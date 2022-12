Sept spoilers massifs d’Emmerdale: un énorme secret révélé, des coups brutaux et une nouvelle romance

LE clan Dingle est à nouveau menacé cette semaine avec Belle et Kyle Winchester qui ont du mal à faire face à la pression.

La famille de longue date d’Emmerdale pourrait imploser car leurs secrets deviendraient des fardeaux trop lourds à porter.

TVI

La famille Dingle pourrait être sur le point d’imploser[/caption]

TVI

Belle réalise que Chas n’a pas été honnête avec elle[/caption]

1. Belle fait une énorme découverte

Des semaines se sont écoulées depuis qu’Al Chapman a été abattu après un combat brutal avec l’ennemi de longue date Cain Dingle.

Après avoir découvert que l’homme d’affaires lui avait été infidèle, Kerry Wyatt a quitté les Dales, incitant sa fille Chloe Harris (jouée par Jessie Elland) à enquêter.

Chloé a accusé Priya Sharma et Moira Dingle d’être l’autre femme d’Al, mais n’est pas allée bien loin depuis.

Plus d’histoires d’Emmerdale pas encore Coronation Street et Emmerdale supprimés ce soir alors que le chaos du programme de savon se poursuit ouvert toutes les heures Les fans d’Emmerdale dénoncent l’erreur de la prison de Cain Dingle – mais l’avez-vous repérée ?

Cependant, quand elle dit à Belle (Eden Taylor-Draper) qu’Al a emmené quelqu’un dîner le soir de la mort de Faith Dingle, il ne faut pas longtemps à cette dernière pour mettre deux et deux ensemble.

Alors que Chloé se gratte la tête, Belle se rend compte que Chas Dingle (Lucy Pargeter) n’a jamais mis fin à sa liaison avec Al.

Elle confronte plus tard Chas au sujet d’être à l’hôtel Westgrove Hall avec Al la nuit de la mort de sa mère.

Réalisant qu’elle a été acculé dans un coin, Chas est incapable de nier plus longtemps sa liaison.

Belle va encore plus loin lorsqu’elle suggère que c’est pourquoi leur frère Cain a assassiné Al et Chas se demande si elle devrait admettre croire à cette théorie.





TVI

Chas et Paddy se remettent sur les rails – mais quelque chose pourrait les déchirer[/caption]

2. Un énorme secret va être révélé

Chas est terrifiée que son secret puisse être révélé alors que son mariage est enfin en voie de guérison cette semaine.

À venir sur ITV, Chas est émue lorsqu’elle trouve certaines des affaires de Faith.

Paddy (Dominic Brunt) offre son soutien, la laissant reconnaissante envers sa famille alors qu’elle et sa fille Eve décorent leur sapin de Noël.

Le cœur de Chas est sur le point d’exploser pour Paddy lors d’un dîner en famille avec Rhona Goskirk et Marlon Dingle et elle se sent plus reconnaissante envers son mari et sa fille que jamais auparavant.

Elle prend la décision de mettre Al dans le passé et d’apprécier sa famille après avoir passé un après-midi sain avec eux.

Un Paddy adoré la surprend plus tard avec un cadeau et Chas a honte en privé de se rendre compte qu’elle l’a presque quitté.

Mais une fois que l’argent tombe pour Belle, Chas sait que ce n’est qu’une question de temps avant que son monde ne s’effondre.

Pourtant, rien ne peut l’empêcher de se sentir heureuse lorsque Paddy annonce qu’il leur a réservé une escapade surprise.

Ailleurs dans les Dales, Belle tombe en panne devant Moira Dingle (Natalie J. Robb) et admet ce qu’elle sait sur Chas et Al.

Moira est furieuse et découvre la vérité sur l’emprisonnement de Cain et la mort d’Al.

Le lendemain, Chas se prépare pour son voyage avec Paddy et est soulagée qu’ils s’en aillent tous les deux.

Parviendront-ils vraiment à s’échapper ?

TVI

Kyle a du mal à affronter son père Cain en prison[/caption]

3. Kyle s’effondre

Kyle (interprété par Huey Quinn) pourra-t-il jamais garder le silence sur le meurtre d’Al Chapman ?

Les inquiétudes concernant l’état d’esprit du garçon continuent de croître alors qu’il montre des signes clairs d’une dépression imminente.

Cette semaine, Matty Barton (Ash Palmisciano) tente de persuader sa mère Moira Dingle et sa petite amie Amy Wyatt d’aller voir la police.

Kyle, d’autre part, insiste sur le fait qu’il ne peut pas aller à l’école parce que son père Cain (Jeff Hordley) lui manque.

Moira et Amy (Natalie Ann Jamieson) sont inondées d’inquiétude pour Kyle.

Cela incite Amy à négocier avec son jeune fils, garantissant qu’il pourra voir Cain s’il va à l’école.

Moira est plus frustrée de voir leur front uni s’effondrer lentement mais sûrement.

Plus tard, les deux femmes discutent de leurs inquiétudes concernant le fait de laisser Kyle rendre visite à Cain derrière les barreaux, mais le garçon est ravi de voir son père le lendemain.

Cependant, la principale préoccupation de Matty semble être le bien-être mental de Kyle alors qu’il continue de pousser Moira et Amy à obtenir de l’aide professionnelle, ce qui les amène à craindre qu’il ait raison.

À leur insu, Kyle surprend toute leur conversation.

Comment va-t-il réagir ?

La réponse est révélée dans des scènes ultérieures lorsque, criblé de culpabilité, Kyle s’effondre dans la salle des visiteurs dès qu’il voit Cain.

Kyle ne parvient pas à contenir ses émotions, laissant ses parents inquiets qu’il révèle leur secret.

Cain se demande même si laisser Kyle visiter était une bonne idée en premier lieu.

TVI

Vinny est en spirale après la mort de sa femme Liv[/caption]

4. Vinny est brutalement battu

Le jeune veuf Vinny Dingle (Bradley Johnson) s’est tourné vers le jeu pour faire face à la mort de sa femme Liv Flaherty.

Suite au décès traumatisant et brutal de son autre moitié, Vinny s’est isolé des autres résidents des Dales.

Cela a conduit sa mère Mandy (représentée par Lisa Riley) à demander aux autres villageois de détourner l’esprit de Vinny de Liv.

Jimmy King et Mackenzie Boyd ont accepté en mettant Vinny au poker, ce qui a laissé Mandy furieuse et inquiète.

Mais les choses vont de mal en pis lorsque le propriétaire de PampaManda se rend compte que la nouvelle dépendance au jeu de Vinny lui cause de graves problèmes.

À venir, Mandy est horrifiée lorsqu’elle le trouve meurtri et battu.

Dans les scènes précédentes, Mandy a fait savoir à Vinny qu’elle ne voulait pas qu’il suive les traces de son père joueur.

Vinny prend conscience de la gravité de sa spirale et s’excuse auprès de Mandy pour son comportement récent.

Mais Mandy ne lui en tient pas rigueur et lui propose à la place une chambre chez les Dingles.

Alors que Vinny emménage dans la maison, Mandy a une idée qui pourrait considérablement l’aider financièrement.

Elle suggère de louer Mill Cottage plutôt que de le vendre.

Comment va réagir Vinny ?

TVI

Marlon continue de se remettre de son AVC[/caption]

5. Marlon fait un grand pas

Les choses s’améliorent pour le chef du village Marlon Dingle (Mark Charnock).

Les téléspectateurs ont suivi son long chemin vers la guérison après un accident vasculaire cérébral au cours des derniers mois.

Marlon ne savait pas s’il pourrait un jour retrouver son emploi chez The Woolpack, mais il reçoit de bonnes nouvelles cette semaine.

Chas et la propriétaire du pub Charity Dingle (Emma Atkins) sont ravis d’avoir Marlon de retour au pub.

Naomi Anderson (Karene Peter) est ravie lorsque Marlon lui propose un poste d’assistante.

Rhona (Zoe Henry), la femme de Marlon, est heureuse de le revoir dans son élément.

Mais est-ce que ça ira bien pour Marlon ?

NOUVELLES D’EMMERDALE Tout ce que vous devez savoir sur Emmerdale Nouveau, départ et retour du casting d’Emmerdale

Où est filmé Emmerdale ?

Tous les spoilers d’Emmerdale

Notre blog en direct sur les spoilers de savon avec des nouvelles à jour

L’histoire du pub emblématique d’Emmerdale, The Woolpack

TVI

Que fait le patron d’Ethan ?[/caption]

6. Ethan fait une erreur

Après avoir affronté un client raciste plus tôt dans l’année, Ethan Anderson (Emile John) pourrait se mettre du mauvais côté de son patron.

Ethan a échappé de peu au pire plus tôt en 2022 après avoir été brutalement attaqué par son ancien client Jordan.

Depuis lors, il se tenait à l’écart alors que son père Charles et sa sœur Naomi apprenaient à se connaître – avant que cette dernière ne soit jugée pour l’attaque de Nicola King.

Mais tout n’est pas devenu incontrôlable dans la vie d’Ethan.

Depuis quelques mois, il entretient une relation amoureuse avec Marcus Dean (joué par Darcy Grey) et leur relation devient de plus en plus sérieuse.

À venir, Marcus est ravi quand Ethan convient qu’ils devraient trouver un endroit à eux, dont ils débattaient depuis des mois.

Cependant, dans les scènes ultérieures, Ethan commet l’erreur d’inviter Greg, son patron sommaire, à un repas.

Le couple doit former un front uni quand Ethan s’énerve à l’arrivée de Greg.

Heureusement pour lui, un Marcus apaisant parvient à apaiser Ethan.

Greg sera montré en train de savourer son déjeuner – mais pourrait-il avoir un autre agenda ?

Va-t-il causer des ennuis à Ethan ?

TVI

Un nouveau beau gosse fait son apparition dans les Dales[/caption]

7. Gabby rencontre un nouvel homme

L’amour sera-t-il au rendez-vous pour Gabby Thomas (Rosie Bentham) ?

Cette semaine, elle et Dawn Fletcher (Olivia Bromley) passent au crible les candidatures de nounou.

Une Kim Tate (Claire King) ravie sent la concurrence dans l’air alors qu’elle leur confie leur première tâche commune – et ils présentent des idées opposées à la femme d’affaires.

Plus tard, Kim montre comment ils auraient pu travailler ensemble pour trouver la meilleure solution possible.

Les entretiens avec la nounou à Home Farm sont une affaire formelle mais, malgré cela et le réconfort de son mari Billy, Dawn est toujours mal à l’aise à l’idée que quelqu’un d’autre s’occupe de ses enfants.

Le panel interroge une nounou stricte et démodée, mais Gabby et Dawn ne sont pas aussi convaincues par elle que Kim.

Une femme nommée Samantha parvient à impressionner tout le monde mais cette dernière avant-dernière candidate bouscule tout.

La compétition pour la nounou de Home Farm devient plus chaude lorsque Dawn et Gabby sont toutes les deux impressionnées par Nicky – un beau nounou masculin.

Samantha décline finalement le travail et Gabby est ravie de l’offrir à Nicky.

Nicky accepte et s’engage à rencontrer les enfants.

Alors que Kim et Gabby sont excitées pour ce nouveau chapitre, Dawn a encore besoin d’être convaincue d’avoir une nounou.

En voyant Nicky établir une connexion instantanée avec Clemmie, les inquiétudes de Dawn s’apaisent et elle lui propose le poste.

En savoir plus sur le soleil DING DONG! Avertissement pour des millions de propriétaires de sonnettes Ring par temps froid et neige aujourd’hui J’AIME ÇA Je suis une maman et je ne peux pas être dérangée par le dîner de Noël… J’irai chez McDonald’s

Est-ce que tout est vraiment comme il paraît ?

Connectez-vous à ITV pour le savoir.