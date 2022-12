Sept spoilers explosifs de Coronation Street : un meurtre d’horreur dans les pavés et un cambriolage choc ruine Noël

LA fin de l’année sera remplie de nouveaux rebondissements mais comment les habitants de Weatherfield feront-ils face à tout le drame ?

Alors que Griff Reynolds continue de faire des ravages dans Coronation Street, le Noël d’une famille tourne au cauchemar. Obtenez la verité.

Noël ne se passe pas comme prévu chez les Barlow[/caption]

Mais il y a un énorme danger devant Max Turner[/caption]

1. Couvertures Max pour Griff

L’histoire de toilettage de Max Turner se poursuit cette semaine et prend une très mauvaise tournure.

Le garçon joué par Paddy Bever a récemment formé un lien avec Griff Reynolds (interprété par Michael Condron).

À venir sur ITV, Spider Nugent (Martin Hancock) est mal à l’aise lorsque Griff invite l’adolescent troublé à un voyage de camping.

Plus tard, il fait des recherches sur l’identité du bailleur de fonds de Griff et son bienfaiteur est bientôt révélé – qui pourrait-il être ?

Dans les scènes ultérieures, Max part avec Griff lors de leur voyage de camping, mais son père David Platt (Jack P. Shepherd) n’en est pas content.

Ce dernier a peut-être eu raison de protester, mécontent de la compagnie que le garçon a tenue.

Max est horrifié lorsque le voyage de camping ne se termine pas comme il l’avait prévu.

Dans des scènes ultérieures, Griff parvient à convaincre Max de mentir aux autorités sur les événements du voyage de camping.

Max est-il vraiment prêt à mentir pour Griff ?

Spider parviendra-t-il à tenir Griff responsable ?[/caption]

2. L’araignée fait une découverte choquante

Comme les téléspectateurs s’en souviendront peut-être, Spider a fait un retour explosif et a même réussi à raviver sa relation avec Toyah Battersby plus tôt cette année.

Mais après qu’il a été révélé qu’il était toujours marié, il est devenu clair qu’il gardait également son véritable métier secret pour tout le monde dans les pavés.

Le personnage surveille le voyou raciste Griff depuis plusieurs mois.

À venir, tandis que Max et Griff se préparent à aller camper, Spider fait des recherches sur l’identité du bailleur de fonds de ce dernier et il découvre bientôt qui est vraiment le bienfaiteur.

Serait-ce un visage familier ?

Toyah découvre quelque chose d’horrible[/caption]

3. Toyah apprend un horrible secret

Plus de problèmes surgissent pour Toyah Battersby (Georgia Taylor) qui était déjà impliquée dans la mort de son mari Imran Habeeb.

Le personnage est couché depuis qu’il est devenu veuve, mais cette semaine de drame ne l’épargnera pas.

La relation de Toyah avec Spider a été secouée par des mensonges et des secrets.

Cette semaine, une autre vérité horrible est ajoutée à la pile.

Toyah fait une découverte très troublante mais Spider la supplie de se taire.

Pourrait-il avoir un lien avec Griff ?

La santé de Daisy est-elle en jeu[/caption]

4. Daisy reçoit une triste nouvelle

La santé de Daisy Midgeley pourrait être en danger après avoir trouvé une grosseur dans son sein.

La barmaid des Rovers jouée par Charlotte Jordan reçoit des nouvelles dévastatrices cette semaine.

Daniel Osbourne (Rob Mallard) est terrifié à l’idée de faire face à une autre perte potentielle, trois ans après que sa femme Sinead a succombé à un cancer du col de l’utérus.

En conséquence, Daniel refuse de parler à Daisy, arguant qu’il est trop faible pour être d’un quelconque soutien au milieu de son épreuve.

Adam Barlow (Sam Robertson) élabore un plan et dit à Daisy qu’il comprend sa colère face à la lâcheté de Daniel.

Mais il a bientôt une demande surprenante pour elle alors qu’il lui demande de lire l’article que Daniel a écrit.

Daisy oblige et est émue de lire comment elle l’a aidé à aimer à nouveau après une perte.

Le couple finit par se réconcilier et assister ensemble au rendez-vous de Daisy à la clinique du sein.

Mais Daisy est sur le point d’avoir des nouvelles déchirantes – Daniel révèle que son article n’a pas réussi et ne sera pas publié.

La serveuse l’encourage à retourner à l’enseignement car elle pense qu’il gaspille ses talents – comment va-t-il réagir ?

Un cambriolage gâche Noël[/caption]

5. Noël est gâché pour une famille

Après avoir lutté pour se reconnecter et remettre leur romance sur les rails pendant plusieurs mois, Daniel prend une énorme décision pour son avenir avec Daisy.

Il s’approche de Jenny Connor et lui demande sa bénédiction… avec une bague de fiançailles avec laquelle il compte surprendre Daisy.

Mais les choses vont prendre une autre tournure pour Daisy et le clan Barlow.

Lorsque le couple se dirige vers le n ° 1 avec Steve McDonald et Tracy Barlow, ils sont horrifiés de voir que tous les cadeaux de Noël ont disparu de sous leur sapin.

Pour aggraver les choses, Daniel dit à Jenny que les cambrioleurs ont repéré la bague de fiançailles de Daisy et l’ont arrachée.

Qui est responsable?

Fiz ne profitera pas de Noël[/caption]

6. Fiz est dévasté

Fiz Stape (Jennie McAlpine) a finalement accepté d’épouser Tyrone Dobbs (Alan Halsall) après avoir franchi des obstacles avec lui pendant des années.

Mais alors que le mécanicien planifie un mariage surprise, le machiniste se sent dégonflé.

Elle est même convaincue qu’elle est sur le point de passer le pire Noël à ce jour dans les pavés.

À l’approche, Tyrone commence à s’inquiéter que ses plans de mariage puissent être sabotés lorsque Fiz suggère de réserver un chalet dans les lacs pour le grand jour.

Plus tard, Fiz s’inquiète pour Noël, ignorant que Tyrone partage un sourire secret avec Hope et Ruby.

Les filles doivent plus tard passer par des essayages vestimentaires pour les noces, forçant Tyrone à annuler ses projets de cinéma avec Fiz.

Tyrone organise un mariage de Noël pour Fiz[/caption]

7. Les plans d’engagement tournent au vinaigre

Bien qu’une poignée de résidents et de téléspectateurs sachent pourquoi Tyrone est si floconneux, Fiz se sent déçu et seul.

Elle déplore à Maria qu’elle soupçonne que ce sera le pire Noël de tous les temps – tandis que Tyrone prédit que ce sera forcément le meilleur, à son insu.

Comme mentionné ci-dessus, Tyrone prévoit un mariage surprise pour lui et Fiz.

Il va au-delà des attentes, passant en revue ses projets de mariage avec Maria Connor et Beth Tinker (respectivement représentées par Samia Longchambon et Lisa George).

Mais avec Fiz qui se sent négligé, tout se passera-t-il vraiment comme prévu ?

Coronation Street est diffusé sur ITV.