Septembre est le mois de sensibilisation au cancer de la prostate en Saskatchewan – DiscoverMooseJaw.com

Même si le sujet est délicat et inconfortable, le cancer de la prostate est un problème qui touche la plupart des hommes. Il s’agit du cancer le plus répandu chez les hommes : 1 homme sur 8 est diagnostiqué au cours de sa vie, la majorité d’entre eux ayant plus de 50 ans.

C’est pourquoi ce mois-ci est le Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate en Saskatchewan. Dans un communiqué, on peut lire que « En Saskatchewan, la situation est particulièrement préoccupante. Selon une étude récente*, la province a l’une des incidences les plus élevées de cancer de la prostate au Canada, ce qui rend les efforts de sensibilisation et de prévention encore plus essentiels. (*Étude 2021 d’Andkhoie et Szafron) ».

La détection précoce est essentielle car la plupart des cas de cancer de la prostate sont traitables s’ils sont identifiés tôt.

Une mesure préventive importante consiste à connaître les facteurs de risque personnels, comme les antécédents médicaux familiaux, et à se faire tester régulièrement. En Saskatchewan, le dépistage du cancer de la prostate, y compris les tests PSA (antigène prostatique spécifique), est gratuit. Plus le dépistage est précoce, plus les résultats du traitement seront significatifs et plus les vies seront sauvées.

« Le cancer de la prostate est un problème de santé important pour les hommes en Saskatchewan », a déclaré James Froh de Prostate Cancer Support Regina dans une récente déclaration. « Notre objectif pour le mois de septembre est de veiller à ce que les hommes soient bien informés sur la santé de la prostate et sur les ressources qui leur sont offertes. En favorisant la sensibilisation et la détection précoce, nous pouvons sauver des vies et améliorer la qualité de vie des personnes touchées. »

Visite ici pour plus d’informations sur le Mois du cancer de la prostate ainsi que pour accéder à d’autres ressources.