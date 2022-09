Septembre est le Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate – Shaw Local

Le cancer de la prostate est l’un des cancers les plus fréquents chez les hommes; environ 1 homme sur 9 en sera diagnostiqué au cours de sa vie. Il est important de comprendre les facteurs de risque, les symptômes, les tests de dépistage et les traitements disponibles, y compris la radiothérapie. En septembre, l’objectif du Mois de la sensibilisation au cancer de la prostate est d’accroître la sensibilisation à la maladie et d’encourager les hommes à se faire tester.

Certains facteurs de risque du cancer de la prostate comprennent l’âge, les antécédents familiaux et la race. Les hommes plus âgés et ceux qui ont des antécédents familiaux (transmis de parent à enfant) sont plus à risque, tout comme les hommes afro-américains.

Alors que certains hommes peuvent ne présenter aucun symptôme, certains symptômes peuvent signaler le potentiel de cancer de la prostate. Ceux-ci comprennent des difficultés à commencer à uriner, un débit d’urine faible ou interrompu, des mictions fréquentes (surtout la nuit) et des difficultés à vider complètement la vessie. La douleur ou la brûlure pendant la miction et le sang dans l’urine sont des symptômes supplémentaires à surveiller.

La détection précoce est essentielle. Deux tests couramment utilisés pour dépister le cancer de la prostate sont les tests DRE et PSA. L’examen rectal numérique implique que le médecin insère un doigt ganté et lubrifié dans le rectum pour estimer la taille de la prostate et détecter les grosseurs et autres anomalies. Le test Prostate Specific Antigen mesure le niveau de PSA dans le sang; un niveau plus élevé peut indiquer un cancer de la prostate, mais peut également être causé par certains médicaments, une hypertrophie de la prostate ou une infection.

Si vous présentez des symptômes qui vous inquiètent, consultez immédiatement un médecin. Au Morrison Community Hospital, le Dr Mathew Mathew peut être consulté pour une détection précoce. Le Dr Mathew est un urologue qui pratique depuis plus de 40 ans. Bien qu’il puisse offrir une interprétation professionnelle de vos résultats PSA, seule une biopsie peut diagnostiquer avec certitude le cancer de la prostate. Pour plus d’informations sur le cancer de la prostate, veuillez contacter :

Dr Mathew Mathew, urologue

Hôpital communautaire de Morrison

303, rue North Jackson

Morrison, Illinois 61270

815-772-5511