Septième ciel: la reine du tennis Pavlyuchenkova met fin à sa sécheresse et devient la première femme russe en demi-finale du Grand Chelem depuis 5 ans (VIDEO)

Plus d’une décennie après avoir subi une défaite atroce alors qu’elle était au bord des demi-finales, la joueuse de 29 ans est revenue de l’arrière pour battre son amie kazakhe et partenaire de double Elena Rybakina, l’emportant avec une victoire de 9-7 au tie-break en un set final épique qui a déjà été qualifié de classique par la WTA.

Il y a dix ans, Pavlyuchenkova, alors adolescente, menait la championne 2010 et la finaliste 2011 Francesca Schiavone 6-1, 4-1 avant de finalement perdre.

Elle a également perdu au même stade de l’US Open et de Wimbledon avant un triplé de défaites en quarts de finale à l’Open d’Australie en 2017, 2019 et 2020.

Bienvenue dans les demi-finales du Chelem, Anastasia Pavlyuchenkova. Une décennie après avoir fait son 1er Slam QF à Roland Garros 2011, la Russe de 29 ans bat son record de 0-6 en quarts de finale du Chelem pour devancer Elena Rybakina 67 62 97 pour faire sa 1ère demi-finale majeure.

« Quelles montagnes russes », Pavlyuchenkova a réagi après s’être déplacée à une ou deux victoires de sa première finale en carrière et de son titre du Grand Chelem.

En plus de devenir la première Russe à atteindre ce stade depuis Elena Vesnina à Wimbledon, elle sera également la première femme de son pays à atteindre une finale en simple depuis la même année si elle bat Tamara Zidansek lors de sa prochaine sortie.

Après avoir triomphé de Victoria Azarenka au quatrième tour, Pavlyuchenkova a tenté de comparer son moi actuel, à un mois de son 30e anniversaire, avec son développement il y a 10 ans.

Quelle montagne russe

« Anastasia était une enfant absolue, surtout émotionnellement », elle a réfléchi à son moi antérieur.

« Et maintenant, Anastasia, à mon avis, montre un tennis plus intelligent – ​​plus confiant.

« Et elle a plus confiance en elle et en ses forces : elle est déjà adulte. »

L’entraîneur des équipes nationales de tennis russes, Vladimir Kamelson, était parmi ceux qui tenaient à féliciter Pavlyuchenkova, qui est entraînée par son frère, Aleksandr.

« Je suis très fier, » il dit à Championat : Je connais Pavlyuchenkova depuis de très nombreuses années.

« Nous avons volé avec elle à Barcelone quand elle était adolescente dans mon équipe. La chose la plus importante qui m’a choqué aujourd’hui était sa forme physique.

Ça vaut le coup d'attendre 🥰Dans sa 5️⃣0️⃣ème apparition au tableau principal du Grand Chelem, @NastiaPav fait la percée en demi-finale 6-7(2), 6-2, 9-7 sur Rybakina.

« J’espère que Pavlyuchenkova a donné l’exemple à toutes nos jeunes filles. Elle a montré qu’il ne s’agit pas seulement de gagner de l’argent, mais aussi d’apprendre à jouer au tennis en gagnant.

« Grâce à elle, nous voulons que le tennis féminin se réveille et suive le chemin de [male contenders Andrey] Roublev, [Daniil] Medvedev et [Aslan] Karatsev.

Faisant référence aux stars russes qui se sont installées aux États-Unis pour développer leurs talents, il a ajouté : « Nous avons toutes les conditions pour nous préparer dans notre pays – il n’est pas nécessaire de fuir d’ici. »

Pavlyuchenkova a remercié la foule d'avoir encouragé son adversaire.

« J’essaie de le considérer comme un autre match que j’ai gagné dans ce tournoi, et je ne vais changer aucune routine », Pavlyuchenkova a déclaré après sa victoire dramatique.

« Donc, demain, je vais juste aller me calmer, me soigner, et demain j’ai un double pour jouer avec Elena. Nous allons nous réchauffer ensemble et jouer en double normal, et rien ne va changer pour moi.

« J’ai beaucoup travaillé et je voulais vraiment, vraiment tellement les résultats, comme depuis le début de la saison sur terre battue, mais je ne m’attendais pas à ce que cela vienne aussi vite.

« J’ai déjà eu le bon parcours à Madrid [reaching the semifinals] et maintenant c’est ici, mon meilleur résultat à ce jour en Grand Chelem.

« Pour le moment, je ne me soucie que de mon corps. J’espère que j’essaie de m’accrocher et d’être dans la meilleure forme possible pour mon prochain match. »

L’excellent parcours de Pavlyuchenkova continue un bon tournoi pour les joueurs russes, avec Medvedev prêt à jouer dans les quarts de finale du simple messieurs et Elena Vesnina et Aslan Karatsev atteignant la finale du double mixte.