Septembre est le mois d’inscription à la carte de la Bibliothèque nationale à la bibliothèque publique McHenry – Shaw Local

Obtenez une carte de bibliothèque et plongez dans un nouveau passe-temps ou stimulez votre créativité avec une aventure à la bibliothèque publique McHenry pendant le mois d’inscription à la carte de la Bibliothèque nationale.

Les clients qui s’inscrivent pour une carte de bibliothèque en septembre reçoivent un sac à cordon gratuit, qui comprend des informations sur les principales ressources du district des bibliothèques publiques de McHenry. Cette promotion est valable jusqu’au 30 septembre.

Les titulaires d’une carte de bibliothèque peuvent également emprunter à la collection de CD, DVD, magazines et documents de MPLD de sa bibliothèque d’objets, qui comprend des kits STEM, des points d’accès WiFi et des équipements de numérisation audiovisuelle.

Accédez à des collections numériques avec des services comme Libby, Hoopla et Kanopy pour diffuser des films et de la musique, des livres électroniques, des livres audio et bien plus encore depuis votre téléphone, tablette ou ordinateur personnel.

Commencez une aventure à la bibliothèque avec un Museum Adventure Pass. Découvrez les laissez-passer gratuits pour les musées et les destinations culturelles de Chicagoland, notamment le jardin botanique de Chicago, le musée ferroviaire de l’Illinois et le zoo de Brookfield. Accédez à encore plus d’économies avec Explore More Illinois. Les titulaires d’une carte de bibliothèque peuvent bénéficier de réductions exclusives et de laissez-passer pour des musées et des expériences culturelles dans tout l’Illinois.

Lorsque les titulaires de carte consulteront des documents à la bibliothèque publique McHenry en septembre, ils participeront automatiquement à un tirage au sort pour une carte-cadeau de 25 $ provenant de l’une des entreprises locales suivantes : Harms Farm and Garden Center, Epic Deli, Riverside Chocolate Factory ou SweetPeas Emporium.

Présentez-vous à la caisse de la bibliothèque au 809 Front Street à McHenry avec une pièce d’identité et une preuve d’adresse actuelle pour obtenir une carte de bibliothèque. La bibliothèque est ouverte de 9h à 21h du lundi au jeudi, de 9h à 17h le vendredi et samedi et de midi à 16h le dimanche.

Pour plus d’informations, contactez la bibliothèque au 815-385-0036 ou visitez mchenrylibrary.org.