Sept spoilers explosifs de Coronation Street alors que Stephen Reid est rattrapé par la vérité

STEPHEN Reid n’est de nouveau pas bon et devient lentement de plus en plus téméraire.

Il y a une chance que l’homme d’affaires défaillant fasse une autre victime à Coronation Street. Découvrez tout le drame.

TVI

Stephen Reid est en difficulté cette semaine[/caption] TVI

Il prend un travail en désespoir de cause[/caption] TVI

Mais les choses deviennent incontrôlables[/caption] TVI

Il pourrait même être blessé[/caption]

1. Audrey est dopée

Le personnage méchant joué par l’acteur canadien Todd Boyce s’abaisse à un autre creux cette semaine sur ITV.

Une fois de plus, sa mère Audrey Roberts (représentée par Sue Nicholls) est sa cible principale alors qu’il se prépare à la piquer.

Son nouveau plan commence lorsqu’il reçoit un e-mail l’invitant à un entretien pour un travail de conseil.

Il assiste à son entretien avec un homme nommé Drake par appel vidéo mais ça ne se passe pas bien.

Cela le pousse à accepter à contrecœur un emploi de chauffeur-livreur de fast-food en désespoir de cause.

Drake trouve très amusant de voir Stephen n’avoir d’autre choix que d’accepter un travail aussi modeste lorsque ce dernier effectue sa première livraison.

Se sentant humilié, Stephen appelle la société de livraison de restauration rapide et leur dit qu’il ne veut plus du travail.

Au lieu de cela, Stephen choisit de mentir et de comploter à nouveau dans le dos de sa famille.





Il dit à Nick Tilsley qu’envoyer Sam en croisière avec Audrey n’est peut-être pas une si bonne idée car il estime que le coiffeur est de retour sur l’alcool.

Nick insiste sur le fait que la croisière doit continuer, laissant Stephen contrecarré.

Cependant, il a un autre tour dans sa manche et cela pourrait mettre Audrey en grave danger.

Il appelle au salon et vole les antidépresseurs d’Audrey dans son sac, qui lui ont été prescrits après une tentative de suicide.

Stephen invite plus tard Nick à se joindre à lui et Audrey dans les Rovers pour parler de la croisière mais il a autre chose en tête.

Sortant les antidépresseurs, il les écrase en une fine poudre.

Quand Audrey a le dos tourné, se dirigeant vers les toilettes, Stephen sort les comprimés écrasés, avec l’intention de dorer sa boisson.

Mais ira-t-il vraiment jusqu’au bout ?

TVI

Stephen pourrait-il encore tuer ?[/caption]

2. Stephen a une nouvelle victime potentielle

Todd Boyce a clairement indiqué aux fans du programme basé à Manchester – Stephen pourrait tuer à nouveau, des mois après s’être débarrassé de Leo Thompkins dans des scènes brutales.

Cette fois, sa prochaine victime pourrait être quelqu’un d’inattendu.

Stephen appelle bientôt Six Fellas, la société de livraison de restauration rapide, la queue entre les jambes alors qu’il les supplie de lui rendre son travail.

Le patron l’engage à nouveau à contrecœur, mais les choses ne semblent pas bonnes pour Stephen.

Pendant son quart de travail, Stephen est accosté par un groupe d’adolescents qui lui volent sa boîte de livraison, son téléphone de travail et lui demandent de l’argent.

Pour aggraver les choses, Stephen est mortifié lorsqu’il voit approcher Elaine Metcalfe (Paula Wilcox) et il tente de s’enfuir sur son cyclomoteur, déterminé à garder secret son désespoir financier.

Dans sa hâte, Stephen perd le contrôle de son véhicule et s’étale sur la route.

Comment Elaine va-t-elle réagir ?

TVI

Nick a un secret qu’il aimerait garder[/caption]

3. Nick vole l’héritage de Sam

Alors que le meurtrier Harvey Gaskell reste en tête de sa liste de soucis, Nick Tilsley (Ben Price) est lui aussi soucieux de laisser le Bistro à un nouveau propriétaire

L’argent est serré pour Leanne Battersby (Jane Danson) et Nick, ce qui signifie qu’ils ne pouvaient faire qu’une offre de Debbie Webster pour le restaurant.

Cette semaine, Leanne dit à Nick qu’il est temps d’admettre à Debbie qu’ils n’ont pas les moyens d’acheter le restaurant.

Cependant, Debbie (Sue Devaney) les approche plus tard et leur dit qu’elle acceptera leur offre pour le Bistro.

Leanne et Nick célèbrent l’accord mais sont interrompus par le constructeur de Lynne.

Comme les téléspectateurs le savent peut-être, Lynne était initialement intéressée par l’achat du restaurant avant de se retirer pour des raisons mystérieuses.

Il s’avère que Lynne a abandonné le Bistro lorsqu’elle a appris que l’endroit était criblé de pourriture sèche, ce qui signifie que Nick et Leanne doivent maintenant payer un supplément pour tout réparer.

Leanne affronte Debbie dans les Rovers et fait une fente pour elle.

Pour aggraver les choses, Ed Bailey cite 20 000 £ pour réparer la pourriture sèche.

Dans les scènes suivantes, Nick a une idée et dit à Leanne qu’ils devront voir si Sam les laissera utiliser l’argent qu’il a hérité de sa défunte mère Natasha.

Sam (Jude Riordan) dit à son père qu’il aimerait utiliser l’argent laissé par elle pour payer ses frais universitaires – mais Nick semble avoir d’autres idées.

Le restaurateur dit à Leanne qu’il a parlé à la sœur de Natasha, Melissa, qui était heureuse de les laisser utiliser l’argent de l’héritage et a signé les documents nécessaires pour qu’ils aient l’argent sur leur compte en quelques heures.

Mais est-ce vraiment ce qu’il semble?

Harvey Gaskell (Will Mellor) pourrait être plus impliqué dans la transaction que prévu.

Lorsqu’ils accompagnent Sam pour voir le criminel et la prison, Nick et Leanne restent sur leurs gardes.

Mais Nick reçoit un morceau de papier de Harvey qui lui dit qu’il a de l’argent à dépenser pour le Bistro.

Lors d’un appel ultérieur, Harvey dit à Nick que leur offre est toujours valable.

Nick sera-t-il tenté de passer un marché avec le diable ?

TVI

La grossesse de l’été prend une tournure horrible[/caption]

4. Summer fait une fausse couche

Stephen et Nick ne sont pas les seuls résidents prêts à tout pour un peu d’argent.

Summer Spellman (Harriet Bibby), 18 ans, a choqué les téléspectateurs lorsqu’elle a révélé qu’elle était enceinte.

Elle a décidé de se faire avorter en un clin d’œil jusqu’à ce que Mike et Esther parviennent à la convaincre de garder le bébé.

Le plan du couple est assez simple – Summer doit garder le bébé et agir comme mère porteuse en échange d’argent.

Summer a même réussi à embarquer son petit ami Aaron Sandford (joué par James Craven) qui avait désespérément besoin d’argent car il était impatient que son père alcoolique Eric obtienne de l’aide.

Leur plan a été mis en branle, mais les choses vont terriblement mal tourner.

À venir, Summer appelle à l’appartement pendant sa pause déjeuner pour y trouver Aaron avec son père.

Eric admet qu’il est alcoolique mais reste déterminé à renoncer à l’alcool.

Quand il se demande où Summer et Aaron ont obtenu l’argent pour payer sa cure de désintoxication, le couple prétend qu’ils l’ont emprunté à Billy Mayhew (Daniel Brocklebank).

Craignant d’être prise au dépourvu, car son tuteur n’a aucune idée qu’elle est toujours enceinte, Summer dit à Aaron que Billy ne doit pas savoir pour le bébé.

Elle suggère que leur seule solution est de s’éloigner jusqu’à ce qu’elle ait accouché.

Dans des scènes ultérieures, Summer dit à Aaron qu’elle a rendez-vous avec la sage-femme plus tard dans la journée, le laissant annoncer à Mike et Esther qu’ils prévoient de s’éloigner des pavés.

Esther a une idée et dit à Summer qu’elle devrait emménager avec eux et la mère adolescente accepte.

Mais quand Aaron confronte son père Eric plus tard, Summer souffre clairement et révèle qu’elle saigne.

Elle est alors dévastée de découvrir qu’elle a fait une fausse couche.

Summer et Aaron rentrent chez eux, sous le choc, chez un Eric ivre avec du sang coulant sur son visage.

Ce dernier, connu pour être un ivrogne violent, devient agressif et engueule son fils.

Aaron force son père à monter dans un taxi et demande au chauffeur de les emmener à A&E.

Summer est mal à l’aise lorsqu’elle reçoit un SMS d’Esther lui disant à quel point ils ont hâte qu’elle emménage.

Est-ce que Summer leur dira la vérité ?

TVI

Que réserve Griff à Maria ?[/caption]

5. Maria est en danger

Griff Reynolds (Michael Condron, star de Game of Thrones) jure de contrecarrer tous les efforts de Maria Connor pour transformer Weatherfield en une ville inclusive.

Maria (interprétée par Samia Longchambon) a récemment soutenu l’idée d’accueillir des réfugiés dans un tout nouveau centre local, ce qui est une honte pour un Griff raciste et son groupe.

À venir, Max Turner (Paddy Bever) surprend Maria en train de déchirer les dépliants de Griff et l’avertit qu’il ne sera pas très heureux d’apprendre qu’elle restreint son droit à la liberté d’expression.

Griff riposte en un rien de temps et, alors qu’il est dans son appartement avec Max, demande au garçon de mettre en place une pétition en ligne pour mettre un terme au centre de réfugiés.

Dans des scènes ultérieures, Maria rencontre Minur et Daryan, qui ont récemment été brutalement attaqués par le gang de Griff.

Le trio discute du centre de réfugiés mais ils sont horrifiés lorsque Griff et son entourage s’approchent.

Maria rencontre un Griff agressif qui lui montre la pétition en ligne que Max a mise en place… et elle est choquée de voir que de nombreux habitants ont déjà signé le document.

Que va-t-elle faire ?

Griff a-t-elle plus en réserve pour elle ?

TVI

Sarah veut que sa carrière chez Underworld évolue[/caption]

6. Sarah et Michael se rapprochent

Ailleurs dans les pavés, Sarah Platt (Tina O’Brien) a hâte de faire un pas en avant dans sa carrière à l’usine Underworld.

Cette semaine, elle trouve le soutien dont elle a besoin, mais cela ne viendra pas de son oncle meurtrier Stephen.

Au lieu de cela, l’AP Underworld aura un allié surprenant sous la forme de Michael Bailey (Ryan Russell).

Le beau gosse entreprend de créer une autre invention et décide de la combiner avec son rôle de directeur des ventes chez Underworld.

Michael se sent inspiré et montre une gamme de vêtements d’intérieur – et sa copine Sarah est très impressionnée.

Alors que son potentiel se révèle, Sarah suggère qu’ils fassent équipe et se lancent en affaires ensemble pour donner vie aux vêtements d’intérieur.

Il n’y a pas de place pour l’erreur dans les yeux de Sarah car les designs impeccables de Michael correspondraient parfaitement à ses connaissances en marketing.

Après avoir lancé le bal, Sarah a des nouvelles passionnantes à partager dans les scènes ultérieures du feuilleton.

Elle révèle qu’elle a réussi à obtenir une rencontre avec un graphiste pour examiner leur travail et leur créer une identité qu’ils pourront montrer aux futurs investisseurs.

Michael est inondé d’excitation et le couple passe de plus en plus de temps ensemble.

Une Sarah mariée pourrait-elle laisser cette amitié naissante évoluer vers quelque chose de plus ?

TVI

Laurence veut travailler sur sa relation avec Sean Tully[/caption]

7. Todd est attrapé avec l’ex de Sean

Sean Tully (Antony Cotton) est généralement malchanceux en amour, mais les choses pourraient basculer lorsqu’il soupçonne que son ami Todd Grimshaw (Gareth Pierce) l’a trahi en se faufilant avec son ex Laurence.

Le drame s’accélère lorsque le fils de Sean, Dylan, dit au croque-mort que depuis la rupture de son père avec Laurence, il ne l’a pas laissé seul.

Le garçon est de plus en plus frustré par le comportement de son père.

Todd entend l’exaspération de Dylan et décide d’agir en rapprochant Sean et Laurence.

Cependant, cela conduit à un énorme malentendu lorsque Laurence se présente ivre chez les Rovers et informe Todd d’un message d’amour que Sean lui a laissé.

Laurence confie alors à Todd qu’il veut arranger les choses avec Sean après que les problèmes de confiance de ce dernier aient gêné leur bonheur.

Dans son état d’ébriété, Todd lui recommande de rentrer chez lui et il aide à mettre Laurence à l’arrière d’un taxi – alors que sa mère Eileen ( Sue Cleaver ) les regarde de loin.

Plus tard, Todd est contraint de prouver son innocence, affirmant à Sean que rien ne se passe entre lui et Laurence.

Mais le barman reste incrédule.

Pourra-t-il jamais arranger les choses avec Laurence ?

Coronation Street est diffusé sur ITV.