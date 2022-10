Septième semaine de prédictions de la NFL : Browns @ Ravens, Seahawks @ Chargers, Steelers @ Dolphins | Nouvelles de la NFL

Prédictions NFL – Septième semaine

Le “talent suprême” Lamar Jackson et les Ravens de Baltimore triompheront-ils des Browns de Cleveland ? Les Seahawks de Seattle vont-ils contrarier les Chargers de Los Angeles ? Et les Dolphins de Miami ont-ils « trop » de vitesse pour les Steelers de Pittsburgh ?

Neil Reynolds et Jeff Reinebold ont de nouveau été rejoints par les vainqueurs du Super Bowl Will Blackmon et Torry Holt sur le dernier À l’intérieur du groupe podcast pour donner leurs prédictions sur l’action en direct de la NFL de ce dimanche sur Sports du ciel.

Torry avait le droit de se vanter lors de la sixième semaine, appelant correctement deux des trois matchs – des victoires pour les Bills de Buffalo et les Eagles de Philadelphie – tandis que Neil et Jeff n’ont vu que le succès de Buffalo venir, et Will a fait un blanc à tous les niveaux.

Le triple en-tête de ce dimanche représente une chance de rédemption. Cela commence avec les Browns de Cleveland contre les Ravens de Baltimore dans un affrontement de rivalité AFC North, avant que les Seahawks de Seattle ne se dirigent vers Los Angeles pour affronter les Chargers, puis les divertissements de la soirée se terminent avec les Dolphins de Miami accueillant les Steelers de Pittsburgh sur Sunday Night Football .

Cliquez sur le lien ci-dessous pour écouter Neil, Jeff, Will et Torry sur le podcast Inside The Huddle de cette semaine et lisez la suite pour voir leurs prédictions de la semaine sept…

Browns de Cleveland (2-4) @ Ravens de Baltimore (3-3)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 18h

NEIL PICKS : les corbeaux

“Je ne fais pas beaucoup confiance à aucune de ces équipes, mais cette division est là pour la prise – c’est un gros match !

“Les Ravens ont été impliqués dans des matchs très serrés, en particulier à domicile – je pense qu’ils ont eu huit matches consécutifs qui se sont soldés par un score – mais je dis qu’ils font le travail dans celui-ci.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Un aperçu de toutes les meilleures pièces marquantes du quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson jusqu’à présent cette saison Un aperçu de toutes les meilleures pièces marquantes du quart-arrière des Ravens de Baltimore Lamar Jackson jusqu’à présent cette saison

JEFF PICKS : les corbeaux

“J’aime Baltimore aussi. Je crois en Lamar Jackson au poste de quart-arrière, même s’il n’a pas particulièrement bien joué au cours des deux dernières semaines. Il est toujours un grand joueur.

“Et je ne sais pas combien de Desean Jackson mettra en vedette [after signing for the Ravens] cette semaine, mais je pense toujours qu’à 35 ans, il a des capacités. Il s’en sortira bien là-bas, et c’est une arme dont ils ont besoin dans le jeu des passes, car ils dépendent tellement de Mark Andrews.”

Le receveur vétéran Desean Jackson a signé avec les Ravens de Baltimore cette semaine

CHOIX DE LA VOLONTÉ : les corbeaux

“J’aime Baltimore dans celui-ci.

“La seule chose que Desean Jackson peut encore faire est de courir. Il va attirer les regards de la défense, et dès qu’ils s’endorment, il va les frapper par-dessus pour un TD de 70 mètres!”

CHOIX TORRY : Corbeaux

“Lamar Jackson est un talent suprême, mais je veux qu’il protège mieux le football.

“Les Browns, quant à eux, ont été une vraie déception jusqu’à présent cette saison, en particulier en défense, je pense que j’aime leur jeu de course.

“Un match de division, ce qui signifie que cela pourrait aller dans les deux sens. Ce sera serré, mais je vais opter pour les Ravens à domicile. Je pense que la foule de Baltimore les aidera et ils en feront juste assez.”

Seahawks de Seattle (3-3) @ Chargers de Los Angeles (4-2)

Dimanche, en direct sur Sky Sports NFL, 21h25

NEIL PICKS : Chargeurs

“Seattle a gagné grâce à des performances offensives explosives cette saison, mais ils l’ont fait en défense la semaine dernière [beating the Arizona Cardinals]. Ils ont limogé Kyler Murray six fois !

“Mais, je vais toujours opter pour les Chargers dans celui-ci – je crois juste en leur quart-arrière Justin Herbert.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le porteur de ballon des Los Angeles Chargers Austin Ekeler décrit comment le quart-arrière Justin Herbert a progressé de la deuxième à la troisième année dans la NFL et ce qui le rend différent Le porteur de ballon des Los Angeles Chargers Austin Ekeler décrit comment le quart-arrière Justin Herbert a progressé de la deuxième à la troisième année dans la NFL et ce qui le rend différent

JEFF PICKS : Chargeurs

“Pour moi, les Seahawks sont l’une des équipes surprises de la saison. Et pour moi, vous devez commencer par parler de Geno Smith au quart-arrière – parler de surprises.

“Ce gars a été jeté à la ferraille de la NFL et donc pour lui de jouer aussi bien qu’il l’a fait, c’est une révélation.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le vétéran de la NFL Geno Smith joue l’un des meilleurs football de sa carrière jusqu’à présent pour les Seahawks de Seattle. Voici un aperçu de certains de ses meilleurs jeux cette saison Le vétéran de la NFL Geno Smith joue l’un des meilleurs football de sa carrière jusqu’à présent pour les Seahawks de Seattle. Voici un aperçu de certains de ses meilleurs jeux cette saison

“Les Seahawks semblent avoir retrouvé cette fanfaronnade qu’ils avaient auparavant – [head coach] Pete Carroll a l’air de s’amuser.

“Cela étant dit, je pense que lorsque vous regardez les listes totales, les Chargers sont une meilleure équipe de football de haut en bas.”

CHOIX: Seahawks

“La seule chose avec laquelle les Chargers ont des problèmes, c’est quelque chose que Seattle fait bien, c’est-à-dire diriger le football.

“J’aime les Seahawks pour le bouleversement. En ce moment, ils ont cette énergie – quand ils vont bien, Carroll sait comment garder cette équipe pompée.”

CHOIX TORRY: Seahawks

“Les Seahawks sont intrigants. Nous avons regardé les Chargers lundi soir contre les Broncos de Denver, et ils n’étaient pas si convaincants dans un match à faible score.

“J’aime ce que fait Geno, il m’a surpris. Il complète 73% de ses passes et il ne l’a pas beaucoup retourné. J’aime aussi leur recrue, Kenneth Walker de l’État du Michigan, et ils ont deux bons receveurs en DK Metcalf et Tyler Lockett.

“Je pense que Seattle va sur la route et bat les Chargers.”

Steelers de Pittsburgh (2-4) @ Dolphins de Miami (3-3)

Sunday Night Football, en direct sur Sky Sports NFL, lundi, 1h20

NEIL PICKS : les dauphins

“Il semble que Tua Tagovailoa va être de retour pour les Dolphins [after two weeks out with concussion]. On espère qu’il va bien, c’est la première chose.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Retour sur la commotion cérébrale extrêmement préoccupante subie par Tua Tagovailoa dans la NFL, et les retombées de celle-ci, alors que le quart-arrière se prépare à reprendre l’action ce dimanche Retour sur la commotion cérébrale extrêmement préoccupante subie par Tua Tagovailoa dans la NFL, et les retombées de celle-ci, alors que le quart-arrière se prépare à reprendre l’action ce dimanche

“Miami doit arrêter la porte tournante au quart-arrière. Cependant, même avec Teddy Bridgewater et Skyler Thompson au quart-arrière, Tyreek Hill et Jaylen Waddle ont toujours eu leurs verges au receveur.

“Donc je choisis Miami pour gagner celui-ci, surtout maintenant que Tua est de retour.”

JEFF PICKS : les dauphins

“C’est difficile. [Steelers quarterback] Kenny Pickett est également dans le protocole de commotion cérébrale, bien que nous ayons entendu l’entraîneur Mike Tomlin dire: “S’il peut jouer, il jouera”.

“Mais je regarde cette équipe de Miami, je vois les armes qu’elle a, et je crois qu’elle va gagner le match.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York Le quart-arrière recrue des Steelers de Pittsburgh, Kenny Pickett, a inscrit deux touchés lors de ses débuts dans la NFL contre les Jets de New York

CHOIX: Dauphins

“Si les Steelers ne peuvent pas atteindre le quart-arrière, peu importe qui c’est, ils vont avoir des ennuis. Parce qu’ils ne peuvent pas couvrir ces receveurs des Dolphins pendant longtemps. Je prends Miami.”

TORRY PICKS : Dauphins

“Je prends les Dolphins à la maison aussi. Je pense que leur vitesse en attaque sera trop pour les Steelers.”

