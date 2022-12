Sept spoilers EastEnders choquants alors que Ricky Butcher revient à Albert Square

JANINE Butcher poursuit sa vendetta contre Linda Carter dans l’espoir de garder Mick à ses côtés.

Cette semaine à EastEnders, cependant, son frère Ricky revient à Walford, jetant son dévolu sur un autre résident. Obtenez la verité.

Le frère de Janine Butcher revient sur la Place cette semaine

Il a été appelé à Walford par une Sonia Fowler inquiète

1. Sonia se débat avec la mort de Dot

Malgré le choc de la nouvelle de la mort de Dot Cotton, Sonia Fowler (représentée par Natalie Cassidy) se relève pour organiser ses funérailles.

Sonia n’avait pas vu sa belle-grand-mère depuis deux ans après que Dot (joué par la regrettée et emblématique June Brown) ait déménagé en Irlande en 2020.

La nouvelle du décès de Dot a laissé Sonia avec un trou dans le cœur et son impact est mis en lumière dans des scènes qui doivent être diffusées cette semaine.

À venir, Martin Fowler (James Bye) rend visite à Sonia et il est révélé qu’elle a passé la majeure partie de la nuit à regarder des photos de Dot.

Il propose à son ex-femme de l’aider à planifier les funérailles de Dot avec le révérend Mills, mais elle insiste sur le fait qu’elle ira bien.

Dans les scènes ultérieures, Sonia discute avec le vicaire et cherche à s’assurer que Dot est au paradis.

Le couple discute de la façon dont la foi de Dot l’a réconfortée – Sonia trouvera-t-elle la même chose pour elle-même ?





La réunion tourne mal lorsque Dotty Cotton (Milly Zero) fait irruption suivi de Kathy Beale et de son père biologique Rocky Cotton.

Sonia désespère de savoir quoi faire à propos de Dotty qui s’est à nouveau retrouvée en difficulté.

Une Sonia débordée parle plus tard avec le révérend Mills et découvre que les funérailles de Dot peuvent avoir lieu le lundi suivant.

Elle trouve de l’aide sous la forme de Martin, Sharon Watts, Patrick Trueman, Jay Brown et Kathy et est capable de tout rassembler.

Heureuse de pouvoir donner à Dot l’adieu qu’elle mérite, Sonia a le cœur tout aussi plein lorsqu’elle voit les proches de Dot se rassembler.

Mais à huis clos, elle tombe en panne avec Martin alors qu’ils regardent à travers une boîte de choses de Dot.

Le poids émotionnel de la mort de Dot est aggravé lorsque Jay révèle qu’il ne pourra pas officier aux funérailles de Dot car il doit accompagner Lola Pearce à sa séance de radiothérapie.

Dans les scènes ultérieures, Dotty trouve un magnétophone pour aider Sonia à écouter une bande laissée par Dot.

Cela conduit Sonia à manquer la fête d’anniversaire de Whitney Dean et elle a les larmes aux yeux en entendant la voix de Dot.

Lorsque la nouvelle du corps de Dot étant au n ° 25 pour une veillée, Whitney, Dotty et Jack Branning arrivent pour soutenir Sonia et se souvenir de Dot.

Comment Sonia fera-t-elle face à sa perte ?

Les insécurités de Janine reprennent le dessus sur elle

2. Janine devient jalouse

Alors que Sonia fait face au poids émotionnel de la perte d’un être cher, Janine Butcher (l’actrice sortante Charlie Brooks) a du mal à contenir sa jalousie.

La bombe blonde est submergée par ses insécurités car elle soupçonne que son partenaire Mick Carter (Danny Dyer) est sur le point de raviver son mariage avec son ex-femme Linda (Kellie Bright).

Et lorsque le propriétaire de Vic se présente plus tard à leur date de déjeuner, les peurs de Janine sont ravivées par sa mère Shirley (Linda Henry).

À venir, Linda appelle malade pour travailler au Vic et Janine est convaincue que Mick était avec elle, ce qui a entraîné son retard.

Dans les scènes ultérieures, les choses vont de mal en pis pour Janine lorsque Karen Taylor (Lorraine Stanley) lui dit qu’elle a repéré Mick et Linda acheter des cadeaux de Noël ensemble.

Mick a des explications à donner et finit par dire à Janine qu’ils ne cherchaient qu’un cadeau pour leur fils Ollie.

Janine est en ébullition – mais un appel inattendu du registraire la calme et elle laisse Mick décrocher.

Mais a-t-elle raison de s’inquiéter ?

Pourrait-elle allumer Mick, comme le taquinent les plans de l’acteur Danny Dyer filmant ses dernières scènes dans le drame de longue date ?

Ricky n'a d'yeux que pour un habitant d'Albert Square

3. Ricky revient à Walford

Janine est prête pour une autre surprise cette semaine avec Sid Owen reprenant son rôle de son frère à l’écran Ricky.

À venir sur BBC One, le personnage revient à Walford après le décès de Dot après avoir reçu un appel de Sonia Fowler dans les scènes précédentes.

Sonia a contacté Ricky par inquiétude pour Janine, dont la jalousie devient clairement incontrôlable.

À son retour, les frères et sœurs doivent se rattraper et Janine s’empresse de le présenter à Mick en organisant un rendez-vous pour le déjeuner – auquel ce dernier arrive en retard.

Mais contrairement à sa sœur, Ricky est catégorique : elle n’a pas à s’inquiéter pour Linda lorsqu’il rencontre enfin Mick et s’entend tout de suite avec lui.

Cependant, après avoir découvert la vie de Janine, Ricky cherche à renouer avec un autre résident de Walford – son ex, Sam Mitchell (Kim Medcalf).

Mick tient à les faire se reconnecter et décide d’avoir un mot avec Sam.

Bien qu’initialement dédaigneux envers Ricky, Mick lui apporte bientôt de bonnes nouvelles et lui dit qu’elle a accepté de sortir avec lui.

Dans les scènes ultérieures, Ricky et Sam profitent de leur rendez-vous à Walford East, malgré l’interruption de Zack Hudson (James Farrar).

Il devient rapidement clair que Ricky espère quelque chose de plus avec Sam.

Les sentiments pourraient-ils être réciproques ?

Jack est hors de lui quand sa fille Amy est transportée d'urgence à l'hôpital

4. Amy est transportée d’urgence à l’hôpital

L’atmosphère au n ° 27 est tendue tandis que Jack (joué par Scott Maslen) attend de savoir s’il va perdre son emploi – et cela ne fera qu’empirer.

Comme les téléspectateurs du drame londonien s’en souviendront peut-être, Jack a été suspendu après avoir été accusé d’avoir agressé Denzel Danes.

Sa propre fille Amy (Ellie Dadd) a contacté la police par vengeance, mettant ainsi sa carrière en danger.

Depuis lors, cependant, Amy compte sur son père pour le soutien au milieu d’une crise de santé mentale déchirante qui l’a amenée à s’automutiler et elle se sent coupable.

Denise Fox (Diane Parish) tente de la rassurer – cela suffira-t-il ?

Pendant ce temps, Jack demande à un Howie Danes ( Delroy Atkinson ) hostile de permettre à Denzel et Amy de passer à nouveau du temps ensemble, mais ce dernier le ferme.

Il est finalement convaincu de construire des ponts avec Jack de Kim Fox (Tameka Empson).

Jack et Denise rencontrent plus tard un Howie inquiet et lui garantissent qu’Amy reçoit beaucoup de soutien d’adultes.

Howie accepte de laisser Denzel la voir, ce qui conduit à un cœur à cœur entre les deux jeunes dans le café.

Malheureusement, leur conversation en profondeur est interrompue par Nugget Gulati qui dit par erreur à Amy que son père a été renvoyé.

Plus tard, Jack reçoit un appel pour dire qu’Amy a raté sa séance de thérapie et il commence à paniquer.

Lui et Denise se précipitent dehors pour trouver une ambulance qui charge Amy.

Il s’avère qu’une Amy désemparée s’est automutilée après avoir appris de Nugget que son père avait été licencié à cause d’une déclaration qu’elle avait faite.

Jack, qui a été détruit lorsqu’il a découvert que sa fille s’était mutilée, lui promet que tout rentrera dans l’ordre à leur départ.

Pendant son séjour à l’hôpital, un Jack culpabilisé est au chevet d’Amy et l’infirmière lui dit, ainsi qu’à Denise, que le jeune doit voir un psychiatre.

Comment va-t-elle faire face ?

Denise Fox est bouleversée

5. Denise boit

L’adolescente n’est pas la seule à avoir du mal cette semaine car sa bataille pour la santé mentale a un impact sur Denise.

Le propriétaire du salon de coiffure est plongé dans une spirale dangereuse lorsque Jack est appelé au travail et elle insiste pour qu’il la quitte pour rester avec Amy.

Le soulagement vient bientôt à Jack quand on lui dit qu’il doit être réintégré au travail.

Kim se charge d’organiser un dîner surprise pour fêter ça, mais sa tentative de remonter le moral de tout le monde tourne mal.

Denise et Jack sont horrifiés de trouver leur maison dans le chaos et craignent tous les deux qu’Amy ait du mal avec toute la compagnie – en particulier avec Denzel.

Inquiet, Jack pense qu’il devrait retarder son retour au travail pour être avec Amy mais son autre moitié n’est pas d’accord, estimant que la jeune fille pourrait se sentir étouffée par sa présence constante.

L’esprit de Jack n’est pas en paix et il oublie plus tard d’aller chercher le fils de Denise, Raymond, la laissant blessée et en colère.

Lorsqu’il refuse d’aller à une fête avec elle, voulant rester avec Amy, Denise est encore plus secouée et commence à boire seule leur chagrin.

Serait-ce le début de la fin pour Jack et Denise ?

Whitney est choquée d'apprendre que sa nuit avec Zack Hudson a abouti à une grossesse

6. Whitney est enceinte

Whitney Dean (Shona McGarty) s’apprête à fêter son trentième anniversaire, cette semaine.

Finlay et Felix Baker sont déterminés à lui organiser la fête qu’elle mérite.

Le couple parvient même à convaincre Sam Mitchell de leur faire une bonne affaire sur le bar à vin local Peggy’s.

Mais les célébrations ne se dérouleront pas comme prévu pour Whitney.

En se dirigeant vers la pharmacie, elle tombe sur une autre résidente d’Albert Square, Stacey Slater (représentée par Lacey Turner).

Les femmes se rendent compte qu’elles sont à la pharmacie pour la même raison – elles ont toutes les deux besoin d’un test de grossesse.

Pourtant, avec un seul pack de test de grossesse sur deux restants, ils prennent la décision de les prendre ensemble.

Stacey et Whitney se retrouvent au n ° 31 pour passer leurs tests mais ils sont interrompus avant de pouvoir se dire les résultats.

Whitney rentre chez elle avec Felix et Finlay pour lui annoncer avec enthousiasme les nouvelles de la fête.

Mais lorsqu’elle se retrouve seule avec Chelsea Fox (Zaraah Abrahams), elle révèle qu’elle est enceinte du bébé de Zack Hudson.

Pendant ce temps, de retour au n ° 31, Jean Slater et Eve Unwin (jouées respectivement par Gillian Wright et Heather Peace) trouvent un test de grossesse positif à la poubelle.

Stacey attend-elle également un bébé ?

Que fera Zack après avoir découvert la grossesse de Whitney ?

7. Zack est sous le choc

Dans les scènes suivantes, Whitney trouve le courage de parler à Zack de sa grossesse.

Mais le beau gosse est distrait par sa carrière.

Cette semaine, Zack est ravi d’apprendre qu’il a été embauché comme nouveau chef à Walford East et est excité pour son premier jour.

Cependant, lorsque Whitney l’approche au marché, Zack l’interrompt en prenant un appel d’une aventure au hasard et commence à flirter devant elle.

Whitney rentre chez elle, blessée par les actions de Zack, et dit à Chelsea qu’il est trop joueur pour être le père de son bébé.

Chelsea lui conseille de lui donner une chance.

Zack ne pourra pas échapper au drame cette semaine, comme cela a été confirmé lorsqu’il croisera la route de Jean Slater plus tard à Walford East.

La femme de ménage (jouée par Gillian Wright) y met le pied et pense à tort qu’il sait – Whitney Dean est enceinte de son enfant.

Alimenté par la peur et les traumatismes de l’enfance, le monde de Zack se brise à nouveau.

Va-t-il monter au créneau ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.