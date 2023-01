Sept spoilers massifs de Coronation Street: l’épreuve de traque continue, la découverte du choc et l’horrible vengeance

DAISY Midgeley craint pour sa propre sécurité cette semaine alors que son harceleur Justin fait passer les choses au niveau supérieur.

Pendant ce temps, Leanne Battersby est mise au courant d’un autre danger qui rôde dans Coronation Street.

TVI

Daisy Midgeley a un harceleur[/caption] TVI

Justin est devenu amoureux d’elle après l’avoir rencontrée à l’hôpital[/caption] TVI

Mais il va trop loin cette semaine[/caption]

1. Daisy est terrifiée

La serveuse bien-aimée des Rovers interprétée par Charlotte Jordan ne s’est pas seulement concentrée sur son prochain mariage, mais a également consacré du temps à sa présence sur les réseaux sociaux.

Dans des scènes qui doivent être diffusées sur ITV, Daisy dit à son fiancé Daniel (Rob Mallard) et à sa mère Christina (nouvelle venue et légende de la télévision Amy Robbins) qu’elle a l’intention de récolter des cadeaux pour son mariage grâce à son marketing social.

Mais cela n’aura pas les avantages qu’elle espérait.

Lorsque Daniel appelle chez Preston’s Petals, demandant à Tracy Barlow si elle fournira les fleurs de mariage gratuitement, le fleuriste n’est vraiment pas impressionné.

Christina est tout aussi mécontente que Daisy lui montre une photo de la robe de mariée gratuite qu’elle a réussi à trouver.

Malheureusement pour Daisy, devenir une figure de plus en plus importante a ses inconvénients à mesure que son épreuve de harceleur s’accélère.

Elle reçoit plusieurs messages sur son téléphone de Justin (l’ancienne star des Hollyoaks Andrew Still) lui demandant pourquoi elle l’a bloqué.

Daisy supprime immédiatement les messages, clairement inquiète et, dans les scènes ultérieures, s’ouvre à Glenda Shuttleworth, admettant que Justin se révèle être un ravageur.

Glenda (Jodie Prenger) encourage Daisy à parler à Daniel de sa situation avant d’en parler à Christina et Jenny Connor (Sally Ann Matthews).

Les femmes peuvent-elles vraiment aider Daisy ?

Bien que préoccupée par sa propre sécurité, et après avoir bloqué Justin en ligne, Daisy publie allègrement sur les réseaux sociaux – sans s’assurer que sa localisation reste secrète.

Au salon du mariage, auquel Daniel n’assiste pas, elle partage un selfie, ignorant qu’il y a une affiche en arrière-plan.

Elle se rend vite compte de son erreur en essayant une robe de mariée.

Le propriétaire du stand lui dit que son fiancé est arrivé et Daisy est mortifiée lorsqu’elle trouve Justin, qui révèle qu’il a vu son selfie en ligne.

Les choses vont de mal en pis quand il est clair que Justin est convaincu qu’ils sont fiancés et qu’elle menace d’appeler la police.

Plus tard dans les Rovers, Daisy explique enfin l’épreuve à Daniel… avant que Glenda n’émerge avec un arrangement funéraire de fleurs pour elle.

Daisy suppose qu’ils doivent être de Justin et sa peur grandit.

Encore une fois, Justin fait un effort supplémentaire lorsqu’il se retrouve face à face avec Daisy et Daniel.

Il saute rapidement dans sa camionnette de livraison et rugit.

Mais Daniel en a assez qu’il terrorise son autre moitié et, après l’avoir repéré dans la rue, il l’avertit de rester loin de Daisy.

Un Justin trompé, à la place, dit à Daisy qu’il est prêt à reculer pour lui donner le temps d’annoncer à Daniel qu’elle ne l’aime plus.

Une fois de plus, Daisy ne fait preuve d’aucun discernement lorsqu’elle poste un autre selfie pour montrer un exemple d’invitation de mariage, donnant à Justin toutes les chances d’écraser la cérémonie…

Qu’est-ce que Justin a prévu pour Daisy ?

2. Une légende de Corrie revient

Le n ° 11 a été confié à George Shuttleworth, Todd Grimshaw, Mary Taylor et Sean Tully lorsque la légende de Corrie Eileen Grimshaw a été surprise par un voyage en Thaïlande par son fils Jason.

Le personnage incarné par Sue Cleaver est parti pendant les fêtes de fin d’année tandis que, hors écran, l’actrice emblématique s’est envolée pour l’Australie pour participer à la dernière série de I’m A Celebrity, Get Me Out Of Here !

Cette semaine, Eileen revient de son voyage et Mary, George, Todd et Sean l’accueillent chez elle.

Eileen présente à son autre fils Todd (interprété par Gareth Pierce) des gants de boxe thaïlandais.

Elle insiste pour que lui et George essaient, ignorant que son retour à Weatherfield sera entaché d’un grave accident.

George oblige et frappe Todd… se cassant accidentellement la dent.

Plus tard, Sean (Antony Cotton) et son petit ami Laurence (Robert Shaw Cameron) trouvent Todd en train de soigner la dent.

Cela incite le machiniste Underworld à lui réserver un rendez-vous avec Laurence – mais comment Todd va-t-il réagir ?

Todd et Laurence ont une histoire quelque peu mouvementée.

Leur temps ensemble pourrait-il déclencher un autre désaccord entre eux ?

TVI

Nick s’inquiète de l’influence de Damon sur Sam[/caption]

3. Nick reçoit des nouvelles troublantes

Sam Blakeman (Jude Riordan) a récemment pris sur lui d’affronter Harvey Gaskell derrière les barreaux, malgré la désapprobation de son père.

Dans les scènes prévues sur ITV, il semble que Sam se soit endurci, en particulier lorsque son intimidateur Conny l’approche dans le couloir de l’école.

Elle est choquée de le voir lui tenir tête, mais la situation dégénère brusquement.

Nick Tilsley ( Ben Price ) prend un appel de l’école de Sam, informant que le jeune était impliqué dans une bagarre.

Sam fait face aux conséquences de ses actes et explique qu’il a reçu des conseils du nouveau venu louche Damon Hay (Ciarán Griffiths).

Nick est furieux… et Leanne Battersby (Jane Danson) apprend bientôt pourquoi.

TVI

Leanne a pris goût à Damon[/caption]

4. Leanne fait une découverte choc

Avant cela, Nick et Leanne ont installé le Bistro pour un événement Boozy Night.

Damon leur dit qu’il va chercher son kit DJ, estimant qu’il est important pour lui de créer la bonne ambiance.

Mais Nick est profondément inquiet lorsqu’il le voit montrer à son fils Sam comment utiliser son équipement de DJ.

Il est encore plus ennuyé de trouver Damon discutant de nouvelles idées commerciales pour le Bistro avec Leanne quand il arrive à la maison.

Le restaurant est complet, ce qui incite Leanne à appeler Damon pour lui dire qu’ils pourraient avoir besoin d’une paire de mains supplémentaire.

Damon se dirige derrière le bar alors que Nick le regarde de loin avec un malaise croissant.

Pour aggraver les choses, Damon flirte plus tard avec Dee-Dee Bailey, laissant Nick renfrogné.

Sam demande à Damon des conseils sur le combat et Damon est heureux de lui donner des conseils – ce qui pose au garçon des ennuis, comme mentionné ci-dessus.

Dans des scènes ultérieures, Damon dit à Nick qu’il attend une livraison de drogue au Bistro dans l’après-midi et que ce sera à lui de s’en occuper.

Lorsque Sam admet qu’il a suivi les conseils de Damon lorsqu’il a affaire à Conny, Nick explose et se révèle clair.

Il avoue bientôt à Leanne que Damon est le frère de Harvey Gaskell et utilise le Bistro pour les livraisons de drogue.

Comment va réagir Leanne ?

TVI

Hope est furieuse après la mort de son chinchilla[/caption]

5. L’espoir prépare une vengeance maléfique

Le cœur brisé après la mort de son chinchilla de compagnie, Hope Stape (Isabella Flanagan) est déterminée à se venger.

Cette semaine, elle confie à Sam comment elle compte se venger du meurtre de Cilla et a besoin de son aide.

Le jeune garçon fera une grande partie de son sale boulot.

Sam accepte à contrecœur d’escroquer Maria Connor pour qu’elle remette Vin-Diesel, la belette du barbier, sur les instructions de Hope.

Hope place soigneusement la bouche de Vin Diesel autour de la peau de son bras avant d’approcher Peanut et de pousser un cri.

Va-t-elle s’en tirer ?

TVI

Une bagarre a failli éclater dans l’usine[/caption]

6. Les voisins s’impliquent

Malheureusement, les actions de Hope ont de lourdes conséquences tout autour des pavés.

Dans l’usine Underworld, Beth Tinker (Lisa George) dit à Fiz Stape (Jennie McAlpine) qu’elle est désolée pour Cilla, mais qu’en fin de compte, elle n’était qu’un rat chic.

Fiz est furieux et Carla doit intervenir avant qu’une bagarre n’éclate.

Plus tard, Beth confronte Hope et la jeune fille rentre chez elle en larmes, révélant qu’elle l’a giflée au visage.

Fiz et Tyrone confrontent Beth à propos de l’allégation de Hope.

Jusqu’où ira-t-il ?

TVI

David se bat pour son fils Max[/caption]

7. Max en paie le prix

Max Turner (Paddy Bever) ne pouvait rien faire face aux tactiques manipulatrices de Griff.

En peu de temps, le garçon a été attiré dans le groupe d’activistes de Griff, utilisant ses compétences en montage vidéo pour les aider à diffuser leurs opinions racistes dans Weatherfield.

Mais les choses ont pris une tournure lorsque Griff et son gang ont posé une bombe dans les pavés alors que le marché de la paix de Maria Connor était en cours.

Il est depuis devenu clair que Max devra également en subir les conséquences, bien qu’il ait été soigné par Griff.

Initialement arrêté pour incitation au meurtre dans les scènes récentes de Corrie, les accusations de Max sont portées à l’encouragement au terrorisme en raison de ses vidéos de propagande.

Son père, David Platt (Jack P. Shepherd) est à bout de souffle lorsque l’avocat de Max lui annonce la nouvelle par e-mail.

Le barbier se tourne vers sa mère Gail (Helen Worth) et son oncle Stephen Reid (Todd Boyce).

Plus tard, l’avocate de Max, Harriet, appelle au n ° 8 pour discuter de son plan de défense du jeune.

Elle dit à David que, selon elle, Max a été soigné par Griff, faisant de lui une victime du plan du personnage douteux.

David est heureux de l’avoir à bord et promet de trouver l’argent pour ses honoraires.

Mais obtenir de Max la meilleure défense possible sera difficile pour David.

Peut-il lever des fonds pour son fils?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi à partir de 20h sur ITV.