Septembre 2023 a été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré au monde, avec une marge « extraordinaire », confirment de nouvelles données, les scientifiques accusant bien plus que le changement climatique | Actualités climatiques

Septembre 2023 a non seulement été le mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, comme l’ont confirmé de nouvelles données aujourd’hui, mais il a également été plus chaud d’une marge décrite par des scientifiques stupéfaits comme « extraordinaire », « énorme » et « énorme ».

Cela maintient le monde sur la bonne voie pour connaître l’année la plus chaude de son histoire, avec une température attendue de 1,4 °C de plus qu’avant l’ère industrielle.

Ce nouveau record n’est que le dernier à être battu cette année, après des mois de juin, juillet et août record et un mois de septembre le plus chaud au Royaume-Uni.

Les scientifiques pointent du doigt principalement le changement climatique et mettent en garde contre le pire à venir. Mais ils l’attribuent également à un phénomène météorologique chaud appelé El Nino et à des changements climatiques naturels.

Le service Copernicus sur le changement climatique (C3S) a confirmé aujourd’hui qu’en septembre, la température moyenne de l’air à la surface du globe a atteint 16,38 °C.

Ce chiffre est 0,93°C supérieur à la moyenne du mois de septembre des deux dernières décennies, et 0,5°C de plus que le précédent mois de septembre le plus chaud jamais enregistré, en 2020.

Cette marge a étonné les scientifiques.

La chaleur record de septembre a battu les records précédents avec une « énorme » marge de 0,5°C.





« C’est énorme », a déclaré le professeur Ed Hawkins, climatologue à l’Université de Reading. « Nous ne devrions pas battre des records avec ce montant. »

Piers Forster – président par intérim du comité gouvernemental sur le changement climatique mais s’exprimant en sa qualité de professeur sur le changement climatique à l’université de Leeds – a déclaré que les variations entre les mois de chaque année sont généralement assez faibles.

« Par conséquent, battre le précédent record de septembre d’un énorme 0,5°C est fou et montre que quelque chose de vraiment bizarre se passe », a-t-il déclaré.

Le Dr Samantha Burgess, directrice adjointe du C3S, a déclaré que les « températures sans précédent » du mois de septembre ont battu des records « d’une quantité extraordinaire ».

A deux mois des prochaines négociations mondiales sur le climat, la COP28 à Dubaï en décembre, « l’urgence d’une action climatique ambitieuse n’a jamais été aussi critique », a ajouté le Dr Burgess.

La mer aussi était chaude

Les résultats d’aujourd’hui sont basés sur des milliards de mesures effectuées par des satellites, des navires, des avions et des stations météorologiques du monde entier.

Ils ont confirmé que les températures à la surface de l’océan avaient également grimpé en septembre, atteignant le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré, derrière seulement août 2023.

Les scientifiques ont également été alarmés par le Une couverture de glace de mer record en Antarctiquedont C3S a confirmé qu’elle s’est poursuivie jusqu’en septembre.

Cela alimente craint que le changement climatique ne rattrape enfin son retard le continent étant autrefois considéré comme relativement protégé.

Source : Centre national de données sur la neige et la glace





Pourquoi septembre et cet été ont-ils été si chauds à l’échelle mondiale ?

Une partie de la chaleur provient d’un passage naturel dans la région tropicale du Pacifique Est vers juillet, d’une phase fraîche d’El Nina à une phase chaude d’El Nino, influençant les températures dans le monde entier.

Mais même si une combinaison de facteurs entre en jeu, notamment la variabilité naturelle d’une année à l’autre, les scientifiques estiment que la cause principale est le changement climatique.

Le professeur Forster a déclaré : « Nous pensons que cela est dû à une combinaison de facteurs, principalement les émissions de gaz à effet de serre qui ont atteint un niveau record. »

Les températures mondiales ont augmenté d’environ 1,1°C depuis l’ère préindustrielle en raison de l’activité humaine, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU.

« Ce que nous constatons cette année, c’est qu’il y a une augmentation en plus de cela », a déclaré le professeur Hawkins, qui pourrait être « due à d’autres facteurs tels qu’El Niño ou d’autres conditions météorologiques ».

« Mais le facteur le plus important est de loin le fait que nous avons ajouté une grande quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère en raison de la combustion de combustibles fossiles. »

Décès climatiques au Royaume-Uni depuis 1990



Le professeur Hawkins a déclaré que mois après mois de chaleur record n’était pas nécessairement un signe que la crise climatique s’accélérait, mais un avant-goût de l’avenir dans un contexte de réchauffement climatique continu.

Les événements météorologiques extrêmes cet été – comme les incendies en Méditerranée, les inondations à New York ou les vagues de chaleur au Royaume-Uni – deviendront « plus fréquents et malheureusement normaux », a-t-il ajouté.

Il a déclaré que le changement climatique exacerbe les inondations car l’air plus chaud peut retenir plus d’eau, ce qui signifie que les précipitations sont plus abondantes.

Cela rend également les vagues de chaleur naturelles encore plus chaudes et alimente les conditions chaudes et sèches qui permettent aux incendies de forêt de se propager rapidement, même si les incendies ont été déclenchés par quelque chose sans rapport, a-t-il ajouté.

