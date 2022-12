Sept spoilers Hollyoaks choquants pour cette semaine

La TENSION est à son comble au sein de la famille McQueen lorsque Goldie essaie de faire en sorte que Bobby Costello fasse face à des défis.

Mais la jeune fille pourrait être bien plus dangereuse qu’elle ne l’avait imaginé. Découvrez tous les drames Hollyoaks à venir.

PHOTOS À LA CHAUX

1. Goldie est en mission

Ce n’est un secret pour personne que Bobby Costello (interprété par Jayden Fox) a hérité de certains traits du tueur en série Silas Blissett.

Le garçon de onze ans a même réussi à mettre fin au règne de terreur de ce dernier dans des scènes précédentes du feuilleton de Channel 4.

Mais est-il en passe de devenir le méchant le plus impitoyable et le plus redouté du village ?

Goldie McQueen (Chelsee Healey) réalisera lentement que cela pourrait être le cas.

Cette semaine, Bobby revient à Hollyoaks après un séjour à Alicante et la famille McQueen est prête à célébrer.

Mais Goldie accueille le garçon de façon glaciale alors qu’elle est en mission pour lui faire avouer la mort de Sylver.

Bobby a une longueur d’avance sur elle lorsqu’il apprend qu’elle a un plan pour le mettre derrière les barreaux et que le couple entre dans une confrontation tendue.

Le jeune termine la conversation par une sinistre menace… tout en enfilant ironiquement son costume de nativité d’ange.





2. Les McQueens sont déchirés

Mais alors qu’elle essaie de faire tomber Bobby après avoir réalisé qu’il était impliqué dans la mort de Sylver, Goldie se retrouve face à un mur.

La mère de Bobby, Mercedes (Jennifer Metcalfe) est la première à se tenir à ses côtés.

Personne ne croit Goldie quand elle les met en garde contre Bobby et il double même en la menaçant une deuxième fois.

Pour aggraver les choses pour Goldie, Mercedes découvre que le livre de Silas n’a jamais été brûlé.

Goldie est menacée une troisième fois – si le livre n’est pas rendu d’ici la fin de la journée, elle sera complètement reniée.

Que va faire Goldie ?

3. Eric a du mal à changer

Alors que Goldie semble incapable de faire une pause, Eric Foster (Angus Castle-Doughty) a du mal à se détourner de ses tendances radicalement misogynes.

Cette semaine, Eric a du mal à mettre le forum en ligne derrière lui – et ses vieilles habitudes reviennent lorsqu’il aide Mason Chen-Williams (Frank Kauer) à accéder au site.

La sœur d’Eric, Verity Hutchinson ( Eva O’Hara ), est rapidement sur lui, l’attrape sur son téléphone et se rend compte qu’il lui a menti.

Elle lit à haute voix les messages haineux et prévient Mason qu’elle recontactera ses parents si jamais elle le retrouve en compagnie d’Eric.

Cela laisse Verity avec de la nourriture car elle se demande si la prison pourrait être la meilleure chose pour son frère, mais Eric la supplie de ne pas l’abandonner.

Il admet plus tard que les membres du forum sont tous ses amis, mais elle lui assure que les gens l’aimeront si seulement il pouvait baisser sa garde.

Verity va plus loin en saisissant son téléphone et en écrivant un commentaire sur le site Web, leur disant qu’elle est sa sœur et qu’Eric ne se reconnectera plus.

Elle ouvre alors un lien concernant Maxine Minniver et est choquée par ce qu’elle trouve.

Mason fait savoir à Eric que Verity a piraté son compte sur le forum.

Eric se cache de Tony Hutchinson alors qu’il est en mission pour récupérer son téléphone.

En réalisant ce que Verity a dû voir, il rassure les hommes sur le forum, jurant de faire taire sa propre sœur.

Eric va-t-il encore frapper ?

4. Verity est brutalement attaqué

Verity pourrait-elle payer le prix de son implication dans les affaires de son frère ?

Le danger la menace clairement cette semaine.

Choquée par ce qu’elle a découvert sur Maxine, elle essaie désespérément de l’appeler à Dee Valley Law.

Mais avant qu’elle ne puisse joindre son amie, un inconnu l’attaque.

Les résidents de Hollyoaks sont inconscients de sa situation potentiellement mortelle alors que l’allumage des lumières de Noël est en cours.

Le conseiller Tony Hutchinson (Nick Pickard) prononce un discours sincère… mais son visage se décompose lorsqu’il voit Verity trébucher dans le village.

Shaq est prêt à s’engager avec Verity[/caption]

5. Shaq planifie sa proposition

Après son mariage raté avec Nadira Valli, Shaq Qureshi (Omar Malik) est prêt à se marier avec Verity, ignorant que sa vie pourrait être en danger.

Nadira ( Ashling O’Shea ) l’aide à planifier une proposition romantique pour Verity au parc.

Malheureusement, un cours d’aérobic de Noël les oblige à changer de lieu.

Donna-Marie Quinn accepte finalement de l’aider en le laissant le faire au gymnase.

Mais Shaq aura-t-il jamais vraiment la chance de proposer?

6. Thérèse prend une décision

L’actrice Jorgie Porter quitte Hollyoaks pour partir en congé de maternité et ses scènes de sortie sont diffusées cette semaine.

À venir, Theresa McQueen dit à Romeo Nightingale (Owen Warner) qu’elle va quitter le village puisque rien ne va bien depuis son retour.

Le couple partage un au revoir déchirant.

Theresa reviendra-t-elle un jour ?

7. Mason continue sa spirale

Pendant ce temps, Mason Chen-Williams continue d’inquiéter le village car l’influence d’Eric demeure.

Sa mère Honor (Vera Chok) s’inquiète pour lui car il ne va clairement pas mieux.

Pour tenter de lui remonter le moral, elle organise un jeu de dessin avec la famille mais Mason refuse de s’impliquer.

On lui a dit plus tard que leur enfant qui aimait la magie leur manquait, mais il leur a claqué dessus, se qualifiant de “enfant chinois ringard”.

Honor n’abandonne pas et essaie de connecter Mason avec son côté de la famille.

Cependant, elle les invite involontairement tous au village.

Comment se déroulera la réunion de famille ?

Hollyoaks est diffusé sur Channel 4 et E4.