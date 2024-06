Sept signes inquiétants d’un intestin en mauvaise santé alors que les médecins identifient une augmentation « inquiétante » du cancer chez les personnes de moins de 50 ans

Les experts de la santé ont identifié sept signes qui indiquent que vous pourriez avoir une mauvaise santé intestinale dans un contexte d’augmentation des taux de cancer chez les jeunes.

Les chercheurs sont inquiets après avoir observé une augmentation du nombre de personnes de moins de 50 ans recevant un diagnostic de cancer.

Selon une étude de Cancer Research, les taux de cancer ont bondi de 24 % chez les jeunes entre les années 1990 et 2019, ce qui inquiète les experts de la santé.

L’une des plus grandes préoccupations est l’augmentation des cas de cancer du côlon, selon une étude de Bowel Cancer UK. suggérant la maladie peut être liée à des changements négatifs dans votre microbiome intestinal.

Si vous ne vous sentez pas bien récemment ou si vous souhaitez simplement prendre conscience des signes indiquant que vous pourriez avoir un intestin en mauvaise santé ? Voici les sept éléments clés à surveiller :

Gaz et ballonnements

Aucun d’entre nous n’est étranger aux ballonnements après un repas copieux ou quelques bières, car c’est un effet secondaire attendu d’un estomac plein. Cependant, si vous ressentez davantage de ballonnements excessifs, cela pourrait être le signe que vous avez un mauvais intestin ou que vous souffrez potentiellement du syndrome du côlon irritable (SCI).

Des grondements dans l’abdomen et une sensation de gaz supplémentaire sont également d’autres signes que quelque chose ne va pas.

Un changement dans les habitudes de toilette

Aucune personne n’aura les mêmes selles, avec des variations causées par divers facteurs liés à votre alimentation et à votre mode de vie.

Dr Austin Chiang – star de TikTok et auteur de Intestin : un guide du propriétaire – expliqué à Le Soleil, l’élément clé à surveiller est tout changement dans vos selles habituelles.

« Certaines personnes vont à la selle trois fois par jour, tandis que d’autres vont à la selle trois fois par semaine », a-t-il déclaré.

« [However] S’il y a un changement soudain par rapport à ce qui est typique pour vous, cela vaut la peine de demander conseil à votre médecin au cas où cela nécessiterait un examen plus approfondi.

Fatigue

Le rythme rapide de la vie quotidienne moderne fait que la plupart d’entre nous se sentent fatigués. Cependant, si vous êtes dans le funk depuis un certain temps et que vous ne parvenez pas à vous débarrasser de ce sentiment, cela pourrait être le signe que tout ne va pas bien dans votre vie. l’intestin car il existe un lien entre l’intestin et le cerveau.

Il existe de multiples symptômes qui pourraient indiquer un mauvais intestin. (Getty Banque d’images)

Mauvaise humeur

En poursuivant l’idée de « l’axe intestin-cerveau », un système digestif malsain pourrait également être à l’origine de votre humeur maussade ou de votre dépression.

Selon Harvard recherchele tractus gastro-intestinal est depuis longtemps sensible à nos émotions, ce qui signifie que veiller à votre bien-être mental est essentiel à votre santé intestinale.

Cheveux, peau et ongles cassants

Vos cheveux et votre peau sont souvent secs et abîmés ? Vos ongles se cassent souvent ? Cela pourrait être le signe que votre intestin ne fonctionne pas comme il devrait l’être.

La santé de nos cheveux, de notre peau et de nos ongles est soutenue par les nutriments que nous absorbons de notre alimentation, un intestin en mauvaise santé étant moins susceptible d’entretenir notre corps.

Être souvent malade

Se sentir malade tout au long de l’année n’est pas quelque chose dont il faut s’inquiéter, cependant, détecter chaque toux et chaque rhume est un signe d’une mauvaise santé intestinale.

Selon la diététicienne Lucy Kerrison, l’intestin est responsable de « 70 % de votre système immunitaire », ce qui signifie qu’un mauvais intestin vous laissera avec un système immunitaire affaibli.

Votre intestin est connecté à plusieurs systèmes de votre corps. (Getty Stock Photo)

OS cassés

Semblable aux ongles cassés et aux cheveux cassants, un intestin déséquilibré signifie que vous ne pourrez pas absorber la quantité adéquate de calcium nécessaire à votre corps, ce qui vous rendra plus vulnérable aux fractures osseuses.

Ceci est particulièrement préoccupant car cela peut entraîner des maladies telles que l’ostéoporose, une maladie qui affaiblit les os.

Vous vous inquiétez de votre santé intestinale ?

Si vous souhaitez garder votre intestin en bonne santé, vous pouvez apporter de nombreux changements pour prendre soin de votre corps.

Les experts de la santé recommandent d’introduire de grandes quantités de légumes, de produits à base de plantes et de fibres dans votre alimentation afin de nourrir votre microbiome intestinal.

« Visez 30 produits végétaux différents par semaine », a conseillé Lucy, tout en introduisant au moins 30 grammes de fibres dans vos repas quotidiens.

Les aliments riches en fibres comprennent l’avoine, les haricots, les légumes, les noix et les pains aux céréales.

Crédit d’image en vedette : (Getty Stock Images)

