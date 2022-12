Sept spoilers explosifs de Coronation Street : une bataille pour la santé qui change la vie, un retour légendaire et un nouveau départ

TROIS ans après avoir partagé un au revoir émouvant avec sa femme Sinead, Daniel Osbourne est pris de mauvais souvenirs.

L’enseignant de Coronation Street est sous le choc lorsqu’un de ses proches traverse une terrible épreuve de santé. Obtenez la vérité.

TVI

Daniel s’inspire du passé[/caption]

1. Daniel bercé par une apparition surprise

Mais avant qu’il ne puisse le faire, le beau gosse incarné par Rob Mallard est surpris lorsqu’il rencontre un nom familier.

Daniel a profité de journées plus calmes dans les pavés.

C’est malgré lui et sa partenaire Daisy (jouée par Charlotte Jordan) se retrouvent sans abri après un énorme malentendu.

Cependant, dans les scènes à venir du feuilleton ITV, Daniel est bouleversé lorsqu’il voit un article de magazine… écrit par nul autre que Bethany Platt.

Inspiré, Daniel décide qu’il est temps pour lui de recommencer à écrire – tandis que Daisy est troublée par la simple mention de son ex.

Bethany Platt (l’ancienne star de Corrie Lucy Fallon) a quitté les pavés en mars 2020, après une relation malheureuse avec Daniel.

À l’époque, le beau gosse traitait encore la mort de sa femme Sinead, qui a succombé à un cancer du col de l’utérus.

Bethany a quitté Coronation Street pour travailler pour un magazine à Londres en tant que rédactrice en chef stagiaire.

Daniel a depuis tourné une nouvelle page – mais il y a des bouleversements à venir pour lui et Daisy.

TVI

De mauvais souvenirs hantent Daniel[/caption]

2. La santé d’un résident est en jeu

Le drame s’accélère dans les pavés pour un résident de Weatherfield la semaine prochaine.

Daisy a surtout été vue en train de soutenir Jenny Connor (Sally Ann Matthews) alors que la propriétaire des Rovers traversait sa juste part de difficultés.

Cependant, les choses pourraient mal tourner pour Daisy lorsqu’elle révèle qu’elle a trouvé une grosseur dans son sein.

Sur les conseils de Jenny, Daisy annonce la nouvelle à Daniel et, secoué, il insiste pour l’emmener chez le médecin.

Daniel masque son anxiété et promet de rencontrer Daisy au centre médical.

Cependant, il va bientôt à l’encontre de sa parole en renvoyant des boissons dans le pub à la place et Jenny est horrifiée de voir qu’il a laissé tomber Daisy.

Daniel annonce que Daisy pourrait avoir un cancer avant de s’éloigner, incitant Peter Barlow (Chris Gascoyne) à agir.

L’alcoolique en convalescence dit à Daniel que boire son chagrin n’est pas la solution avant de l’encourager à soutenir Daisy.

Daisy assiste seule à son rendez-vous mais est ensuite interrompue par un Daniel ivre qui ouvre la porte et trébuche.

TVI

L’été est propre[/caption]

3. Les mensonges sur la grossesse sont exposés

Désespérée d’avoir de l’argent, Summer Spellman (Harriet Bibby) a accepté d’être la mère porteuse de Mike et Esther – jusqu’à ce qu’elle fasse une fausse couche.

Cependant, elle a suivi la charade et a fait croire au couple qu’elle était toujours enceinte.

Cette semaine, son mensonge sera révélé et tout commence lorsque Mike et Esther insistent tous les deux pour la déposer à l’hôpital pour son scanner, mais ils acceptent de l’attendre à l’extérieur.

Mais lorsque Summer et son petit ami Aaron Sandford (James Craven) jouent pour le temps à l’hôpital, Mike apparaît soudainement.

Il annonce qu’il devrait assister au scanner avec Summer – forçant le jeune couple à lui dire la vérité sur le bébé.

Comment Mike et Esther vont-ils réagir à la nouvelle ?

TVI

L’histoire de Sumer n’est pas terminée[/caption]

4. L’été reçoit une offre choc

En conséquence, Summer rencontrera probablement des problèmes d’argent plus tard alors qu’elle cherche désespérément à récupérer les 10 000 £.

Plus tard, elle a une idée et appelle Billy Mayhew, Todd Grimshaw et Paul Foreman ensemble, révélant qu’elle envisage de voyager avec Aaron.

Summer ajoute ensuite qu’ils auront besoin de 10 000 £ pour mener à bien leurs plans.

Billy, Paul et Todd voient à travers elle et commencent à l’interroger sur ses projets.

Dans les scènes ultérieures, cependant, Mike et Esther proposent une nouvelle offre pour l’été.

Ils conviennent qu’ils seraient prêts à oublier les 10 000 £ et seraient prêts à leur donner plus d’argent à la seule condition que Summer accepte d’être une mère porteuse pour leur bébé.

La situation difficile de Summer ne fait qu’empirer lorsque Billy (Daniel Brocklebank) est déterminé à l’empêcher de suivre le plan à tout prix.

Lorsqu’il essaie de faire la loi, Mike souligne que la décision appartient à Summer et non à lui.

Le vicaire local est plus catégorique que jamais pour empêcher Summer d’être un substitut pour Mike et Esther et révèle qu’il a l’intention d’impliquer la police.

Que fera Summer ?

TVI

Abi Webster n’a pas été vu depuis des mois[/caption]

5. Abi retourne sur les pavés

Abi Webster (Sally Carman) a réussi à traverser des périodes mouvementées et est restée à l’écart des projecteurs ces derniers mois.

Mais quand l’un de ses amis est sur le point de faire face à un engagement qui changera sa vie, le mécanicien est prêt à donner les meilleurs conseils qu’il peut.

Tyrone Dobbs (joué par Alan Halsall) a dû franchir des obstacles avant de pouvoir enfin envisager une vie avec Fiz Stape (Jennie McAlpine).

Le couple joue à un jeu de push and pull depuis leur rupture, mais a récemment décidé de se marier.

Et dans une tournure surprise, Tyrone a décidé de surprendre son autre moitié en organisant un mariage de Noël pour elle.

Cependant, ses idées ne sont peut-être pas aussi bonnes qu’il le pense, ce qu’il est tenu de réaliser avec l’aide d’Abi.

Tyrone révèle ses projets de mariage surprise à Abi et à son mari Kevin (Michael Le Vell).

Il leur montre ensuite fièrement la robe qu’il a choisie avec Gemma Winter (Dolly-Rose Campbell) – mais Abi éclate rapidement sa bulle.

Le mécanicien opte pour l’honnêteté brutale et lui dit que la robe est hideuse.

Selon elle, Fiz pourrait même détester cela, ce qui amènerait Beth Tinker à accepter d’apporter quelques modifications au vêtement.

Que va faire Tyrone ?

TVI

Nick cache quelque chose à Leanne[/caption]

6. Nick ment à Leanne

Nick Tilsley (Ben Price) a été de mèche avec Harvey Gaskell (Will Mellor) après lui avoir offert une grosse somme d’argent pour s’excuser d’avoir tué Natasha Blakeman.

Nick ne voulant pas alarmer sa partenaire Leanne Battersby ( Jane Danson ), il lui a menti et a admis qu’il avait pris l’argent de l’héritage de son fils Sam.

Leanne a d’abord été mécontente de cela, mais après avoir découvert que la sœur de Natasha était censée être d’accord, selon un Nick trompeur, son ton a changé.

Cette semaine, alors que Nick et Leanne s’inquiètent de leurs finances, Simon (Alex Bain) révèle qu’il a perdu son emploi, ce qui ne fait qu’ajouter à leurs malheurs.

Carla Connor (Alison King) donne à Simon un poste dans l’équipe de vente d’Underworld, mais Leanne n’est pas impressionnée car il travaillera avec Jacob.

Lorsque Nick révèle que les coûts de réparation du bistro montent en flèche, Leanne affirme qu’ils devront à nouveau puiser dans l’héritage de Sam.

Nick cache sa culpabilité de l’avoir trompée.

Sera-t-il jamais propre?

Alamy

Un pilier du savon pourrait quitter les pavés[/caption]

7. La légende des pavés prête à recommencer

Une fois de plus, Ken Barlow (joué par William Roache) est déchiré entre deux femmes.

Après avoir renoué avec l’assistante sociale Wendy Crozier (Roberta Kerr), Ken est tombé sur une autre de ses anciennes maîtresses, Martha Fraser (Stephanie Beacham).

Cette semaine, Martha annonce à Ken qu’elle doit commencer les répétitions d’une nouvelle pièce à Hull le lendemain, le laissant éventré.

Dans les scènes ultérieures, Wendy est découragée lorsqu’elle apprend que Ken en a fait une nuit avec Martha.

Ken se retrouve devant un choix difficile et ne sait pas s’il doit suivre sa tête ou son cœur.

Martha ajoute de l’huile sur le feu en lui suggérant de déménager à Hull avec elle.

Que décidera-t-il de faire ?

