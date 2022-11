Sept spoilers explosifs de Coronation Street alors que Sam Blakeman affronte Harvey Gaskell

Désespéré d’obtenir des réponses sur la mort de sa mère, Sam Blakeman a demandé à rencontrer Harvey Gaskell en prison.

Cette semaine, il obtient enfin ce qu’il souhaitait – mais cela pourrait-il se retourner contre lui ? Découvrez le drame de Coronation Street.

1. Sam fait face à Harvey

Comme mentionné ci-dessus, le jeune joué par Jude Riordan a hâte de rencontrer Harvey (Will Mellor) pour lui poser des questions sur la mort de sa mère.

Le voyou a commis une erreur tragique en 2021 lorsqu’il a assassiné Natasha Blakeman par erreur alors qu’il tentait de se rendre à Leanne Battersby.

Alors que son père Nick Tilsley (Ben Price) a toujours refusé de permettre à Sam de parler avec Harvey, il a finalement accepté que cela pourrait être le seul moyen de le rapprocher.

À venir sur ITV, le couple rencontre Karis l’animatrice et se dirige vers la prison.

Sam interroge Harvey dans le parloir, ce qui amène le criminel à admettre qu’il avait l’intention d’assassiner Leanne depuis le début.

Mais le garçon n’est pas aussi secoué par la visite que Harvey.

Quand Harvey révèle que sa propre mère est décédée quand il avait quatorze ans, Sam suggère que son décès l’a peut-être fait dérailler.

Le jeune pousse les boutons de Harvey encore plus loin avec une série de questions embarrassantes sur sa mère – et le meurtrier en a assez.





2. Harvey prévoit de se venger

Harvey sort à grands pas, vu plus tard dans sa cellule de prison, clairement perturbé.

Cependant, il prend la dernière lettre de Sam, prêt à lire ses questions.

Dans des scènes ultérieures, Nick prend un appel de Karis qui lui dit qu’Harvey veut que Sam lui rende à nouveau visite le lendemain.

En tant que l’un des méchants les plus impitoyables des pavés, Harvey pourrait-il planifier quelque chose contre Nick, Leanne et leur famille ?

La pensée traverse définitivement l’esprit de Nick, comme l’a laissé entendre l’acteur qui le représente, Ben Price.

“Il pense qu’Harvey a pensé à un plan pour s’en prendre à Sam”, a déclaré Ben.

“Il est plus méfiant quant à la raison pour laquelle il l’a rappelé.”

Nick devrait-il s’inquiéter ?

3. L’espoir d’une attaque armée

Pendant ce temps, Hope, l’amie de Sam, est également sur le point de faire une percée dangereuse.

Fiz Stape et Tyrone Dobbs (respectivement représentés par les piliers Jennie McAlpine et Alan Halsall) sont allés au-delà pour essayer d’empêcher la publication d’un livre sur John Stape.

Mais après avoir fait face à un carton découpé de son père et en savoir plus sur lui, Hope (Isabella Flanagan) a clairement eu une épiphanie.

Tyrone ouvre la porte de la dépendance pour découvrir que les livres qu’il avait pris ont tous disparu.

Le mécanicien et Fiz confrontent Hope à propos des livres manquants mais elle décide de leur mentir.

Hope fait croire qu’elle a jeté les livres dans une poubelle sur Tile Street, mais dit plus tard à Sam Blakeman qu’elle a en fait gagné 75 £ en fouettant le livre de son père.

Dans les scènes ultérieures, Hope rejoint une discussion de groupe intitulée “Legacy of Evil” et tape un message troublant.

Elle dit à ses camarades de classe qu’elle prévoit un hommage à John Stape pour le lendemain.

Les choses tournent mal pendant qu’elle est à l’école.

Hope vole d’abord un marteau dans la boîte à outils de Tyrone et cache son argent dans une boîte de conserve, rangée dans un placard.

La jeune fille s’approche alors de deux filles de 11e année dans le couloir de l’école, annonçant qu’elle donnera une lecture du livre de John Stape plus tard.

Les filles sont perturbées et Hope les entend bientôt la traiter de dingue.

Hope sort le marteau volé de son sac et se dirige vers eux…

Que fera-t-elle ensuite ?

4. Maria affronte Griff

Alors qu’elle tentait d’obtenir une place au conseil, Maria Connor (Samia Longchambon) est devenue la cible de la haine en ligne.

Le harcèlement s’est peut-être calmé, mais il pourrait y avoir de nouvelles turbulences pour Maria alors que le “guerrier écologique” douteux Griff (Game of Thrones Michael Condron) tente de répandre ses opinions racistes à Weatherfield.

Cette semaine, Griff est dans son appartement avec Ollie, David et Spider Nugent.

Il leur annonce que Maria envisage de transformer le centre communautaire en un lieu pour réfugiés.

Dans les scènes ultérieures, Maria est furieuse de trouver Griff et Spider distribuant des tracts affirmant que les réfugiés prendront le contrôle du centre communautaire aux dépens des résidents locaux.

Elle ne sait pas que Spider, interprété par Martin Hancock, est en fait un policier en civil qui surveille de près les activités de Griff.

Que compte faire Griff ?

5. Ken retrouve un autre ex

Le résident de longue date de Weatherfield interprété par William Roache se sent seul depuis la mort de sa femme Deirdre en 2015.

Heureusement pour lui, il a trouvé du réconfort sous la forme de Wendy, avec qui il a ravivé un lien amoureux au cours des derniers mois.

Cependant, comme mentionné ci-dessus, les choses pourraient se compliquer cette semaine.

Tout commence lorsque Brian et Mary (Peter Gunn et Patti Clare) assistent aux répétitions au centre communautaire avec Ken et Nigel (Richard Elis).

Au grand choc de Ken, Nigel admet qu’il va approcher une amie actrice en vue de remplacer Mary.

Cela incite Ken, Brian et Wendy à lui donner un coup de tête en suggérant provisoirement qu’elle devrait modérer sa performance – mais Mary ne sera pas dissuadée.

Ken et Brian suggèrent donc à Nigel qu’il demande à son amie actrice de coacher Mary plutôt que de la remplacer complètement, sachant qu’elle serait bouleversée.

Plus tard au centre communautaire, Nigel présente son amie actrice à Brian, Ken et Mary.

Mais Ken a un autre choc quand il réalise que ce n’est autre que Martha Fraser, une autre de ses ex, interprétée par Stephanie Beacham.

6. Stu fait une erreur

Après une série de semaines tumultueuses, Stu Carpenter (Bill Fellows) a été laissé pour s’occuper de sa petite-fille Eliza.

Cependant, ses nouvelles responsabilités le pèsent et il panique, doutant qu’il ait suffisamment d’expertise pour s’occuper d’elle.

Cette semaine, il a du mal à amener Eliza à l’école à l’heure – mais, heureusement pour lui, tout est géré par Yasmeen et Alya Nazir.

Les copropriétaires de Speed ​​​​Daal préparent le petit-déjeuner du nouveau locataire et naissent les cheveux d’Eliza.

Stu intervient en s’assurant que la jeune fille a une routine structurée avec un emploi du temps hebdomadaire répertoriant toutes ses activités.

L’horaire est épinglé sur le placard de la cuisine pour que tout le monde puisse le voir.

Il insiste sur le fait qu’Eliza ne doit plus manquer aucune de ses activités car Stu ne peut pas supporter l’idée qu’elle soit encore plus défavorisée.

Yasmeen, cependant, se montre inquiète, estimant que Stu prend les choses trop au sérieux.

7. Debbie donne un avertissement sévère

Ailleurs dans les pavés, Debbie Webster (Sue Devaney) se rapproche de la faillite depuis qu’Ed Bailey a été blessé dans l’un de ses hôtels.

Dans les scènes récentes du drame basé à Manchester, et après avoir tenté une fraude à l’assurance pour obtenir l’argent dont elle avait besoin, Debbie a réalisé qu’elle devait faire des sacrifices.

Elle a décidé de vendre sa part du Bistro – mais Leanne et son autre moitié Nick Tilsley (respectivement interprétés par Jane Danson et Ben Price) ne sont pas aussi prêts à laisser tomber l’entreprise.

En arrivant, Debbie fait visiter le restaurant à Lynne, une acheteuse potentielle.

Leanne va au-delà pour saboter la vente, mais ses actions auront de lourdes conséquences.

Lorsque Debbie découvre ce que Leanne a fait, elle lui dit, ainsi qu’à Nick, qu’elle forcera la vente de tout le bistrot si elle le doit.

Debbie, Leanne et Nick peuvent-ils s’entendre ?

Coronation Street est diffusé à partir de 20h sur ITV.