Sept semaines de chaos sous le gouvernement de Liz Truss

Liz Truss a survécu moins de deux mois à Downing Street, s’inscrivant dans les livres d’histoire en tant que Premier ministre le plus court du pays.

Annonçant sa décision au pupitre de Downing Street jeudi après-midi, la PM sortante a confirmé qu’une autre élection à la direction se tiendrait la semaine prochaine.

La dirigeante conservatrice a démissionné après 45 jours chaotiques au gouvernement qu’elle a déclenchés avec un mini-budget explosif, envoyant la livre en chute libre et les marchés en ébullition ; et stoppé brutalement avec un record de demi-tours en série et deux nouveaux ministres du Cabinet – tous deux partisans de son remplaçant désormais probable, Rishi Sunak.

Après son séjour de sept semaines au pouvoir, nous revenons sur certains des événements qui retracent le vertigineux premier ministre de Mme Truss.

La reine Elizabeth meurt

La reine Elizabeth II est décédée le 8 septembre au château de Balmoral à Ballater, deux jours seulement après avoir invité Mme Truss à former un gouvernement en son nom à partir de la même adresse.

La mort de la reine, qui a mis un terme douloureux à son règne de 70 ans, a propulsé Mme Truss au cœur d’un événement national historique presque avant qu’elle n’ait eu le temps de prendre ses marques en tant que Premier ministre.

L’abbaye de Westminster a été témoin d’un rassemblement unique dans l’histoire du monde, avec une congrégation de plus de 2 000 personnes, dont Mme Truss et tous les anciens premiers ministres vivants, le président américain Joe Biden et des dizaines de dirigeants mondiaux pour les funérailles télévisées regardées par des centaines de millions de personnes dans le monde.

Le Parlement a été ajourné pour la période de deuil de 10 jours. Aucun discours ministériel n’a été prononcé, aucune annonce gouvernementale, aucune séance photo ou interview. Mme Truss a été temporairement écartée des projecteurs alors que tous les regards se tournaient vers un nouveau chef d’État, Kind Charles III.

Dans son premier discours à la nation en tant que Premier ministre, Mme Truss a décrit feu la reine comme le “rocher” sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite.

Le mini-budget

Le 23 septembre, l’ancien chancelier Kwasi Kwarteng a annoncé son mini-budget désastreux, comprenant une proposition surprise de supprimer le taux d’imposition le plus élevé pour les plus hauts revenus.

Le programme de mesures de réduction des impôts de M. Kwarteng, que le gouvernement avait choisi de ne pas soumettre à l’examen de l’Office for Budget Responsibility (OBR), a effrayé les marchés, vu la livre s’effondrer à un niveau historiquement bas et forcé la Banque d’Angleterre à lancer un sauvetage de 65 milliards de livres sterling des fonds de pension.

Les plans visant à réduire le taux d’imposition de 45p pour ceux qui gagnent plus de 150 000 £ ont été abandonnés dans les deux semaines, l’ancien chef du Trésor affirmant que cela avait été une “énorme distraction” d’un “paquet de mesures par ailleurs solide”.

Mais les demi-tours ne s’arrêtent pas là. Suppression de la hausse prévue de l’impôt sur les sociétés, baisse du taux de base de l’impôt sur le revenu, plan biennal de soutien à la facture énergétique, suppression de la hausse prévue de l’impôt sur les dividendes, achats hors TVA pour les touristes internationaux, gel des taxes sur les alcools, assouplissement des règles de l’IR25 pour les indépendant – tout est parti.

Parti aussi son chancelier, M. Kwarteng, et le co-auteur de son livre, Britannia déchaînée — un traité qui pousse une approche radicale de l’économie pour conjurer « l’inévitable glissement vers la médiocrité » de la Grande-Bretagne.

Libérée de la Banque d’Angleterre et de l’OBR, la médiocrité semblait une alternative agréable à une forte baisse de la valeur de la livre, à une flambée des taux d’intérêt, à une inflation en plein essor et à la perspective d’un remboursement hypothécaire pouvant atteindre des milliers de livres.

Après seulement 38 jours au n ° 11, M. Kwarteng a été démis de ses fonctions, faisant de lui le deuxième chancelier d’après-guerre le plus court. Il a été remplacé par Jeremy Hunt, qui a pris sans ménagement un marteau sur le budget de son prédécesseur quelques semaines seulement après son annonce.

Les sondages

Les résultats des sondages de plus en plus désastreux semblent avoir défini le poste de premier ministre de Mme Truss – dont l’un était un sondage YouGov qui a révélé qu’elle était aussi populaire auprès du public que le prince Andrew.

Dans un autre coup, un sondage Redfield & Wilton publié il y a à peine quatre jours a montré au Parti travailliste de Sir Keir Starmer une étonnante avance de 36 points sur les conservateurs – la plus grande avance jamais enregistrée par un sondeur pour un parti.

Et sa démission semble ne lui avoir fait aucune faveur dans les sondages, avec seulement 2% des Britanniques déclarant qu’ils considéraient Mme Truss comme une “bonne” ou une “grande” première ministre.

Les appels à des élections générales ont également atteint leur paroxysme après sa brève déclaration de départ à la porte du n ° 10.

En effet, Les Indépendants pétition appelant à la tenue d’un scrutin national au Royaume-Uni a dépassé 250 000 signatures ce soir. Quand il pleut, ça se déverse.

Rébellion des députés conservateurs

Moins d’un mois après le début du mandat de premier ministre, certains députés conservateurs auraient «parlé ouvertement» de la manière dont Mme Truss pourrait être destituée.

Le 3 octobre, l’ancien chef d’état-major n ° 10 Nick Timothy, qui travaillait sous Theresa May, a prédit qu’il serait difficile pour Mme Truss de survivre.

Le 16 octobre, les journalistes politiques ont lancé des feuilles de calcul de l’ère Boris Johnson retraçant le nombre de députés appelant publiquement le Premier ministre à partir, atteignant un total de 17 avant que Mme Truss ne prenne le couteau à sa propre direction.

Mercredi soir, cependant, les rebelles ont été informés qu’ils risquaient de perdre le whip du parti s’ils se joignaient aux travaillistes pour voter afin de garantir le temps parlementaire pour un projet de loi interdisant le forage de gaz de schiste.

“Ce n’est pas une motion sur la fracturation hydraulique. Il s’agit d’une motion de confiance envers le gouvernement », lit-on dans un courriel aux députés conservateurs.

Malgré une victoire du gouvernement, cependant, toute victoire a été consommée par des allégations selon lesquelles les whips conservateurs avaient physiquement malmené et intimidé des députés d’arrière-ban pour qu’ils soutiennent l’administration du premier ministre.

Le député travailliste Lloyd Russell-Moyle a tweeté: «Je viens de voir des fouets conservateurs malmener un député conservateur en pleurs dans leur hall pour fracturation. Vous ne pouviez pas inventer ces trucs toxiques, c’est désagréable de voir les conservateurs au travail, si c’est ainsi qu’ils traitent leurs députés, ayez une pensée pour le pays.

Suella Braverman quitte le Home Office

Plus tôt dans la journée, Suella Braverman a démissionné de son poste de ministre de l’Intérieur, déclarant qu’elle avait de «sérieuses inquiétudes» concernant les violations répétées des principaux engagements envers les électeurs.

L’ancien secrétaire aux Transports, Grant Shapps, a été nommé pour la remplacer, à la suite d’intenses pressions d’arrière-ban sur Mme Truss pour élargir la représentation politique dans son cabinet, qui excluait initialement tous les partisans de son rival à la direction, M. Sunak.

Liz Truss démissionne

Jeudi à 13 h 30, Mme Truss a déclaré à la nation qu’il était clair qu’elle ne pouvait plus exécuter le “mandat” que son parti lui avait confié quelques semaines plus tôt et a annoncé sa démission.

Sir Graham Brady, président du comité de 1922, a expliqué que le vendredi 28 octobre est la date à laquelle le prochain Premier ministre britannique sera annoncé.

Dans l’état actuel des choses, l’ancien Premier ministre Boris Johnson, l’ancien chancelier M. Sunak, la dirigeante de la Chambre des communes Penny Mordaunt et Mme Braverman devraient également figurer sur le bulletin de vote.

Les espoirs doivent franchir la barre haute des 100 nominations de députés d’ici lundi. Le choix final revient aux membres lors d’un scrutin en ligne clôturé le 28 octobre.