Septième cas humain possible de grippe aviaire confirmé en Californie

L’utilisation d’un équipement de protection pendant la traite est importante pour réduire le risque de transmission d’agents pathogènes des vaches aux humains, tout en maintenant la sécurité des travailleurs et la qualité des produits laitiers. Crédits image : Unsplash

Nouvelles mises à jour :

11 octobre : Le Département de la Santé publique de Californie (CDPH) a signalé deux cas confirmés de grippe aviaire H5, portant le total à sept cas probables dans l’État. Ces cas sont liés à des épidémies dans les fermes laitières de la Vallée Centrale, où la plupart des infections sont survenues parmi les ouvriers agricoles. Notamment, deux travailleurs de la même ferme ont été infectés, mais ils travaillaient dans des zones différentes et n’étaient pas des contacts étroits. Les six patients connus ont présenté des symptômes légers et ont été traités sans hospitalisation.1

Depuis la dernière mise à jour, 11 troupeaux supplémentaires ont été touchés par le virus en Californie, portant le total à 90.2

Nouvelles originales :

Un troisième cas humain possible de grippe aviaire a été identifié en Californie, l’individu ayant été en contact avec des bovins laitiers infectés dans la Central Valley. Des spécimens sont actuellement envoyés au CDC pour des tests de confirmation. Malgré ce nouveau cas, les responsables de la santé maintiennent que le risque pour le public reste faible. Il est important de noter qu’aucune des personnes n’a dû être hospitalisée.3

Au cours des 30 derniers jours, 79 troupeaux de bétail ont été touchés par le virus en Californie, soulignant la gravité de la situation.2 Les trois cas humains signalés concernaient des individus ayant interagi avec des animaux dans différentes fermes. Le dernier cas reflète les deux précédents, la personne présentant des symptômes légers tels qu’une conjonctivite, une rougeur des yeux ou un écoulement. Fin mars 2024, un employé d’une ferme laitière au Texas a été testé positif au virus H5N1 après avoir ressenti des symptômes tels qu’une gêne oculaire.4

Le Département de la santé publique de Californie (CDPH) souligne que même si le public ne court pas de risque significatif, les personnes en contact direct avec des animaux infectés, en particulier les ouvriers agricoles, courent un risque élevé de contracter le virus. Pour atténuer ce risque, le CDPH recommande l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), notamment des masques N95, des lunettes de protection et des gants pour toute personne travaillant avec des animaux ou des matériaux potentiellement infectés.

3 points clés à retenir Un troisième cas humain possible de grippe aviaire a été signalé en Californie, mais les autorités sanitaires confirment que le risque public reste faible, avec aucune hospitalisation parmi les personnes touchées. Le ministère californien de la santé publique souligne la nécessité de porter des EPI pour les travailleurs agricoles et renforce les mesures de biosécurité pour empêcher la propagation du virus. Le CDPH assure aux consommateurs que le lait et les produits laitiers pasteurisés sont sûrs, les exhortant à éviter les produits laitiers non pasteurisés en raison des risques potentiels pour la santé liés à des agents pathogènes comme la salmonelle et la grippe aviaire.

Le Département de la Santé publique de Californie (CDPH) rassure le public sur le fait que le lait et les produits laitiers pasteurisés peuvent être consommés sans danger, car le processus de pasteurisation inactive efficacement le virus de la grippe aviaire. De plus, il est interdit au lait de vaches malades d’entrer dans l’approvisionnement public en lait. Salmonelle et les virus de la grippe aviaire, dont le H5N1, connus pour persister sur le matériel de traite et dans le lait cru. Les responsables de la santé soulignent l’importance de la pasteurisation pour garantir la sécurité, car la consommation de lait cru ne présente aucun avantage prouvé pour la santé. Compte tenu des risques potentiels pour la santé, en particulier pour les populations vulnérables, il est conseillé aux consommateurs d’éviter les produits laitiers non pasteurisés et de rester conscients des mesures de biosécurité dans les élevages laitiers pour éviter toute contamination.5

En réponse à l’épidémie, le CDPH a coordonné la sensibilisation des producteurs laitiers et des travailleurs agricoles concernant les mesures préventives. Au cours des quatre derniers mois, le département a distribué plus de 340 000 respirateurs, 1,3 million de gants, 160 000 lunettes et écrans faciaux et 168 000 casquettes bouffantes pour protéger les ouvriers agricoles. L’agence travaille également avec les services de santé locaux pour assurer des contrôles de santé pour les personnes exposées et pour faciliter les tests et les traitements si nécessaire.3

Le CDPH collabore avec le Département californien de l’alimentation et de l’agriculture (CDFA) pour protéger la santé humaine et animale, en utilisant des outils de surveillance pour surveiller la situation de la grippe aviaire. De plus, la Californie a reçu 5 000 doses supplémentaires de vaccin contre la grippe saisonnière du CDC pour les travailleurs agricoles, que le CDPH prévoit de distribuer aux services de santé locaux dans les régions à forte production laitière.3

Pour les personnes exposées à des animaux infectés, le CDPH conseille de surveiller les symptômes tels que la toux, les maux de gorge, la fièvre et la conjonctivite pendant 10 jours après l’exposition. Si des symptômes apparaissent, les personnes doivent s’isoler et contacter leur service de santé publique local pour obtenir des conseils.3

Bien que le vaccin contre la grippe saisonnière ne protège pas contre la grippe aviaire, le CDPH encourage tous les Californiens, en particulier ceux à risque, à se faire vacciner afin de réduire les risques de co-infection et de maladie grave.

