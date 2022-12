Sept spoilers explosifs d’Emmerdale: une arrivée choc et un villageois en surdose d’horreur

Les résidents de DALES célèbrent Noël cette semaine, mais il n’y a pas de pause dans un nouveau drame.

L’homme dur d’Emmerdale, Cain Dingle, s’inspire du passé avec l’arrivée d’un nouveau personnage mystérieux. Obtenez la verité.

1. Le frère de Caïn arrive

Cain (interprété par Jeff Hordley) passe Noël en prison après avoir plaidé coupable du meurtre d’Al Chapman.

Mais il reçoit un énorme choc cette semaine lorsque son frère Caleb Miligan (Will Ash), perdu depuis longtemps, se présente dans le village éponyme.

Le jour de Noël, Cain est confronté à un visiteur choquant, un homme nommé Caleb.

Le couple se regarde sans dire un mot mais finit par briser la glace… avec Caleb révélant qu’il a été surpris d’apprendre que leur mère Faith est décédée récemment.

Il est vite clair que Caleb, qui sera interprété par l’acteur acclamé Will Ash, n’est autre que le frère de Cain.

Caleb continue en révélant que Cain lui avait dit que leur mère Faith était décédée il y a trois décennies et le confronte.

Il va encore plus loin en reprochant à Cain de lui avoir enlevé son choix de connaître sa famille – et la tendance protectrice de ce dernier fait son apparition.

Cain donne à son frère un avertissement sévère de rester loin de sa famille.

Le lendemain en prison, Cain se prépare à voir Moira (Natalie J. Robb), sachant qu’il doit révéler un autre secret qu’il lui a caché.

ITV diffusera un flashback sur 1991, où les téléspectateurs en sauront enfin plus sur l’histoire de Caleb et Cain.

2. Paddy a du mal à faire face

Pendant ce temps, le mariage de Paddy Dingle (Dominic Brunt) avec Chas (Lucy Pargeter) est sur les rochers après que sa liaison avec Al Chapman a finalement été révélée.

Les choses prennent une tournure pour lui cette semaine alors qu’il est impliqué dans une horreur de surdose de drogue.

Alors que les époux ont convenu d’un cessez-le-feu pour tenter d’épargner leur fille Eve, il devient clair que Paddy a vraiment du mal à savoir que sa femme est une tricheuse.

Le niveau de stress augmente pour lui lorsqu’il donne accidentellement au chien de Vinny Dingle une surdose de sédatif.

Accablé, Paddy est assis désespérément dans sa voiture et les larmes commencent à couler.

3. Les vieilles flammes se réunissent

L’amour est dans l’air ce Noël dans les Dales pour un résident fraîchement célibataire.

Liam Cavanagh (interprété par Jonny McPherson) ne pense pas à sa séparation avec sa femme Leyla en travaillant.

Le jour de Noël, le médecin généraliste du village commence sa première visite de la journée aux Dingles et il essaie de refuser une assiette de nourriture, sachant qu’il a plus de voyages à faire dans les Dales.

Mais cela ne sert à rien et il se sent bientôt bourré alors qu’il arrive à Holdgate pour sa deuxième visite de la journée.

Les choses ne vont pas mieux là-bas car Liam fait face à des tas de nourriture et doit se traîner dans la rue après avoir trop mangé et trop bu.

Il rencontre ensuite son ancienne flamme Bernice Blackstock (Samantha Giles) qui lui fait savoir qu’ils lui ont sauvé de la nourriture.

Bernice prend un torchon sur une assiette remplie de nourriture et Liam sait ce qu’il doit faire.

Mais Noël prend une tournure pour Liam à Brook Cottage lorsque le couple partage un moment chargé… qui se termine par un baiser.

Que vont faire Bernice et Liam ?

Liam a-t-il mordu plus qu’il ne peut mâcher ?

4. Un favori des fans est laissé seul pour Noël

Les temps ont été durs pour Leyla Cavanagh (Roxy Shahidi) et ont été rendus plus difficiles par sa séparation d’avec son mari Liam.

Alors que Liam profite de son Noël avec d’autres villageois, la réalité de leur situation frappe durement Leyla.

Alors qu’elle ferme la porte derrière elle dans Tug Ghyll, elle entend les bruits d’une fête à proximité… avant de se régaler d’un repas de Noël tragique pour un.

Comment va-t-elle faire face ?

5. David est humilié

Les temps ont été durs pour David Metcalfe (Matthew Wolfenden) alors que le commerçant tentait de maintenir son entreprise et ses finances à flot.

Désireux de s’abaisser à de nombreux bas pour se sauver de la faillite, il a finalement accepté l’aide de son autre moitié, Victoria Sugden (Isabel Hodgins).

Cependant, leur relation a atteint un autre point bas après qu’il l’ait accusée d’un crime qu’elle n’a jamais commis.

Pour aggraver les choses pour David, son fils adoptif Jacob (interprété par Joe-Warren Plant) lui donnera du fil à retordre et l’humiliera.

À venir, Jacob ment à ses amis et leur dit que le docteur Liam Cavanagh (Jonny McPherson) est en fait son père.

Malheureusement, le propriétaire du magasin surprend plus tard l’ami de Jacob se référer à Leyla et Liam comme la mère et le père de Jacob.

David a le cœur brisé tandis que Jacob est mortifié.

6. Ethan est en danger

Ethan Anderson (Emile John) s’en prend à son patron Greg après que ce dernier a progressivement montré ses vraies couleurs en tentant de séduire Marcus Dean (Darcy Grey).

Mais avec Noël, la famille Anderson est prête à célébrer, oubliant tous les moments difficiles qu’elle a dû traverser cette année.

Prêt pour des jours meilleurs aux côtés de sa famille et de son partenaire, Ethan prend le système d’église de sonorisation et le met dans la rue avec un ensemble de base de lumières disco.

Cela déclenche une fête de rue mais les festivités sont brusquement interrompues.

Depuis plusieurs semaines, Ethan est sur les nerfs à cause de son patron, Greg.

Ce dernier menace de ruiner la réputation d’Ethan si la plainte portée contre lui n’est pas abandonnée.

Les choses vont de mal en pis quand Ethan se rend compte que Greg a bombardé les affaires de Marcus.

Ne voulant pas subir les abus de Greg, même s’ils sont dirigés contre son autre moitié, Ethan décide d’affronter Greg une fois pour toutes.

Mais comment leur échange se déroulera-t-il ?

7. Chas reçoit un mystérieux visiteur

Chas Dingle marche sur des œufs après que sa liaison avec Al Chapman ait été révélée à son mari Paddy.

Mais elle peut trouver du réconfort sous la forme d’un mystérieux étranger secouant Emmerdale.

Le gérant du pub Woolpack joué par Lucy Pargeter essaie de naviguer dans la vie dans les Dales avec une série d’yeux en colère tournés vers elle suite à sa romance illicite avec feu Al.

Avant Noël, Chas dépose des cadeaux pour sa famille ainsi qu’un petit cadeau d’anniversaire pour Belle (Eden Taylor-Draper), qui est responsable de son exposition.

Mais rien ne se passe comme Chas le souhaite et elle se sent triste et seule quand Belle et Mandy Dingle (Lisa Riley) lui donnent l’épaule froide.

Sous le choc de leur rencontre, Chas va trouver du réconfort dans le Woolpack fermé et vide – mais elle a rencontré son mari Paddy (Dominic Brunt) et leur fille Eve.

Le couple est assis avec la famille de Marlon pour Noël.

Alors que Paddy voudra peut-être montrer sa propre séquence glaciale, lui et Chas ont convenu d’un cessez-le-feu par considération pour leur fille.

Malheureusement, l’atmosphère est trop gênante à supporter pour Chas lorsque Marlon remercie tous ceux qui étaient là pour lui alors qu’il se remettait de son accident vasculaire cérébral.

Chas se fait rare, partant avec le feu d’artifice de sa mère en remorque pour visiter la tombe de sa fille.

Là-bas, elle lit la carte que lui a donnée sa mère Faith et sa douleur grandit car sa mère et sa fille lui manquent.

Mais un étranger s’approche bientôt d’elle dans le cimetière avec des nouvelles explosives juste au moment où le feu d’artifice de Faith décolle.

Chas est abasourdie – mais que pourrait bien lui dire l’étranger ?

Emmerdale est diffusé les soirs de semaine sur ITV.