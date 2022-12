Sept spoilers massifs de Hollyoaks : une sortie choquante et les villageois sont à l’article de la mort

IL Y A un Noël explosif à venir pour les résidents de Chester alors que d’autres drames se déroulent.

Un villageois de Hollyoaks garde secret son diagnostic de cancer inquiétant tandis qu’un autre ne fait rien de bon, confirmant sa série de méchants.

Juliette a du mal à faire face à son diagnostic de cancer[/caption]

Elle essaie de garder le secret pour ses proches[/caption]

Mais Nadira et Peri verront-ils à travers ses mensonges ?[/caption]

1. Juliette cache son diagnostic

Juliet Nightingale (jouée par l’ancienne star de Corrie Niamh Blackshaw) a récemment reçu un diagnostic de cancer, mais elle n’a pas encore annoncé la nouvelle à ses proches.

À venir cette semaine sur Channel 4, elle se prépare pour sa première séance de chimio et se rend chez Roméo avant son rendez-vous.

Mais là-bas, Juliette réalise que Roméo a une grosse surprise qui l’attend.

Dans les scènes ultérieures, elle a du mal à garder sa santé sous silence alors qu’elle fait savoir à Nadira Valli (Ashling O’Shea) qu’elle doit être à l’hôpital.

Cependant, Juliet cache toujours la vérité en disant à Nadira qu’elle et Peri Lomax (Ruby O’Donnell) essaient à nouveau leur relation.

Juliet sert le même mensonge à Peri lorsqu’elle la rencontre à l’hôpital, révélant qu’elle et Nadira tentent également une autre chance.

Malheureusement pour elle, Nadira et Peri découvrent la vérité et se donnent pour mission de découvrir pourquoi Juliette ment le jour de Noël.

Mais leur dira-t-elle un jour que sa vie est en jeu ?

Roméo partira-t-il vraiment ?[/caption]

2. Roméo prend une grande décision

Il y a des nouvelles plus troublantes pour les Nightingales.

Plus tôt en décembre, Theresa McQueen (Jorgie Porter) a pris la décision de quitter Hollyoaks, disant à Romeo Nightingale (Owen Warner) que rien ne s’est bien passé depuis son retour en 2020.

Après avoir choisi de rester dans le village éponyme, Roméo suit les traces de Thérèse.

Cette semaine, le beau gosse annonce qu’il se rendra en Espagne pour être avec Theresa.

La sortie de Roméo coïncide avec la participation de l’acteur Owen Warner à la dernière série de I’m A Celebrity.

Il a récemment filmé une autre scène du feuilleton de longue durée peu de temps après sa sortie de la jungle australienne.

Que lui réserve-t-il ?

Warren a besoin d’une greffe de foie[/caption]

3. Warren fait face à son dernier Noël

Pendant ce temps, un autre villageois fait face à un danger car sa santé décline rapidement.

Le gangster des Hollyoaks Warren Fox (Jamie Lomas) est déterminé à reconquérir ses enfants alors qu’il emballe des cadeaux pour eux.

Parce qu’il a besoin d’un nouveau foie, Warren craint qu’il ne soit confronté à son dernier Noël avec eux.

Norma Crow (Glynis Barber), désespérée, demande à ses hommes de lui trouver une allumette. Vont-ils réussir ?

Les choses empirent pour Warren dans les scènes ultérieures alors qu’Ethan Williams (Matthew Bailey) se dirige vers Sienna dans l’espoir d’une romance.

Au lieu de cela, il travaille à emballer des cadeaux avec Joel Dexter.

Un Warren indésirable se présente dans l’espoir de passer du temps avec ses enfants, mais il finit par tomber dans l’arbre, ruinant les cadeaux en dessous.

Plus tard, Norma demande à Grace Black (Tamara Wall) d’aider à retrouver Warren alors que ce dernier disparaît.

Le cerveau criminel craint que son fils ne se blesse ou ne blesse quelqu’un d’autre.

Juliet tombe étonnamment sur Warren qui dort dans la rue et il a quelques conseils à lui donner alors qu’ils endurent des troubles similaires.

Sienna essaie d’obtenir l’aide de Grace Black – mais peut-elle lui faire confiance ?[/caption]

4. Sienna est sur les nerfs

Ailleurs, Sienna Blake (Anna Passey) n’est pas à l’aise bien qu’elle fasse de son mieux pour rendre Noël agréable pour Sophie et Sébastien.

Malheureusement, elle ne parvient pas à se détendre car elle craint que Warren ne le gâche.

Cela l’incite à prendre les choses en main et elle se dirige vers Grace pour demander de la protection.

Mais pourrait-elle faire une découverte choquante là-bas?

La romance est-elle dans les cartes pour Peri?[/caption]

5. Deux villageois se rapprochent

Peri s’est récemment tournée vers Shaq Qureshi (Omar Malik) pour se réconforter au milieu de son triangle amoureux avec Juliette et Nadira.

Shaq a également fait face à sa propre souffrance après la mort de Verity Hutchinson dans les scènes précédentes.

Cette semaine, cependant, son lien avec Peri prend une tournure choquante.

Cela commence lorsque Shaq rencontre Peri dans le parc et qu’elle l’invite au dîner de Noël.

Au lieu d’accepter le rendez-vous, Shaq l’encourage à dire à Juliet ce qu’elle ressent vraiment.

Plus tard, Peri se sent rejetée par Juliette et se dirige vers Shaq.

Serait-ce une romance naissante ?

Jean-Paul fait de son mieux pour garder son fils Matthew Jesus heureux[/caption]

6. Jean-Paul lutte

Alors qu’il poursuit son chemin vers la guérison de sa dépendance à l’alcool, John Paul McQueen (James Sutton) se sent mal à l’aise de ne pas pouvoir offrir à son fils Matthew Jesus un cadeau incroyable.

John Paul travaille sur une bande dessinée maison pour le jeune garçon, mais lorsque Matthew Jesus découvre qu’il ne recevra pas de console de jeux comme promis, il tombe à un nouveau plus bas.

Il donne à son fils le cadeau que sa mère a envoyé, prétendant qu’il vient de lui.

Matthieu Jésus aime son cadeau de sa mère tandis que Jean-Paul combat la culpabilité.

Mais la vérité se dévoile lorsque Matthew Jesus répond à un appel de sa mère qui révèle qui lui a réellement offert le cadeau.

Comment va-t-il réagir ?

Bobby n’est de nouveau pas bon[/caption]

7. Bobby a encore frappé

En grandissant pour devenir l’un des méchants les plus meurtriers de Hollyoaks, Bobby Costello met une autre vie en danger cette semaine.

Lorsque sa mère Mercedes McQueen (Jennifer Metcalfe) demande à Felix Westwood (Richard Blackwood) de rester et de jouer aux charades et de les rejoindre pour le dîner de Noël, le garçon joué par Jayden Fox est mécontent.

Il est loin d’être impressionné par le nouvel amour de sa mère alors qu’il les regarde flirter.

Bobby essaie plus tard d’avertir Felix alors que lui et Mercedes se rapprochent, mais Felix est sage avec ses métaphores et pense qu’il peut le gérer.

Dans les scènes ultérieures, le fils de Felix, DeMarcus, arrive avec un cadeau pour Bobby – un Rubik’s cube.

Une fois que Bobby l’a terminé, Felix essaie de se lier avec lui et l’appelle “fils”… mais Bobby se retourne contre lui.

Mercedes est distraite par l’agitation et fait trop cuire la dinde, alors Felix se dirige vers Price Slice pour de nouvelles provisions.

Bobby le suit et l’enferme dans le cellier, allumant une allumette et allumant un feu.

À l’insu de Bobby, Felix est déjà retourné dans la maison McQueen et il a en fait enfermé DeMarcus.

Bobby ajoutera-t-il une autre victime à son décompte ?

Hollyoaks est diffusé sur Channel 4 et E4.