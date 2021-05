Septet affichent leurs mouvements fluides et impeccables lors de performances exceptionnelles

Après avoir remporté quatre prix aux Billboard Music Awards 2021, BTS a captivé tout le monde avec sa performance incroyable sur son dernier single anglais ‘Beurre». Le septuor s’est habillé avec style, vêtu d’un smoking noir et a montré ses mouvements lisses comme du beurre pendant la performance. Maintenant, la page YouTube officielle de Bangtan TV a publié la vidéo de performance de la cérémonie de remise des prix et c’est quelque chose que l’armée ne peut pas se permettre de manquer.

Dans la vidéo, les sept garçons de BTS à savoir RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook ont ​​utilisé tous les espaces du vestiaire, de l’arène au tapis rouge pour leur performance. Ils sont entrés dans la bonne ambiance et le travail sans faille de la caméra est des ajouts à la vidéo kickass.

Aux BBMA, BTS a remporté quatre prix, dont le meilleur duo / groupe, le meilleur artiste des ventes de chansons, le meilleur artiste social (voté par les fans) et la chanson la plus vendue pour ‘Dynamiter».

Pendant ce temps, ‘Beurre‘clip vidéo a battu le propre record de BTS pour la plus grande première vidéo musicale sur YouTube, accumulant 3,9 millions de concurrents de pointe. Il a recueilli plus de 100 millions de vues en 21 heures. Alors que l’anticipation augmente pour ce qui va suivre pour les icônes de la pop, le groupe maintiendra son élan avec leur apparition dans « The Late Show with Stephen Colbert » et « Good Morning America » 2021 Summer Concert Series.

De plus, BTS a annoncé l’événement de diffusion en direct en ligne BTS 2021 MUSTER SOWOOZOO, organisé pour célébrer le huitième anniversaire de BTS et ARMY. Ce sera un événement de deux jours qui se tiendra les 13 et 14 juin 2021, y compris World Tour Version (avec certaines des chansons en langue étrangère de l’acte).

Le concert a été annoncé juste après la chute du groupe ‘Beurre‘le 21 mai 2021.