Sept spoilers explosifs d’Emmerdale alors que Kyle Winchester tourne en spirale après la mort d’Al

KYLE Winchester revient dans les Dales cette semaine aux côtés de sa mère Amy Wyatt et avec Moira Dingle en remorque.

Mais son comportement suscite bientôt des inquiétudes à Emmerdale alors qu’il est hanté par la mort d’Al Chapman.

Kyle Winchester est hanté par le meurtre d’Al Chapman[/caption]

Son comportement devient préoccupant[/caption]

Pendant ce temps, Chas Dingle pourrait être rattrapé par la vérité[/caption]

1. Chas est confrontée à sa liaison

Les séquelles de la mort d’Al se poursuivent cette semaine dans le village éponyme.

Comme les téléspectateurs d’ITV s’en souviendront peut-être, le défunt homme d’affaires prévoyait de quitter les Dales aux côtés de Chas (joué par Lucy Pargeter) avant une confrontation fatale avec son ennemi de longue date, Cain Dingle.

Depuis lors, Chas a dû garder sa douleur secrète bien que son frère soit conscient qu’elle trompait son mari Paddy avec Al.

Mais un membre de sa famille pouvait voir à travers elle.

Belle Dingle (Eden Taylor-Draper) a une fois surpris Chas en compagnie d’Al et était prête à l’exposer.

C’était jusqu’à ce que les amants illicites promettent de mettre fin à leur romance et que Belle leur accorde le bénéfice du doute.

À venir, quand elle taquine Chas à propos de tromper Paddy, Belle se méfie immédiatement de sa réaction méfiante.

Belle n’est pas du genre à enrober les choses et décide d’affronter Chas.

Mais cette dernière nie sa relation avec Al – Belle va-t-elle la croire ?





Comment Kyle va-t-il faire face et garder son secret secret ?[/caption]

2. Kyle devient incontrôlable

Chas fait partie des villageois qui savent ce qui est vraiment arrivé à son amant secret.

Cependant, depuis que le corps d’Al a été retrouvé, Cain Dingle est resté déterminé à prendre la responsabilité de son jeune fils.

Bouleversées et choquées par la vérité, Moira Dingle (Natalie J. Robb) et Amy Wyatt (Natalie Ann Jamieson) ont quitté le village éponyme pour tenter de protéger Kyle (Huey Quinn).

Le trio est parti pour Belfast mais revient dans une ambiance glaciale la semaine prochaine.

Dans la grange, Kyle fait un mémorial pour Al, clairement tourmenté par ce qu’il a fait.

Le lendemain, Matty trouve une collection de pierres placées au milieu de la grange et il est clair pour lui que Kyle crée un mémorial pour le défunt homme d’affaires.

Le directeur du Hide Bistro s’inquiète de plus en plus pour Kyle, craignant que son retour à l’école ne soit trop tôt pour lui.

Amy, Moira et Matty feignent un air de normalité le lendemain alors qu’ils préparent Kyle à retourner en classe – mais l’anxiété est palpable.

Comment Kyle va-t-il s’en sortir ?

Amy pousse son petit ami Matty Barton[/caption]

3. Amy prend une décision choc

Pendant qu’Amy, Kyle et Moira étaient absents, Matty Barton (Ash Palmisciano) a appris la vérité sur la mort d’Al.

Cette semaine, il fait savoir qu’il est toujours contrarié que sa mère Moira et sa petite amie Amy lui aient caché le secret de Kyle.

Mais Amy prend une décision déchirante concernant leur relation.

Amy insiste sur le fait que leur romance est terminée dans le but de faire de Kyle sa priorité.

Que dira Matty ?

Chloe Harris est déterminée à découvrir avec qui Al trompait Kerry[/caption]

4. Chloé se retrouve sans abri

Pour aggraver les choses pour la famille, Chloe Harris (Jessie Elland) surveille de près Moira alors qu’elle commence à croire qu’Al a peut-être trompé Kerry Wyatt avec elle.

Chloé a commencé à chercher l’autre femme d’Al dans le but d’aider sa mère Kerry.

Mais cette semaine, elle n’a d’autre choix que de clore son enquête quand Amy met un terme à ses ambitions, affirmant que c’est pour le bien de Kerry.

En réalité, Amy est principalement préoccupée par le fait de chasser Chloé de l’odeur de Moira, ce qui, à son tour, l’aide à protéger Kyle.

Chloé accepte mais Amy lui lance une bombe – elle veut qu’elle quitte Keepers Cottage.

Horrifiée, Chloé se rend compte qu’elle n’a plus personne vers qui se tourner et informe sa sœur qu’elle est enceinte.

Que va faire Amy ?

Bien que cela reste à voir, Amy informe plus tard Moira et son frère Mackenzie de sa réconciliation avec Matty Barton.

Elle leur fait alors savoir que Chloé est enceinte.

Mack se tortille, soulagé qu’aucun d’eux ne sache qu’il est le père du bébé de Chloé.

Vinny essaie de faire face à la perte de sa femme Liv[/caption]

5. Vinny parie

Des semaines se sont écoulées depuis la mort de Liv Flaherty et Vinny Dingle (Bradley Johnson) a du mal à faire face à la perte.

Pour se distraire d’elle, il décide de jouer avec la douleur.

Tout commence lorsque sa mère Mandy Dingle (Lisa Riley) raconte à Jimmy King ses difficultés et elle est ravie quand il dit qu’il va discuter avec lui.

Vinny commence à s’ouvrir à Jimmy au milieu d’un jeu de claquement et, alors que le couple continue de parler, Will Taylor repère les deux hommes jouant le jeu – et le jeune veuf est en train de gagner.

Will les invite plus tard à une mini soirée poker au Woolpack et la nouvelle du jeu se répand rapidement dans le village.

Ryan Stocks, David Metcalfe et Mackenzie Boyd ne tardent pas à se joindre à nous, laissant Vinny extatique.

Mack, d’autre part, se sent découragé par le nouveau venu Darren qui s’intéresse sincèrement au jeu.

Ressentant toujours la précipitation de la veille, Vinny décide d’organiser un rappel secret de la soirée poker alors que Jimmy et Mack cherchent désespérément à rejouer.

De nombreux habitants s’impliquent dans le jeu et Vinny continue de prendre des risques pour se distraire de sa souffrance.

Mandy est ravie de voir Vinny aller mieux mais quand Jimmy laisse échapper qu’il joue au poker, l’esthéticienne fulmine.

Elle a notamment peur que son fils finisse comme son accro au jeu et son père violent.

Jimmy est inondé de culpabilité, sachant qu’il était à l’origine de la nouvelle obsession de Vinny, tandis que Mandy affronte ce dernier et l’accuse de devenir son père.

Mais Vinny agit inconscient et organise une réunion avec Mackenzie pour discuter de la façon dont ils peuvent gagner un match contre Darren.

Le nouveau passe-temps de Vinny lui apportera-t-il plus d’ennuis ?

Bernice est sous le choc d’un récent diagnostic de santé[/caption]

6. Bernice a du mal à faire face

Pendant ce temps, Bernice Blackstock (Samantha Giles) est sous le choc après des nouvelles choquantes sur sa santé.

À venir, Bernice a du mal à digérer son diagnostic et est aux prises avec la solitude et d’autres symptômes de la ménopause.

Sa fille Gabby Thomas (Rosie Bentham) et Rhona Goskirk (Zoe Henry) essaient toutes deux de la soutenir en vain.

Bernice aspire à quelque chose qui lui soit propre et regrette d’avoir quitté son travail à PampaManda, le salon de beauté de Mandy Dingle.

Dans des scènes ultérieures, Laurel Thomas (Charlotte Bellamy) et Bear Wolf (Joshua Richards) la convainquent de ravaler sa fierté et de demander à Mandy de reprendre son travail.

Alors que les téléspectateurs devront attendre avant de pouvoir savoir si Bernice récupère son travail, elle est secouée par une étrange découverte.

Au Café Main Street, Bernice tombe sur une carte joker laissée après la partie de poker du matin.

Elle se demande comment elle doit interpréter sa signification mais fait bientôt une offre.

Kim Tate offre à Dawn et Gabby la chance de trouver un emploi à Home Farm[/caption]

7. Gabby et Dawn s’affrontent

Ailleurs dans les Dales, Kim Tate (Claire King) rencontre Darren, un homme qui pourrait faire ou défaire le projet de haras.

Alors qu’elle se prépare pour une rencontre importante avec le nouveau venu, elle recommande à Gabby de la rejoindre – et ce dernier est bien décidé à relever le défi.

Cependant, elle commet bientôt une erreur embarrassante et est irritée lorsque Dawn Fletcher (Olivia Bromley) impressionne Kim.

Dans les scènes ultérieures, Kim encourage les ambitions de Dawn et lui propose un travail partagé avec Gabby, ce qui met fermement le nez de cette dernière.

Mais contrairement à Gabby, Dawn refuse l’offre de Kim et la femme d’affaires blâme l’ingérence de son mari Will, le réprimandant pour ne pas avoir poussé sa fille à atteindre son plein potentiel.

Finalement, Dawn aborde Kim avec ses problèmes de garde d’enfants.

Lorsque Kim suggère de trouver une nounou, Dawn accepte d’explorer ses options.

Le lendemain, Dawn parle à Rhona de l’opportunité à Home Farm et le vétérinaire du village est choqué par son manque de confiance en soi.

Rhona encourage Dawn à accepter le poste de Kim, réitérant à quel point elle a été inestimable au cabinet.

Plus tard, Gabby aborde Kim avec ses propres inquiétudes au sujet de Dawn.

Une bataille à Home Farm s’ensuit – Kim suggère à Dawn et Gabby de l’observer pendant quelques mois, jurant que les meilleurs se verront confier le travail.

Qui obtiendra le poste ?

Cela pourrait-il signifier que des tensions sont à venir entre Dawn et Gabby ?

Connectez-vous à ITV pour le savoir.