Septembre 2024 [Wave 2] • Blogue sur l’iPhone au Canada

Xbox a a révélé une nouvelle gamme de jeux à venir sur Xbox Game Pass Ultimate au cours de la seconde quinzaine de septembre 2024.

Trois nouveaux jeux phares arrivent sur Xbox Game Pass Ultimate ainsi que sur PC Game Pass au cours de la seconde moitié du mois. Les abonnés à l’un ou l’autre abonnement auront accès à Ara : Histoire inédite, Frostpunk 2, et Groove de guerre 2.

À venir

Wargroove 2 (Cloud, Console et PC) – 19 septembre

Wargroove 2 lieux de guerre contre des ennemis. Lancez-vous dans des batailles avec de nouveaux commandants. Les joueurs peuvent concevoir et partager des cartes, des cinématiques et des campagnes avec une variété d’éditeurs et d’outils de personnalisation intégrés au jeu. Ce jeu est disponible sur console et PC.

Frostpunk 2 (PC) – 20 septembre

Se déroulant 30 ans après un hiver apocalyptique dévastateur, Frostpunk 2 met les joueurs au défi de jouer le rôle d’intendant et de diriger leur ville. Développez, agrandissez et faites progresser votre ville dans ce jeu de survie. Vous combattez non seulement le rude hiver éternel, mais également diverses factions qui menacent votre société.

Ara : l’histoire inédite (PC) – 24 septembre

Ara : l’histoire inédite est un jeu de stratégie historique dans lequel les joueurs construisent une nation et dirigent leur peuple à travers l’histoire. Explorez des terres inexplorées, développez les arts et la culture et lancez une nouvelle diplomatie. Les joueurs devront également s’engager dans une bataille contre des rivaux tout au long du chemin pour devenir le plus grand dirigeant de tous.

DLC / Mises à jour du jeu

Fallout 76 : borne kilométrique zéro

Essai en accès anticipé d’EA Sports FC 25

Starfield : L’espace brisé

Avantages du Xbox Game Pass Ultimate

Persona 3 Reload : Pass d’extension

The First Descendant : Pack Invasion Saison 1

Apex Legends : Charme d’arme Idée brillante

Hawked : Pack de pillage 2

Départ le 30 septembre

Gotham Knights (Cloud, Console et PC)

Construisons un zoo (Cloud, console et PC)

Loop Hero (Cloud, Console et PC)

Mon expérience chez Portia (Cloud, console et PC)

Grand Prix de la Pat’ Patrouille (Cloud, Console et PC)

Pheonix Wright : Trilogie Ace Attorney (Cloud, Console et PC)

The Walking Dead : La première saison complète (PC)

The Walking Dead : Saison 2 (PC)

Valheim (Cloud, Console et PC)

Découvrez les jeux arrivés tout au long de la première quinzaine de septembre.

Xbox Game Pass est disponible au Canadaà partir de 11,99 $ par mois. Plus tôt ce mois-ci, Microsoft a lancé le nouveau niveau Xbox Game Pass Standard parmi la famille d’abonnements. Pour 16,99 $/mois, les joueurs ont accès à des avantages en ligne et à « des centaines de jeux de console de haute qualité ». Pour en savoir plus sur le nouveau niveau, cliquez ici.