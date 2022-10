Sept spoilers explosifs d’Emmerdale pour cette semaine alors que le village est frappé par une tempête meurtrière

Les patrons de SOAP ont promis aux téléspectateurs d’ITV un anniversaire mémorable pour le village éponyme.

Cinq décennies d’Emmerdale sont célébrées cette semaine, mais les fans auront besoin de mouchoirs à portée de main – la mort et la destruction sont à venir.

La semaine commence avec le mariage de Kim Tate et Will Taylor[/caption]

Kim traverse le village à cheval dans sa tenue de mariée[/caption]

Les choses dégénèrent très rapidement[/caption]

Le temps orageux à venir pourrait bouleverser tous ses plans[/caption]

Elle a des affaires inachevées avec Harriet[/caption]

1. Kim et Harriet ont du mauvais sang

La semaine anniversaire d’Emmerdale a commencé le dimanche 16 octobre – cinquante ans après la diffusion du tout premier épisode du drame basé dans le Yorkshire.

Mais avant des cascades explosives et un drame majeur, les habitants des Dales se sont préparés à célébrer le mariage de Kim Tate et Will Taylor.

Cependant, la femme d’affaires interprétée par Claire King s’inquiète de la relation de son futur marié avec PC Harriet Finch (représentée par Katherine Dow Blyton).

Après une confrontation tendue au cours de laquelle l’ancienne vicaire et policière a attrapé sa rivale à la gorge, les deux femmes s’aventurent dans la campagne alors que les rafales de vent menacent tout le monde dans le village.

Harriet se fraye un chemin dans le vent tandis que Lydia Dingle (Karen Blick) demande à Kim d’intervenir – et elle oblige.

La policière bombarde à travers la campagne sur un quad tandis que Kim lutte contre les éléments sur son cheval et elle repère les traces de pneus du quad d’Harriet.

Les femmes parviendront-elles un jour à se mettre en sécurité ?





L’adolescente enceinte Amelia Spencer se prépare à devenir mère[/caption]

2. Amelia entre en travail

Mais qu’est-ce qui pousse Kim et Harriet à se suivre dans la nature ?

La femme de ménage d’Emmerdale, Lydia, avait hâte de devenir grand-mère alors qu’Amelia Spencer attendait son premier enfant avec le soutien de Noah Dingle.

Cela est dû au fait que le père biologique du bébé, Sam, a soutenu qu’il ne voulait rien avoir à faire avec l’enfant.

Pourtant, comment se sentirait-il lorsque l’adolescente enceinte jouée par Daisy Campbell entrerait en travail au milieu d’une tempête ?

À venir sur ITV, Amelia se prépare pour un pique-nique avec Noah et tout semble bien entre les deux.

Le vent se lève alors qu’Amelia, très enceinte, traverse la campagne pour rencontrer Noah.

La force du vent la renverse et ses contractions commencent.

Désespérée d’avoir de l’aide, elle appelle son père Dan (Liam Fox) mais son téléphone meurt avant qu’elle ne puisse lui dire exactement où elle se trouve.

Tout comme Harriet et Kim, Dan poursuit sa propre recherche de sa fille, inquiet au-delà de toute croyance.

Tout le monde ignore qu’Amelia se cache dans une grange, secouée par la force du vent extérieur et que ses contractions se poursuivent, la jeune fille est pétrifiée.

Amelia commence à prier pour sa sécurité et celle de son bébé.

Son bébé s’en sortira-t-il ?

Aaron Dingle est retourné au village pour faire amende honorable avec sa demi-sœur Liv – mais il prend une décision choc[/caption]

3. Liv et Vinny sont en danger

Kim et Harriet ne seront pas les seuls villageois contraints d’affronter la tempête.

Après la révélation des intrigues de Sandra Flaherty, Liv et Vinny (interprétés par Isobel Steele et Bradley Johnson) avaient peut-être hâte de passer leur temps sans encombre.

Et bien que cela puisse être le cas, le retour d’Aaron Dingle les a laissés avec beaucoup de réflexion.

Cette semaine, Liv réprimande son frère (Danny Miller) pour sa décision de partir.

Mais avant de pouvoir à nouveau se détourner du village éponyme, Aaron partage un moment familial spécial avec Liv, Vinny et la mère de cette dernière, Mandy, alors qu’ils aspirent à s’éloigner de la tempête à l’extérieur.

Un Paddy échevelé arrive plus tard avec des nouvelles que sa femme Chas a été emmenée à l’hôpital.

Inquiet pour sa mère, Aaron part voir le gérant du pub Woolpack aux côtés de Paddy et ils sont rapidement suivis par Liv et Vinny.

Le couple s’est également lancé dans le climat dangereux pour s’occuper d’Eve au Woolpack.

Vinny et Liv luttent contre les vents violents, déterminés à continuer pour prendre soin de la jeune fille de Chas.

La tragédie est-elle à venir ?

Alors qu’ils se dirigent tous les deux vers le pub emblématique, une bousculade de vaches pourrait entraîner plus de dégâts.

Al Chapman est déchiré entre deux femmes, Kerry Wyatt et Chas Dingle[/caption]

4. Al a le choix

Qu’est-ce qui conduit Chas (Lucy Pargeter) à l’hôpital ?

Après avoir raté les derniers instants de sa mère Faith, la gérante du pub Woolpack tient à rester à l’écart d’Al Chapman (Michael Wildman).

Elle lui reproche de ne pas avoir pu dire au revoir à sa mère alors qu’il a secrètement mis son téléphone en mode silencieux.

Cette semaine, Chas repousse Al et il accepte que leur liaison soit terminée, prêt à quitter le village et sa fiancée Kerry Wyatt (Laura Norton) pour de bon.

Mais lorsque la tempête éclate, Kerry et Chas se retrouvent tous les deux en danger et sont touchés par la chute de débris.

Al n’a plus qu’à choisir qui sauver : sa fiancée ou son amant secret ?

Il se précipite aux côtés de Chas, laissant Kerry déconcertée alors qu’elle se remet sur ses pieds.

Kerry est stupéfaite lorsqu’elle aperçoit Al et Chas de loin, alors qu’il l’emmène à l’hôpital.

Ont-ils été à nouveau grondés ?

Marlon et Mary s’inquiètent pour Rhona[/caption]

5. Rhona disparaît

Au milieu d’une tempête meurtrière qui fait des ravages dans tout le village et du mariage de Kim Tate en cours, de nombreux habitants sont absents en nombre et même portés disparus.

Deux d’entre eux deviennent de plus en plus inquiets cette semaine lorsque la vétérinaire du village Rhona Goskirk (Zoe Henry) ne rentre pas chez elle – sa mère Mary (Louise Jameson) et son mari Marlon Dingle (Mark Charnock).

Sérieusement inquiets pour sa sécurité, Mary et Marlon échangent un regard craintif.

Rhona pourrait-elle faire face à un triste destin ?

La tragédie pourrait frapper la famille de Lydia[/caption]

6. Lydia reçoit des nouvelles horribles

Lydia est allée au-delà pour s’assurer qu’Amelia était en sécurité pendant la tempête, se rendant à Home Farm pour demander de l’aide.

Elle ne sait pas que l’adolescent se cache dans une grange, priant pour sa sécurité.

Comme mentionné ci-dessus, une bousculade de vaches envahit le village après l’effondrement d’une des granges de Moira Dingle.

Malheureusement, dans les scènes ultérieures, Lydia reçoit de terribles nouvelles.

Cela pourrait-il impliquer Amelia ?

Nicola a une crise de panique – peut-elle laisser Charles l’aider ?[/caption]

7. Nicola et Charles affrontent la tempête

Ailleurs, il y a beaucoup de mésentente entre Nicola King et Charles Anderson (Nicola Wheeler et Kevin Mathurin) mais la tempête pourrait les rapprocher.

Après la cérémonie de mariage de Kim Tate, Nicola se retrouve sans ascenseur et accepte à contrecœur l’offre d’un ascenseur du vicaire.

Ils s’arrêtent bientôt et examinent le minibus abandonné, s’inquiétant de savoir où sont allés les autres passagers de la noce.

Nicola part à la campagne pour retrouver son mari Jimmy et Charles n’a d’autre choix que de la suivre.

Le couple lutte contre le vent et, repérant un abri abandonné, s’y réfugie.

Alors que ses deux enfants, Ethan et Naomi, sont inquiets pour lui, Charles protège Nicola lorsqu’un arbre s’écrase au sol – mais l’hostilité demeure entre eux.

Nicola commence plus tard à avoir une crise de panique – peut-elle laisser Charles l’aider ?

Emmerdale est diffusé du lundi au vendredi sur ITV.