jour ce communiqué à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.