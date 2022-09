Le district des bibliothèques publiques de Sandwich se joint aux bibliothèques du pays pour célébrer le mois d’inscription à la carte de bibliothèque en septembre.

“Les bibliothèques jouent un rôle important dans l’éducation et le développement des enfants”, a déclaré la directrice du district de la bibliothèque publique de Sandwich, Barbara Posinger, dans un communiqué de presse. “Nous avons des programmes de bibliothèque qui desservent les étudiants de tous âges et de tous horizons.”

Grâce à l’accès à la technologie, aux ressources médiatiques et aux programmes éducatifs, une carte de bibliothèque donne aux étudiants les outils nécessaires pour réussir en classe et offre aux gens la possibilité de poursuivre leurs rêves, d’explorer de nouvelles passions et intérêts et de trouver leur voix.

Au Sandwich Public Library District, les clients peuvent trouver une variété de ressources et d’activités éducatives, y compris des heures du conte, des clubs de lecture, de l’artisanat, des journées portes ouvertes sur la technologie, une école secondaire en ligne, Axis 360, des renouvellements de plaques d’immatriculation et plus encore.

Pour célébrer le mois d’inscription à la carte de bibliothèque, la bibliothèque Sandwich organisera un événement Rencontrez le directeur de 18 h 30 à 19 h 30 le mercredi 14 septembre.

Pour vous inscrire à une carte de bibliothèque SPLD ou pour en savoir plus sur les ressources et les programmes de la bibliothèque, arrêtez-vous à la bibliothèque, au 925 S. Main St. à Sandwich, ou visitez sandwichpld.org.