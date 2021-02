Sept tués lors d’une tentative d’évasion en Haïti

Un évadé, Jhon Hippolyte, 37 ans, a reçu une balle dans le dos. Il a dit à l’AP qu’il purgeait une peine de meurtre et qu’il était à l’infirmerie lorsqu’il a remarqué que tout le monde courait et a décidé de se joindre à eux.

Les journalistes de l’AP ont vu les corps d’au moins sept hommes le long des rues près de la prison. Ils semblaient avoir été abattus. Leur identité n’était pas immédiatement disponible et il n’était pas clair s’ils étaient détenus. On ne savait pas non plus qui les avait tués.

Une vidéo capturée par des résidents montre un policier menant un groupe d’hommes attachés ensemble avec une corde. Ce n’était pas immédiatement clair s’ils étaient détenus.

Les autorités n’ont pas pu être immédiatement jointes pour commenter.