Sept spoilers EastEnders à couper le souffle: un retour explosif et un résident fait une découverte choc

UN visage familier revient à Walford après avoir passé des semaines à l’extérieur – mais son retour ne se passe pas comme prévu.

Pendant ce temps, une autre icône d’EastEnders complote contre l’un des méchants les plus notoires du Square, prêt à les exposer pour qui ils sont vraiment.

Bbc

Noël approche à grands pas sur Albert Square[/caption]

Bbc

Une icône EastEnders revient cette semaine[/caption]

Bbc

Phil Mitchell tente de vaincre DCI Samantha Keeble[/caption]

1. Phil retourne à Walford

Avec Phil parti, Kat Slater (représentée par Jessie Wallace) s’est sentie perdue et son ancien mari Alfie Moon (Shane Richie) a quelque peu profité de sa confusion.

Cependant, dans des scènes qui doivent être diffusées la semaine prochaine, la propriétaire de Kat’s Cabs reçoit la visite de DCI Samantha Keeble (Alison Newman) qui exige qu’elle récupère Phil.

Le détective enchaîne avec une menace – si Phil ne revient pas sur la place, elle le ramènera elle-même avec des menottes.

Plus tard, le triangle amoureux de Kat se développe alors qu’elle se confie à Stacey Slater (Lacey Turner) sur sa confusion concernant Alfie et Phil.

Alfie va au-delà pour Kat et elle est ravie de son grand geste lorsqu’elle rentre chez elle.

Charmée, elle accepte de passer un Noël lunaire magique en famille avec leurs enfants.

Mais avec le retour de Phil (Steve McFadden), la confusion de Kat grandit et elle est bientôt en colère pour découvrir la véritable raison de son retour.

Phil doit également faire face à la colère de Billy Mitchell (Perry Fenwick) à son retour alors que ce dernier le gronde pour ne pas être là quand on avait besoin de lui.

Billy met ensuite Phil au courant du diagnostic tragique de tumeur cérébrale de Lola et il est horrifié – mais il y a pire.

La paire pourrait même être déchirée pour de bon.

Les choses iront de mal en pis pour Phil quand Alfie voudra que Kat et les garçons participent à la collecte de fonds pour les chants de Noël, ce qui l’incite à refuser catégoriquement.

Alfie ne recule pas et le retrouve aux Arches pour exiger que les garçons viennent au concert.

Les tensions vont-elles s’aggraver ?

Bbc

Un autre retour fait bouillir le sang de Linda[/caption]

2. Linda est furieuse

Pendant ce temps, Linda Carter n’a pas eu d’autre choix que de regarder son ancien mari Mick Carter partir avec une autre femme.

Mais cette semaine, la propriétaire de Vic jouée par Kellie Bright est frappée d’un autre coup lorsqu’elle découvre qu’un visage familier sera de retour sur la place.

Zack Hudson (joué par James Farrar) lance une bombe sur Linda dans les scènes à venir du feuilleton de longue date.

Le beau gosse lui dit que Jada Lennox a proposé d’amener sa fille Alyssa chez sa copine Sharon Watts pour le jour de Noël.

Linda est mécontente d’entendre parler de Jada, qui a comploté contre elle pour lui faire perdre la garde du bébé Annie – alors qu’elle était manipulée par Janine Butcher (Charlie Brooks).

Elle n’a d’autre choix que d’être compréhensive lorsque Zack lui rappelle alors à quel point Sharon manque à sa petite-fille.

Compte tenu de leur mauvais sang, cependant, Linda décide de faire ce qu’elle peut pour se faire rare une fois Jada arrivée.

Bbc

Janine Butcher ne trompe pas Shirley Carter[/caption]

3. Shirley joue au détective

En parlant de Janine, le méchant est peut-être capable de tromper Mick Carter (Danny Dyer) en lui faisant croire qu’elle est inoffensive, mais Shirley Carter (Linda Henry) commence lentement à comprendre.

Alors que ses noces approchent à grands pas, le propriétaire du pub se prépare à une nouvelle vie avec Janine loin de Walford.

Cependant, la bombe blonde n’est pas aussi prête à quitter Albert Square que son autre moitié.

Cette semaine, Janine montre clairement qu’elle est contrariée par le déménagement mais Mick la rassure et promet d’informer bientôt son ex-femme Linda de leur déménagement.

Mais Shirley est catégorique sur le fait que Janine prépare quelque chose de louche.

Shirley surprend Janine en train de prendre des dispositions secrètes au téléphone avec un homme appelé Steve et elle croit immédiatement que le méchant garde un amant secret.

Dans des scènes ultérieures, Janine annonce à sa fille Scarlett qu’elles vont quitter le pub.

La jeune fille craint que Mick ne découvre le mensonge de Janine et que leur vie ne soit ruinée.

Comme les fans du programme basé à Londres le savent peut-être, Scarlett est consciente que sa mère a joué un rôle dans l’horrible accident de voiture de Linda plus tôt cette année.

Linda a été encadrée par son rival amoureux pour conduite en état d’ébriété, ce qui l’a amenée à être étroitement surveillée par tout le monde autour d’elle – et les services sociaux.

Pourtant, alors que Scarlett craint que Mick ne découvre tout, Janine reste calme et lui rappelle que Mick ne doit jamais découvrir ce qu’elle a fait.

À son insu, une Shirley sournoise a entendu une partie de leur conversation.

Plus tard, Shirley sait qu’elle doit communiquer avec Scarlett pour savoir ce qui se passe.

Malheureusement pour elle, interroger l’enfant sur le secret de Janine ne la mène nulle part.

Sa curiosité ne fait que croître lorsqu’elle aperçoit Janine en train de prendre un autre appel secret.

Le soir même, Shirley décide de regarder Die Hard et Scarlett est horrifiée de voir la photo de Frankie Lewis, qui fait preuve contre Janine, s’échapper de l’étui.

En un éclair, Scarlett attrape la photo et la cache dans son journal – mais Shirley la surveille comme un faucon.

La femme dure pourrait-elle se rapprocher de la vérité ?

Bbc

Lola essaie de vivre sa vie normalement malgré sa maladie[/caption]

4. Lola reçoit une triste nouvelle

Suite à son diagnostic déchirant, Lola Pearce (Danielle Harold) tente de profiter au maximum de ses derniers instants au Square.

Ben Mitchell (interprété par Max Bowden), quant à lui, cherche désespérément à aider Lola à trouver une solution.

Lorsqu’on lui a dit que son opération au cerveau avait échoué et qu’il lui restait probablement un peu de temps à vivre, le mécanicien a examiné un autre traitement et a trouvé un essai clinique apparemment prometteur.

Mais alors que Lola et son partenaire Jay Brown (Jamie Borthwick) vont voir un spécialiste, le Dr Cunningham leur dit qu’il est trop tôt pour eux d’essayer cette voie.

On dit immédiatement à Lola de ne pas espérer – les miracles se produisent rarement.

Ben est dévasté d’apprendre que ses efforts n’ont été qu’une perte de temps et Lola se sent de plus en plus dépassée.

Elle se sent mal après avoir critiqué sa fille Lexi pendant que Jay et Ben acceptent de faire de ce Noël un moment inoubliable car ce pourrait être le dernier qu’ils passeront ensemble.

Lola et Lexi se maquillent dans les scènes ultérieures et se tressent les cheveux après leur prise de bec – mais les choses prennent une tournure mortifiante.

La jeune fille est horrifiée lorsque les cheveux de sa mère lui tombent dans la main et Lola est dévastée de contempler l’avenir sombre qui s’offre à elle.

Plus tard, Lola se sent gênée par sa perte de cheveux et en parle avec Jay.

Il lui promet qu’il l’aimera toujours, quoi qu’il arrive.

Lors du concert de Noël au Square, Lola aborde Denise Fox (Diane Parish) et demande à revenir au travail, déterminée à ne pas descendre sans se battre.

Que dira Denise ?

Bbc

Mick Carter se prépare à se marier avec Janine Butcher[/caption]

5. Mick prend une décision importante

Le triangle amoureux prend une autre tournure cette semaine alors que Mick prend enfin une décision pour son avenir.

À venir, alors que Shirley essaie de saboter son mariage, le propriétaire du pub se prépare le matin de son mariage.

Sa mère est un spectre à la fête – mais que fera-t-elle pendant que Linda l’encourage à abandonner sa vendetta pour le bien de Mick ?

Ce dernier demande alors à tout le monde de partir pour qu’il puisse faire les dernières retouches seul.

Mais bientôt, Linda lui offre une dernière issue à son mariage avec Janine…

La mariée attend plus tard son fiancé au bureau d’enregistrement et Mick la rejoint enfin.

Mais que va-t-il lui dire ?

La paire sera-t-elle vraiment accrochée avant les scènes finales de Mick ?

Bbc

Alfie essaie de raviver l’étincelle qu’il a eue avec Kat Slater[/caption]

6. Alfie déclare son amour

Alfie Moon (Shane Richie) essaie de retrouver l’affection de Kat Slater depuis son retour à Walford.

A quelques semaines de Noël, Alfie est heureux de tout passer en compagnie de sa famille, plus particulièrement aux côtés de son ex-femme Kat.

Mais il se concentre également sur le panto, bien qu’il soit de mauvaise humeur parce que Kat n’est pas Blanche-Neige.

Au lieu de cela, Alfie a dû laisser Honey Mitchell jouer le rôle.

Cependant, les choses se passent comme prévu lorsque Honey tombe soudainement malade et Alfie supplie Kat d’intervenir.

Alors que toutes les personnes impliquées dans la production paniquent à cause d’incidents de dernière minute, tout ce à quoi Alfie peut penser est de répéter le baiser du prince Carlo et de Blanche-Neige avec Kat, mais elle refuse.

Le panto commence plus tard, mais les acteurs sont aveuglés par les modifications apportées au script, incitant Kat et Alfie à ad-lib pour le faire fonctionner.

Plus tard, Alfie fait un grand discours pour la finale et il est clair qu’il parle de son amour éternel pour Kat.

Il va ensuite planter un baiser sur Blanche-Neige – mais le laissera-t-elle ?

Le lendemain matin, Alfie est de bonne humeur mais Kat commence à se sentir confuse.

Elle demande à Alfie de quitter la maison tandis que son fils Tommy Moon fait remarquer qu’elle semble beaucoup plus heureuse avec Alfie.

Dans des scènes ultérieures, une Kat ébranlée se confie à Stacey Slater sur sa confusion concernant Alfie et Phil.

Lorsqu’elle arrive à la maison, elle est ravie et émue du grand geste d’Alfie et convient qu’ils peuvent passer un Noël lunaire magique en famille.

Mais quel sera l’impact du retour de Phil sur les retrouvailles ?

Bbc

La romance est-elle dans les cartes pour Sam ?[/caption]

7. Sam a un nouvel intérêt amoureux

Sam Mitchell (Kim Medcalf) est retournée à Walford plus tôt cette année dans l’espoir de faire tomber l’empire de sa famille.

Et quand elle ne flirtait pas avec le danger, Sam a trouvé le temps de le faire avec Zack Hudson alors que le couple partageait une soirée qui a abouti à la rupture explosive de ce dernier avec Nancy Carter.

Sam a depuis embrassé son ancienne flamme Jack Branning après une soirée bien arrosée chez Peggy, mais sa vie amoureuse est restée au point mort.

Cependant, tout cela est sur le point de changer en raison du retour de Ricky Butcher.

L’acteur Sid Owen a récemment repris son rôle de frère de Janine et son personnage a évidemment toujours un faible pour son ex-femme Sam.

Comme les téléspectateurs du programme basé à Londres s’en souviendront peut-être, le couple s’est enfui en 1991 avant de se séparer cinq ans plus tard.

À venir, Ricky et Sam se disputent dans The Vic à propos de son mépris pour lui et il riposte en lui disant qu’elle est une perdante amoureuse.

Sam se précipite hors du pub et un Ricky plein de remords la retrouve au café pour s’excuser – mais elle admet qu’il a raison.

Plus tard, Ricky a un deuxième rendez-vous avec Sam et tout se passe bien.

Ils partagent même un baiser sur la place.

Mais quand il demande à savoir s’ils sortent ensemble, Sam n’est clairement pas aussi content de rendre les choses officielles.

Peut-être apprenant de ses erreurs passées, elle refuse de sauter le pistolet et lui dit simplement qu’ils “voient comment ça se passe”.

Va-t-elle changer d’avis ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi.