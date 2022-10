Sept spoilers explosifs de Coronation Street alors que le passé meurtrier de Fiz Stape revient la hanter

MALGRÉ d’avoir tourné la page, Fiz Stape reçoit des rappels amers de son passé avec le tueur en série John Stape.

Bientôt, cela conduit à des tensions croissantes avec les autres résidents de Coronation Street – et elle pourrait brûler de nombreux ponts.

TVI

Fiz Stape est horrifiée de voir qu’un livre sur sa vie avec John Stape est susceptible d’être publié[/caption]

TVI

Nick Tilsley se méfie des Stapes[/caption]

TVI

Cela conduit Tyrone à se déchaîner[/caption]

TVI

Le garagiste attaque brutalement le restaurateur[/caption]

1. Tyrone attaque Nick

L’enfer se déchaîne cette semaine lorsque Fiz (représentée par la légende du savon Jennie McAlpine) réalise que sa vie privée avec John Stape sera dévoilée à la vue de tous.

Un extrait d’un livre sur son mariage avec le tueur en série fait la une des journaux de la Gazette – à sa grande horreur.

Fiz fait appel à l’avocat local Adam Barlow ( Sam Robertson ) mais est mortifiée lorsqu’elle découvre que sa fille Hope a disparu de l’école.

Le jeune est finalement retrouvé avec Sam Blakeman (Jude Riordan) à Victoria Garden.

Lorsque le propriétaire du bistro Nick Tilsley, connu sous le nom de Ben Price hors écran, révèle qu’il apprécierait que Hope reste loin de son fils Sam, Fiz est dévasté.

Tyrone rentre chez elle pour la trouver en larmes et elle lui dit que Nick a interdit à Sam de voir Hope.

Un Tyrone furieux voit rouge et appelle à l’appartement de Nick et Leanne.

Lorsque le restaurateur ouvre la porte, il est présenté au poing de Tyrone alors que le mécanicien le frappe fort.





Cela conduit Nick à prendre des mesures extrêmes pour empêcher Sam d’être en contact avec la famille Stape.

Il ordonne à son fils de lui remettre son talkie-walkie, qu’il utilisait régulièrement pour communiquer avec Hope dans le confort de sa maison.

Sam ne doit plus avoir de contact avec Hope.

TVI

Fiz découvre l’attaque et n’est pas content de Tyrone[/caption]

2. Fiz allume Tyrone

Mais tout comme Tyrone, Leanne Battersby (Jane Danson) est sur le point de protéger son autre moitié et décide de prendre position après que Nick a été agressé.

Elle appelle au n ° 9 et arrache une bande à Tyrone pour avoir frappé son partenaire.

Lorsqu’elle découvre ce que Tyrone a fait, Fiz se retourne contre lui et souligne que son comportement irrationnel a coûté à Hope son amitié avec Sam.

TVI

Adam révèle qui a traqué Hope en ligne[/caption]

3. Le toiletteur de Hope est révélé

Il y a un énorme secret à dévoiler cette semaine dans le drame basé à Manchester.

Depuis juillet 2022, Hope (Isabella Flanagan) discute en ligne avec une amie inconnue et les fans étaient convaincus qu’elle avait peut-être été soignée.

Pour aggraver les choses, elle doit faire face aux commentaires désagréables de ses camarades de classe dans les scènes à venir.

Au milieu de tout le conflit, il devient clair que Hope a été préparée en ligne pour donner des informations sur sa famille par le journaliste derrière le livre de John Stape.

Adam dit à Fiz et Tyrone qu’il y a une chance qu’ils puissent prendre une injonction de confidentialité contre le journaliste.

Iront-ils jusqu’au bout ?

TVI

Sam a beaucoup d’explications à donner cette semaine[/caption]

4. Le secret de Sam est dévoilé

Dans d’autres scènes, Sam rencontre Hope dans le couloir de l’école et lui raconte comment Tyrone a frappé son père.

Mais un Hope instable l’utilise et aggrave le conflit en révélant que Sam n’est pas le golden boy qu’il prétend être.

Fiz lance une bombe sur Nick – selon sa fille, Sam écrit toujours des lettres à Harvey Gaskell, bien qu’il ait assuré qu’il arrêterait.

Nick est furieux et confronte Sam pour lui avoir menti.

TVI

Sean a toujours été malchanceux en amour – mais a-t-il des raisons de ne pas faire confiance à Laurence ?[/caption]

5. Sean trahit Laurence

Pendant ce temps, Sean Tully (Antony Cotton) pourrait ruiner sa propre relation cette semaine.

Le machiniste Underworld se prépare pour une soirée avec son fils Dylan et sa nouvelle partenaire Laurence, il demande à Todd Grimshaw de prendre une photo.

L’entrepreneur de pompes funèbres interprété par Gareth Pierce reçoit le téléphone de Laurence mais est immédiatement choqué par une photo qui apparaît sur l’appareil.

Dans les scènes ultérieures, après avoir été sans aucun doute informé du cliché rebutant, Sean essaie de déchiffrer le code sur le téléphone de Laurence, convaincu qu’il cache quelque chose.

Malheureusement, il est pris au milieu de ses tentatives et, arrachant son téléphone, Laurence sort en trombe du pub, laissant Sean le visage rouge.

Sean est dévasté et Glenda Shuttleworth (Jodie Prenger) essaie de l’aider avec quelques conseils.

Elle lui dit que s’il veut reconquérir Laurence, il devra faire un grand geste, suggérant de se présenter à son cabinet avec des fleurs.

Le machiniste de l’Underworld s’exécute, mais son voyage au cabinet ne se déroule pas comme prévu.

Est-ce la fin du chemin pour Sean et Laurence ?

TVI

Amy et Jacob ont essayé de prendre un nouveau départ[/caption]

6. Amy et Jacob deviennent sans-abri

Malgré la désapprobation de la famille d’Amy, Amy (interprétée par Elle Mulvaney) et Jacob (Jack James Ryan) ont défié les pronostics en formant un couple dans les pavés.

La paire improbable a fait des tentatives désespérées pour trouver sa propre place ensemble, mais reste toujours au n ° 1 avec le reste des proches d’Amy.

À venir, Amy et Jacob prennent la décision d’emménager dans l’appartement de la cour du constructeur aux côtés de colocataires potentiels Summer Spellman et Aaron Sandford.

Cependant, ils sont vus plus tard dans le n ° 1 et Amy découvre que Daniel Osbourne et Daisy Midgeley ont repris son ancienne chambre après s’être retrouvés sans abri.

Cela la laisse, elle et son petit ami, sur un lit gonflable, à leur grande consternation.

Plus tard, Tracy Barlow (Kate Ford) ordonne à Daniel de réparer les toilettes et de retirer le portail avant que sa fille Amy ne décide de déménager à nouveau.

Le fleuriste est soulagé de voir ces changements appliqués, mais Arnie refuse de réparer les toilettes à moins qu’il ne reçoive l’argent à l’avance.

Cela incite Daniel à raisonner avec Arnie dans les Rovers, sachant qu’il doit être du bon côté de Tracy après l’incident de pointe d’Amy.

Daniel ne parvient pas à convaincre Arnie de se mettre au travail et Adam Barlow décide de prendre les choses en main.

L’avocat utilise le passé de Tracy comme une arme contre Arnie et l’avertit qu’elle ne doit pas être dérangée car elle a déjà été reconnue coupable de meurtre.

Mais Amy et Jacob font un énorme pas dans les scènes ultérieures en disant à Tracy qu’elle a besoin de savoir quelque chose.

TVI

L’été ne passe pas par l’avortement[/caption]

7. Summer vend son bébé

Ailleurs à Weatherfield, Summer Spellman prend une décision choquante au sujet de son bébé à naître cette semaine.

L’adolescente jouée par Harriet Bibby a d’abord semblé mal à l’aise à l’idée de vendre son bébé aux nouveaux arrivants Esther et Mike.

Cependant, lorsque son petit ami Aaron Sandford (interprété par James Craven) affirme que son père Eric a besoin d’aller en cure de désintoxication pour sa dépendance à l’alcool, Summer commence à y réfléchir.

C’est parce que la thérapie d’Eric coûterait une somme époustouflante – 10 000 £, pour être exact.

Sachant à quel point il sera difficile pour Aaron d’obtenir l’argent seul, Summer rencontre Mike et Esther dans un hôpital privé et accepte de devenir leur substitut pour de l’argent.

Le couple assiste à l’analyse de Summer et promet de lui fournir tout le soutien émotionnel et financier dont elle a besoin.

Summer, d’autre part, n’a en tête qu’Aaron et son père et exige les 10 000 £ d’avance.

Dans des scènes ultérieures, elle rencontre Aaron et annonce qu’elle est toujours enceinte.

Summer laisse ensuite tomber la plus grosse bombe qu’elle ait – elle abandonnera le bébé à Mike et Esther afin d’avoir les 10 000 £ dont il a besoin pour que son père entre en cure de désintoxication.

Cela laisse la jeune face aux parties difficiles de la grossesse et elle voit bientôt les conseils du Dr Gaddas sur ses nausées matinales.

Lorsqu’elle rentre chez elle, elle est submergée par une vague de nausées, vomissant dans l’évier – convainquant son tuteur Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) que son trouble de l’alimentation s’est à nouveau déclenché.

Summer retrouve bientôt Billy aux côtés de Todd Grimshaw et Paul Foreman qui l’attendent pour une intervention.

Découvriront-ils la vérité ?

Coronation Street est diffusé les lundi, mercredi et vendredi sur ITV.