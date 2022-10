Sept spoilers explosifs de Coronation Street alors que Summer Spellman prend une décision concernant une grossesse surprise

Les projets d’avenir de SUMMER Spellman ont tous été bouleversés après qu’elle a découvert qu’elle était enceinte.

Le jeune accablé prend une décision énorme. Découvrez tous les autres drames à venir dans Coronation Street.

Summer Spellman a découvert qu’elle était enceinte dans les scènes récentes de Corrie[/caption]

Son plan initial était de donner son bébé à l’adoption[/caption]

L’amie de Billy, Esther, était prête à adopter le bébé[/caption]

Mais Summer change d’avis cette semaine et Billy a du mal à l’accepter[/caption]

1. L’été fait un choix

L’adolescente interprétée par Harriet Bibby a laissé les fans de savon sous le choc après avoir découvert qu’elle attendait son premier enfant.

L’été est frappé par une série d’émotions contradictoires mais trouve bientôt une solution pour éviter d’affronter la maternité à un âge aussi précoce.

Esther, jouée par la star de Waterloo Road, Vanessa Hehir, accepte de prendre le bébé de Summer pour enfin avoir la famille dont elle rêvait.

Cependant, l’adoption ne sera plus une option pour l’été cette semaine.

En montant dans les pavés, elle dit à son petit ami Aaron Sandford (interprété par James Craven) qu’elle a pris rendez-vous avec le Dr Gaddas pour un avortement.

Après avoir vu le médecin, elle avoue plus tard à Aaron qu’elle ne peut s’empêcher de se sentir bouleversée.

Esther est dégoûtée lorsqu’elle apprend que Summer a plutôt prévu d’interrompre sa grossesse.

En conséquence, Esther fait un geste désespéré et offre de l’argent à Summer pour changer d’avis.





Le gardien de Summer, Billy Mayhew ( Daniel Brocklebank ), entre et est horrifié quand il réalise qu’Esther était prête à soudoyer Summer pour qu’elle ait un bébé.

Il ordonne à Esther de partir – mais en déduit qu’il désapprouve l’avortement de Summer.

La jeune fille est écrasée et se précipite dans sa chambre.

Plus tard, Todd Grimshaw (Gareth Pierce) montre plus de compréhension et combat le coin de Summer en parlant à Billy.

Il explique ce qu’elle ressent et l’exhorte à la soutenir malgré sa désapprobation.

Que va faire Billy ?

Stephen Reid cible à nouveau sa mère[/caption]

2. Audrey est en danger

Pendant ce temps, Stephen Reid (joué par l’acteur canadien Todd Boyce) continue de faire des ravages à Weatherfield.

Et sa mère Audrey Roberts (Sue Nicholls) est, une fois de plus, dans sa ligne de mire.

Cette semaine, Stephen n’en revient pas lorsque la coiffeuse lui tend son téléphone, lui faisant confiance pour désactiver toutes les notifications car cela la rend folle.

Plus tard, il rencontre son ex-épouse Gabrielle (Helene Maksoud) qui a également été une épine dans son côté, et lui dit qu’il s’attend à ce que le courtier en hypothèques appelle sur le téléphone de sa mère.

Pour s’assurer qu’elle obtient tout l’argent d’Audrey, Stephen demande à Gabrielle de se faire passer pour elle.

Convaincu qu’il va enfin mettre la main sur l’argent de la libération d’actions d’Audrey, il dit à sa sœur Gail Platt (Helen Worth) qu’il est prêt à quitter la rue puisque la santé d’Audrey est clairement en voie de guérison.

Cependant, il est choqué par une annonce d’Audrey qui, une fois de plus, contrecarre ses efforts.

Il y a une autre surprise en réserve pour Stephen quand Audrey et Sam Blakeman (Jude Riordan) suggèrent qu’ils pourraient voir les aurores boréales au Canada – et rester dans l’une de ses propriétés pour économiser de l’argent.

Stephen est pris de panique et, pour saboter leur plan canadien, convainc Gail que le temps est trop rude pour eux.

Au lieu de cela, il suggère de leur réserver une croisière en Norvège.

Bien parti pour devenir le prochain tueur en série de Corrie après avoir assassiné Leo Thompkins dans un accès de rage, Stephen pourrait-il avoir plus de victimes potentielles en tête ?

Fiz Stape n’a aucune idée que Hope pourrait être en danger[/caption]

3. L’espoir est soigné

Hope Stape d’Isabella Flanagan discute en ligne avec un ami mystérieux – et leurs intentions ne sont peut-être pas bonnes.

Cette semaine, Sam Blakeman (interprété par Jude Riordan) dit d’abord à la jeune fille qu’il craint qu’une lettre du meurtrier Harvey Gaskell ne lui parvienne pendant son absence.

Le garçon a été en contact avec le criminel, exigeant des réponses sur la mort de sa mère Natasha.

Sachant qu’il pourrait avoir des ennuis pour avoir écrit au voyou incarcéré, Sam est convaincu qu’il serait préférable qu’il dise la vérité à son père Nick Tilsley (Ben Price).

Hope a un autre plan pour Sam en tête et fait une révélation troublante.

Le jeune dit à Sam que dire clairement son lien avec Harvey serait une erreur.

Pire encore, selon son ami joueur Mad Dog, les adultes ne devraient jamais avoir de secrets.

Il est clair que Hope cache quelque chose à sa mère Fiz Stape (Jennie McAlpine).

Cette dernière doit également faire face à une journaliste voulant publier un article sur son défunt mari, le tueur en série John Stape.

Dans des scènes ultérieures, Fiz apprend que le journaliste envisage de publier un livre sur John Stape dans le journal.

Son partenaire Tyrone Dobbs, sachant tout sur le projet de Phill Whittaker autour de John Stape, estime que le fiancé rejeté de Fiz pourrait être derrière tout cela.

On rappelle à Spider ses obligations[/caption]

4. L’araignée est déchirée

De nombreux obstacles se sont dressés entre Toyah Battersby (joué par Georgia Taylor) et Spider Nugent (Martin Hancock).

Mais quand on rappelle à Spider ses obligations professionnelles, il n’a d’autre choix que de s’y conformer.

Cela est principalement dû au fait que les autorités veulent qu’il garde un œil attentif sur le nouveau venu Griff (Michael Condron).

À venir sur ITV, l’éco-guerrier Griff rencontre Toyah, Spider et Peter Barlow (Chris Gascoyne) dans le café et les invite tous à un concert.

Il explique qu’un groupe mystérieux annonce ses concerts sur les réseaux sociaux.

Plus tard, Spider et Toyah acceptent de dévier du concert de Griff car ils préfèrent passer du temps ensemble à la place.

Cependant, Spider est confronté à la réalité lorsqu’il parle à son patron qui lui dit qu’il est impératif qu’il assiste au concert avec Griff.

Cela le pousse à annuler son rendez-vous avec Toyah, annonçant qu’il ira au concert après tout – et elle est immédiatement mise dehors.

Mais Spider a l’impression qu’il a besoin de réfléchir, ce qui l’amène à prendre une décision radicale.

Dans les scènes ultérieures, Spider rencontre son patron et leur dit qu’il veut sortir.

Malheureusement pour lui, abandonner sera plus difficile que prévu car son patron ne veut rien entendre de tout cela.

Daisy n’est pas sûre de pouvoir s’engager pleinement envers Daniel Osbourne et son fils Bertie[/caption]

5. Daisy a des doutes

Daniel Osbourne (joué par Rob Mallard) est finalement passé de la mort de sa femme Sinead et est prêt à faire passer sa relation avec Daisy au niveau supérieur.

Cependant, la barmaid des Rovers représentée par Charlotte Jordan n’est pas à l’aise avec l’idée d’emménager dans l’appartement de Daniel, car il contient tant de souvenirs de feu Sinead.

Daisy l’admet à Daniel – mais il finit par lui claquer dessus.

Plus tard, Adam Barlow ( Sam Robertson ) révèle à Daisy que l’anniversaire de la mort de Sinead doit être célébré le lendemain et elle se sent mal.

Mais elle se rattrape le lendemain aux côtés de Daniel et de son fils Bertie.

Daniel emmène le jeune garçon à Victoria Gardens avant de le déposer chez la tante de Sinead, Beth Tinker.

Il se dirige ensuite vers les Rovers, admettant à Daisy qu’il a traversé une journée émouvante mais qu’il aimerait beaucoup qu’ils puissent vivre tous les trois ensemble.

Daisy lui dit qu’elle est prête à franchir cette étape, mais un autre événement est sur le point de la secouer.

Beth appelle à l’appartement avec Bertie et raconte leur journée ensemble.

Peu de temps après, l’enfant de trois ans appelle Daisy “Maman”, surprenant son père et horrifiant Beth.

Plus important encore, cependant, il laisse Daisy instable et remet en question sa relation avec Daniel.

Elle dit à Jenny Connor qu’elle ne sait pas si elle est prête pour un tel engagement.

Un énorme malentendu laisse Daisy et Daniel sans toit au-dessus de leur tête[/caption]

6. Daniel et Daisy sont sans abri

Mais un énorme malentendu va aggraver les choses pour le couple.

Daisy se prépare à emménager avec Daniel – tandis qu’il s’apprête à s’installer dans les Rovers avec elle.

Paul offre l’ancienne chambre de Dee-Dee Bailey tandis que Glenda Shuttleworth a un œil sur la chambre de Daisy dans les Rovers.

Lorsque Daniel et Daisy se heurtent dans la rue, portant tous deux leurs affaires, ils réalisent qu’ils n’ont nulle part où vivre.

Heureusement pour eux, Ken Barlow les laisse rester au n ° 1… avec une Tracy furieuse.

Trouveront-ils une autre solution ?

Eileen a un sale accident cette semaine à Corrie[/caption]

7. Eileen voit l’au-delà

Eileen (jouée par Sue Cleaver) est agacée lorsque Glenda Shuttleworth (Jodie Prenger) leur apporte une énorme citrouille à sculpter et à exposer chez les Rovers.

À ses yeux, Glenda traite sa maison comme un atelier et l’opérateur de Street Cars n’en a rien à faire.

Eileen ramasse la citrouille et sort avec pour lui donner une leçon.

Mais quand elle marche dans la rue, elle entre en collision avec une autre résidente avec laquelle elle a l’habitude de se quereller au fil des ans, Gail Platt (jouée par Helen Worth).

L’incident va de mal en pis quand Eileen trébuche sur la citrouille et s’assomme.

Un George Shuttleworth paniqué et un Sean Tully inquiet (Tony Maudsley et Antony Cotton) se précipitent au secours d’Eileen.

Cependant, ils sont choqués de la voir revenir, semblant inhabituellement froide et agréable.

Dans des scènes ultérieures au n ° 11, un smiley Eileen dit à son partenaire George qu’elle a l’intention de le gâter pourri.

George, habitué au franc-parler d’Eileen, avoue à Sean que son nouveau comportement amical lui fait peur.

Mais c’est bientôt expliqué quand Eileen lui dit qu’elle a eu un aperçu du paradis quand elle est revenue après son accident.

Elle a depuis été convaincue qu’elle était morte et est revenue à la vie se sentant calme et paisible.

Eileen est impatiente de partager son expérience du paradis et dit ensuite à George qu’elle a vu une lumière brillante, senti quelque chose de sucré et entendu une musique étrange.

Plus tard, Eileen entre dans les courses et révèle son intention de cuisiner pour la soupe populaire.

Son fils Todd, qui la connaît peut-être mieux que quiconque, dit à George qu’il y a manifestement quelque chose qui ne va pas avec Eileen.

Lorsque Mary Taylor suggère qu’elle rédige l’expérience d’Eileen de l’au-delà pour L’inexplicable, George lui dit la vérité, sachant que son autre moitié n’a pas réellement visité le paradis.

Comment va-t-elle réagir ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.