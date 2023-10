Sept suspects dans l’assassinat du candidat à la présidentielle équatorienne retrouvés morts en prison

Les six hommes colombiens avaient été détenus dans l’une des prisons les plus dangereuses d’Équateur, le pénitencier du Litoral, dans la banlieue de Guayaquil, un établissement contrôlé par des gangs de plus en plus puissants du pays et le théâtre de certaines des batailles carcérales les plus sanglantes du pays. Quelques jours plus tôt, les hommes avaient demandé au bureau du procureur général et à l’agence pénitentiaire équatorienne d’être transférés dans une prison plus sûre, ce qui leur a été refusé, selon SOS Prisons Equateur, une organisation de défense des droits humains qui s’intéresse au système pénitentiaire du pays.