Septième suspect inculpé dans la mort d’Imperial Stewart

Une septième personne a été inculpée en lien avec la disparition et le décès d’Imperial Stewart, 17 ans.

La police de Columbus a annoncé vendredi que Raymor Dumas, 43 ans, de Far East Side, avait été inculpé par un grand jury du comté de Franklin pour falsification de preuves et entrave à la justice. Un mandat d’arrêt avait été émis contre lui et il n’était pas en garde à vue vendredi soir.

Stewart a été vu pour la dernière fois le 20 septembre près de Cleveland Avenue et Huy Road avec Michael Bowles, 20 ans, et son frère Mi’Quel Bowles, 18 ans, selon la police de Columbus.

Les restes de Stewart ont été retrouvés mardi soir sur la propriété d’une église du côté nord-est de la ville, selon les archives judiciaires et la famille de Stewart. Les restes n’ont pas été officiellement identifiés publiquement par le bureau du coroner du comté de Franklin ou par la police.

Michael Bowles était accusé de meurtre et arrêté mercredi, a indiqué la police de Columbus.

Selon les archives judiciaires, Stewart a acheté une arme à feu à Michael Bowles et, après la transaction, les frères Bowles et un jeune de 16 ans ont tenté de voler Stewart. Au cours de cette tentative de vol, Stewart a résisté et a été abattu, selon les archives judiciaires.

L’adolescent de 16 ans fait face à des accusations de délinquance pour meurtre, entrave à la justice et vol qualifié devant le tribunal municipal du comté de Franklin. Le Dispatch ne le nomme pas car il n’a pas été inculpé en tant qu’adulte, du moins pour le moment.

Mi’Quel Bowles, 18 ans, de la région de Glenbrook/Easthaven, fait face à une accusation criminelle d’entrave à la justice. La police affirme qu’il a menti en affirmant ne pas être au courant de la fusillade et en niant être dans la voiture au moment où cela s’est produit.

Tywisha Peterson, 40 ans, la mère des frères Bowles, fait face à une accusation d’entrave à la justice. La résidente du quartier Northern Woods de Columbus est accusée d’avoir discuté avec ses fils de la manière de se débarrasser d’un véhicule impliqué dans un meurtre, puis d’avoir menti au sujet de la conversation.

Genee Dumas, 39 ans, du côté sud-est de Columbus, fait face à des accusations d’entrave, de falsification de preuves et de résistance à son arrestation. Selon les archives judiciaires, elle a tenté de casser le téléphone portable de sa fille alors que celle-ci était interrogée par la police.

La fille de Dumas, âgée de 17 ans, fait face à des accusations de délinquance pour entrave à la justice, falsification de preuves et résistance à son arrestation.

Toute personne ayant des informations sur l’endroit où se trouve Raymor Dumas est priée d’appeler l’unité des homicides de la police de Columbus au (614) 645-4730 ou Central Ohio Crime Stoppers au (614) 461-8477.

