Septembre : une manifestation mène à l’expulsion du domicile de Rutland

Pendant un certain temps, une propriété dans le bloc 200 de Nickel Road à Kelowna a fait l’objet de conversations dans toute la ville avant une expulsion en septembre.

Le 17 septembre, des membres du quartier se sont réunis pour une manifestation pacifique afin de trouver plus d’idées sur la façon de gérer la maison qui rendait le quartier dangereux.

“(Nous voulons) sensibiliser la communauté et l’hôtel de ville à ce qui se passe et à l’impact que cela a eu sur notre environnement où nous vivons ici”, a déclaré Andrew Kuiask.

“Je perds des voisins à gauche, à droite et au centre parce qu’ils sont intimidés, intimidés, chahutés, harcelés et nous ne devrions pas avoir à déménager à cause de la drogue, du vol et de tout ce qui se passe ici.”

La maison a fait l’objet de nombreuses visites et incidents de la police pendant plus d’un an, y compris une présence policière importante quelques jours auparavant.

“(La police) est à peu près ici tous les jours”, a déclaré Andrew.

“C’est non-stop… quelque chose doit être fait de plus, c’est pourquoi nous rassemblons la communauté pour réfléchir à des idées et trouver, espérons-le, des solutions.”

Andrew et le reste du quartier étaient assis de l’autre côté de la rue pour protester et ont fait des pancartes. De nombreuses voitures qui sont passées devant ont klaxonné et baissé leurs vitres pour exprimer leur soutien à la manifestation.

De l’autre côté de la rue, les habitants de la maison ont compris la manifestation et ont nettoyé la façade de la maison.

Deux jours plus tard, des planches ont été vues en train d’être installées.

Deux véhicules de police étaient également sur place lors de l’embarquement, bien que l’on ne sache pas quel rôle ils ont joué.

Plusieurs personnes ont été vues entrer et sortir de la maison, ainsi que plusieurs animaux de compagnie.

Le propriétaire Amit Chopra vit hors de la ville et a déclaré que son message au conseil municipal et au maire de Kelowna des semaines auparavant était resté sans réponse.

Chopra a déclaré qu’il avait acheté la maison environ un an auparavant et qu’à l’époque elle était censée être vacante, mais depuis l’achat, il a été défié par des squatters causant des nuisances dans le quartier.

Il contacte la GRC depuis avril pour l’aider à retirer les squatters.

“La police a fait ce qu’elle pouvait, mais elle ne nous a pas non plus offert d’aide.”

Après des tentatives infructueuses pour obtenir l’aide de la police ou de la ville, Chopra a déclaré qu’il avait appelé l’homme d’affaires local David Habib après avoir entendu qu’Habib pourrait être en mesure d’offrir des conseils sur la façon de gérer la situation.

« Mon objectif ultime était de récupérer ma place… La maison était devenue une nuisance pour tout le quartier car elle est devenue le centre d’activités illégales, la prostitution, etc. Tout se passait là-bas. Notre ville ne m’aide pas, la GRC ne m’aide pas, alors j’ai demandé à David de m’aider. J’ai de la chance d’avoir appelé.

Chopra résidant ailleurs, il a accordé à Habib et à ses amis de l’industrie de la construction la permission d’agir en son nom et de se rendre au 235 Nickel Rd. le 19 septembre, pour fermer les fenêtres.

Capital News était sur les lieux pendant que les équipes fermaient tout sauf la porte d’entrée, puis patiemment négocié avec les squatters pendant plus d’une heure sur un calendrier pour quitter la propriété.

La réunion s’est terminée par des poignées de main et un accord pour donner aux squatters dix jours pour se retirer de la propriété.

Chopra a déclaré qu’il ne pouvait pas être plus heureux du résultat.

« Sans aucune violence, sans aucune confrontation, nous sommes parvenus à un accord. Que demander de mieux ?

« Les flics n’ont pas pu le faire et la ville n’a pas pu le faire. C’est David qui l’a fait et je lui en suis vraiment reconnaissant.

