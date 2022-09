Sept se noient en essayant de sauver leurs voitures dans un parking souterrain alors que le typhon Hinnamnor s’abat sur la Corée du Sud

Au moins sept personnes sont mortes alors qu’elles tentaient de sauver leur voiture dans un parking souterrain alors que le typhon Hinnamnor s’abattait sur la côte sud de la Corée du Sud.

La tempête catastrophique a vu neuf personnes coincées dans le garage d’un complexe d’appartements dans la ville portuaire de Pohang alors qu’elles tentaient de déplacer leurs voitures pendant les fortes averses.

Neuf personnes ont été piégées dans un parking souterrain Crédit : EPA

Sept personnes ont été déclarées mortes Crédit : EPA

Deux personnes ont pu survivre en s’accrochant aux tuyaux du plafond Crédit : EPA

Les autorités ont déclaré que les secouristes avaient récupéré les corps de sept personnes qui avaient souffert d’un arrêt cardiaque.

Deux survivants ont été tirés du parking submergé après avoir été retrouvés accrochés aux tuyaux du plafond pendant plus de 12 heures.

Le responsable des pompiers, Park Chi-min, a déclaré que les survivants – un homme dans la trentaine et une femme dans la cinquantaine – sont désormais dans un état stable.

Il a ajouté que plus de 170 membres des casernes de pompiers locales, l’armée et la garde côtière ont uni leurs forces dans les efforts de sauvetage, pataugeant dans des mètres d’eau boueuse pour trouver des survivants.

Les opérations de recherche et de sauvetage se sont poursuivies aujourd’hui et les autorités ont déclaré que deux personnes étaient toujours portées disparues.

Des responsables ont déclaré plus tard que le nombre de morts était passé à dix après que le puissant typhon a ravagé le pays, inondant les rues et les bâtiments.

La tempête meurtrière a forcé plus de 4 700 personnes à fuir leurs maisons pour des raisons de sécurité et a détruit environ 12 000 maisons et bâtiments.

Près de 90 000 foyers ont perdu l’électricité dans tout le pays lorsque la tempête a frappé, mais l’approvisionnement avait été rétabli pour la plupart d’entre eux mercredi matin, ont indiqué les autorités.

Avant que le typhon ne touche terre, les autorités sud-coréennes ont fermé plus de 600 écoles dans tout le pays par mesure de précaution et les compagnies aériennes locales ont annulé quelque 250 vols intérieurs.

Le président Yoon Suk-yeol a présenté ses condoléances aux familles endeuillées et a promis de soutenir toutes les opérations de sauvetage et les victimes du typhon.

Yoon a appelé à désigner Pohang comme une zone sinistrée spéciale éligible à des allégements fiscaux et à des subventions gouvernementales, et s’est rendu dans la région plus tard mercredi.