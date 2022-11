Sept spoilers EastEnders à couper le souffle alors que la spirale de la santé mentale d’Amy Mitchell

Les TÉLÉSPECTATEURS ont soupçonné qu’Amy Mitchell pourrait avoir mal au cœur alors qu’elle devenait la cible de commérages nuisibles.

Cette semaine, sa famille prend conscience que quelque chose ne va pas et Alfie Moon se fait kidnapper. Découvrez tous les drames d’EastEnders.

Amy Mitchell a du mal à faire face à EastEnders[/caption] Bbc

Sam fait une découverte choquante à son sujet cette semaine[/caption] Bbc

Elle essaie de se rapprocher de son fils Ricky[/caption] Bbc

Mais Denise essaie de la faire démissionner[/caption]

1. Sam essaie de convaincre Ricky

Après avoir laissé son fils Ricky aux soins de Jack Branning pendant six ans, Sam Mitchell (joué par Kim Medcalf) est déterminé à réparer leur lien brisé.

À son retour à Albert Square, Sam n’a même pas reconnu son propre fils, laissant entendre que leur relation pourrait prendre beaucoup de temps avant de pouvoir être réparée.

À venir sur BBC One, Ricky (interprété par Frankie Day) efface Sam lorsqu’elle essaie de faire la conversation, en colère qu’elle ait négligé un autre événement de son école.

Heureusement pour elle, Sam trouve l’occasion de nouer des liens avec Ricky lorsque Jack Branning (Scott Maslen) décide d’organiser un dîner d’anniversaire tardif pour Amy.

Le repas sert à compenser le fait que l’adolescente a refusé de quitter sa chambre le jour même.

Dans une tentative de construire des ponts avec Ricky, Sam veut lancer une invitation au repas d’anniversaire d’Amy mais Denise Fox (Diane Parish) lui dit qu’elle n’est pas la bienvenue.

Bien que Denise essaie de contrecarrer ses plans, Sam essaie d’atteindre Ricky par l’intermédiaire d’Amy.

Mais les choses ne se passeront pas exactement comme prévu.





Que cache Amy ?[/caption]

2. Amy a des problèmes horribles

Sam va avoir un mauvais choc une fois arrivée dans la maison Branning et cela implique Amy Mitchell (Ellie Dadd).

Elle arrive à la maison avec une robe à donner à Amy, qui, selon elle, pourrait lui garantir une invitation, et utilise son ancien jeu de clés pour entrer.

Mais quand elle monte à l’étage, elle entre chez Amy et est choquée par ce qu’elle voit.

Dans les scènes précédentes, Amy se dispute avec Nugget Gulati, Denzel Danes et Lily Slater au sujet des nombreuses rumeurs qui circulent à son sujet.

Son ancien amour Denzel essaie même de faire amende honorable avec elle mais elle le repousse.

Secoué par sa découverte, Sam se précipite avant de revenir rapidement et de donner à Amy le soutien dont elle pourrait avoir besoin.

Amy s’ouvre à Sam et raconte un secret choquant, la suppliant de le garder pour elle.

Plus tard dans le Vic, Jack est ennuyé qu’Amy ne se présente pas à son propre repas d’anniversaire, mais l’adolescente se présente enfin… avec Sam en remorque.

Amy espère qu’une invitation à dîner achètera le silence de Sam, mais l’intrigant accoste plus tard Jack dans les toilettes des hommes.

Denise Fox essaie de construire des ponts[/caption]

3. Denise fait un plaidoyer sincère

Le secret d’Amy devrait être révélé cette semaine, mais Denise se sent alarmée lorsqu’elle remarque que Sam et Jack se rapprochent.

Dans les scènes ultérieures, Jack et Denise se rendent à l’école d’Amy pour parler à Mme Larkham des problèmes de la fille.

Cependant, Jack est catégorique sur le fait que Denzel Danes est le problème, bien que Denise essaie de fermer cette ligne de questions.

Plus tard, dans The Vic, Jack affronte Howie et exige que Denzel reste loin d’Amy.

Les choses s’échauffent et Jack frappe Howie tout comme Denise

et Kim entrent.

Denise essaie de calmer Jack, en vain et il s’en prend en lui rappelant qu’Amy est sa fille, pas la sienne.

Howie Danes cherche désespérément à joindre son fils[/caption]

4. Howie et Patrick passent à l’action

Denzel Danes (joué par Jaden Ladega) se sent dépassé par sa situation avec Amy.

Cela incite Patrick Trueman (Rudolph Walker), résident de longue date d’Albert Square, à parler avec le jeune alors que son père Howie (Delroy Atkinson) ne parvient pas à avoir une conversation avec lui.

Patrick a quelques mots de sagesse pour Denzel alors qu’il lutte pour faire face à la situation qui se déroule avec Amy et tous les potins qui l’entourent.

Howie regarde, souhaitant pouvoir atteindre son fils aussi facilement que Patrick.

Mais le couple élabore bientôt un plan ensemble pour essayer d’amener Denzel à s’ouvrir.

Dans les scènes ultérieures, Denzel est perdu quand Internet est en panne et Patrick et Howie le convainquent de jouer aux dominos pour passer le temps.

La conversation se tourne bientôt vers Amy et Denzel baisse sa garde.

Le jeune parle de ses sentiments compliqués jusqu’à ce que Kim Fox (Tameka Empson) brise l’ambiance en faisant irruption et en rallumant le routeur.

Denzel est consterné, réalisant que les hommes l’ont trompé.

Le problème se dirige vers Alfie Moon cette semaine[/caption]

5. Alfie se fait kidnapper

Depuis son retour en septembre, Alfie Moon (Shane Richie) a été tenu à distance de toute agitation à Walford – mais tout est sur le point de changer.

À venir, il essaie d’abord de rassurer Kat Slater sur le fait qu’il a tout sous contrôle à la maison et essaie de garder ses fils occupés.

Alfie propose donc un jeu – les garçons doivent deviner le code du coffre-fort de Phil et, ensemble, ils le trouvent tous.

Alfie ne sait pas que cela pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour lui.

Les jeunes trouvent une énorme somme d’argent dans le coffre-fort, mais Alfie les presse de remettre l’argent quand il entend Sam Mitchell arriver.

Dans les scènes ultérieures, Alfie jongle avec les problèmes au bureau du taxi mais est déterminé à se rendre dans les magasins pour acheter à Tommy un jeu vidéo zombie.

Le taxi de Mitch Baker (Roger Griffiths) tombe en panne, ce qui signifie qu’Alfie doit réorganiser son emploi du temps car il doit conduire Vi Highway au bingo à la place.

Heureusement pour lui, il a juste assez de temps pour se rendre à la boutique de jeux… jusqu’à ce qu’un tireur masqué saute dans son taxi.

Il est révélé que le tireur masqué, nommé Keith, a volé une société de construction et il exige qu’Alfie soit son chauffeur d’escapade.

Alfie décide néanmoins de prendre un risque et se rend au magasin pour acheter le jeu de Tommy.

Après un achat réussi, Alfie est jeté lorsque Stacey Slater (Lacey Turner) l’appelle pour lui dire que les garçons lui ont parlé du jeu en toute sécurité.

Keith surprend la conversation et ses oreilles se dressent lorsqu’il apprend que le coffre-fort de Phil contient 30 000 £.

Il ordonne à Alfie, sous la menace d’une arme, de l’emmener chez Phil Mitchell et le chauffeur de taxi n’a d’autre choix que d’obtempérer.

Alfie se tourne vers Mick Carter pour de l’argent[/caption]

6. Mick est la cible d’un escroc

Le propriétaire de Vic joué par Danny Dyer n’est pas en très bons termes avec Alfie.

Cependant, Mick Carter est la seule personne vers qui Alfie se tourne alors qu’il se débat avec de l’argent après son enlèvement.

Il tente de le persuader d’« investir » dans un festival gastronomique mais Mick refuse, tout comme Bobby Beale.

C’est probablement pour le mieux car Alfie pourrait avoir des ennuis avec Phil Mitchell.

Trouvera-t-il un moyen de l’éviter ?

Whitney Dean trouvera-t-elle un nouvel amour ?[/caption]

7. Whitney est humiliée

Ailleurs à Walford, Whitney Dean (Shona McGarty) réfléchit à sa vie amoureuse.

Mais en l’absence de Chelsea Fox, Felix et Finlay Baker tentent de la convaincre d’organiser une fête.

Bien qu’elle soit initialement réticente, Whitney change d’avis lorsque les frères mentionnent que Zack Hudson (James Farrar) est à la recherche de l’amour et promettent de faire le ménage.

Plus tard, Whitney est tout glamour et attend que Zack se présente.

Malheureusement, il fait une apparition avec une autre fille, Mandy, à son bras et ne comprend pas la réaction de Whitney.

Felix prévient le chef tandis que Finlay réconforte Whitney avec un discours d’encouragement.

Elle interprète mal son comportement et se penche pour un baiser, seulement pour être rejetée par Finlay.

Whitney se sent humiliée tandis qu’au Minute Mart, Zack est frustré de ne pas s’occuper de lui.

Felix et Finlay nettoient après la fête, remarquant que Whitney fait semblant d’aimer Zack.

Ils l’encouragent à continuer à chercher l’amour alors qu’elle se dirige vers l’Albert.

Zack arrive, essayant de la convaincre, et Whitney accepte de prendre un verre avec lui au Vic.

La romance est-elle dans les cartes ?

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi sur BBC One.