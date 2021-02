Sept responsables électoraux nigériens tués par une mine le jour du scrutin

La bête quotidienne

La génération russe TikTok est le talon d’Achille de Poutine

Ludovic Marin / AFP via Getty Le 3 février, un afflux de jeunes Russes a inondé ma boîte de réception Instagram et ma liste de followers. Yulia Navalnaya, l’épouse du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny, venait de republier ma récente histoire Instagram: une photo de Navalny devant le tribunal, levant les mains pour former la forme d’un cœur, qui avait fait la couverture du Wall Street Journal . – Ma famille a émigré de Russie vers les États-Unis dans les années 1990, quand j’avais 13 ans, mais je ne me souvenais pas avoir rencontré des adolescents et des jeunes russes comme eux auparavant: une génération entière qui a grandi sous le règne de Poutine. Sur leurs pages de réseaux sociaux sur Instagram et TikTok, ils apparaissent comme étant déterminés, audacieux et créatifs. Ils ont réalisé des vidéos politiques sur TikTok et Instagram. Certaines d’entre elles se sont identifiées comme des féministes, des militantes végétaliennes, des danseuses, des musiciens et des avocats en herbe. Ils semblaient marcher au rythme d’un tambour différent, partageant un ensemble de valeurs universelles différentes de celles de leurs parents et grands-parents. C’était comme s’ils étaient des visiteurs d’une autre planète.Lorsque Navalny est rentré à Moscou le 17 janvier et a été rapidement détenu, son équipe a pu mobiliser des milliers de personnes dans des villes des 11 fuseaux horaires de la Russie. Après que le tribunal russe a condamné Navalny à deux ans et demi de prison, ses partisans ont continué à manifester dans les rues. Des vidéos partagées sur les réseaux sociaux ont montré des adolescents déchirant les portraits de Poutine dans les écoles et les remplaçant par des photos de Navalny.Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, l’équipe de Navalny a organisé une campagne intitulée «L’amour est plus fort que la peur», inspirée par le geste de Navalny à son égard. épouse au tribunal. «Nous appelons tous les habitants des grandes villes russes à faire une chose simple le 14 février à 20 heures», a écrit l’équipe de Navalny. «Sortez et allumez le flash de votre téléphone, soulevez-le et restez là pendant quelques minutes.» Dimanche, il y a eu plusieurs manifestations, principalement à Moscou et à Saint-Pétersbourg où quelques centaines de femmes se sont rassemblées en solidarité avec l’épouse de Navalny. Yulia, selon l’AFP. Par ailleurs, «des dizaines de milliers» de personnes ont répondu à l’appel de Navalny pour la campagne de la Saint-Valentin, bravant les températures hivernales et sortant avec des lampes de poche pour des veillées symboliques dans «des centaines de cours» à travers le pays, selon les estimations de l’équipe de Navalny. le taux de participation a été plus faible et plus pacifique, sans les violents affrontements avec la police et les détentions massives qui ont caractérisé les manifestations pro-Navalny le mois dernier. Au lieu de cela, la réponse du gouvernement s’est déplacée dans les coulisses, se concentrant sur la pression sur les plateformes de médias sociaux et la prise de mesures contre ceux qui laissent entendre qu’ils envisagent même de descendre dans la rue. Immédiatement après les événements de la Saint-Valentin, il y a eu des rapports de représailles contre ceux qui ont participé à la campagne, y compris une infirmière du COVID-19, Saidanvar Sulaimonov, qui a été licenciée après avoir participé à la campagne «L’amour est plus fort que la peur» et avoir pris une photo de Même avant les événements de dimanche, de nombreux jeunes ont exprimé leur scepticisme quant à l’impact à long terme de cette nouvelle vague de manifestations. Aram Badalyam, un musicien folk indépendant de 25 ans basé à Krasnodar, dans le sud de la Russie – la région où se trouve le prétendu palais de Poutine – qualifie les manifestations d ‘«édentées». L’enquête de Navalny et l’explosion d’activisme politique qu’il a vu dans le pays et à Krasnodar l’ont inspiré à écrire une chanson sur le palais. «Navalny parle leur langue», dit-il à propos de la nouvelle génération de supporters. «Il est persévérant, courageux et courageux. La bravoure est une rareté en Russie. »C’est le type de mobilisation de la base qui a distingué Navalny des autres leaders de l’opposition et lui a permis de se connecter avec cette nouvelle génération via les médias sociaux, comme dans cette vidéo TikTok où il montre son enquête sur son propre empoisonnement. Qu’il s’agisse de fournir des copies de dépliants à afficher dans leurs quartiers dans un lecteur Google ou de continuer à publier des vidéos d’enquête même lorsque Navalny est en prison, son équipe enseigne à cette nouvelle génération une nouvelle méthodologie de protestation et d’activisme politique. par exemple, où d’autres membres de l’opposition peuvent se présenter et s’unir pour des objectifs communs », déclare Nikolai, 23 ans, basé à Saint-Pétersbourg, qui s’est entretenu avec The Daily Beast sous un pseudonyme. «Pour moi, Navalny, c’est aussi les gens qu’il a rassemblés autour de lui, des gens qui combattent le système et qui aident les autres.» Les activités anti-corruption de Navalny ont non seulement éduqué cette nouvelle génération sur l’état des choses dans leur pays, mais leur a également appris à lutter contre la corruption dans le système existant. Cela leur a montré ce qui fonctionne. «Je fais confiance à Navalny parce qu’il fournit des arguments et des faits», déclare Catherine Shipilova, 17 ans, une avocate en herbe, qui compte les mois jusqu’à ce qu’elle devienne officiellement «adulte» en Russie. «J’ai l’intention de postuler à la faculté de droit, j’aimerais aider les gens», dit-elle. «J’aime la Russie, mais je suis contre notre gouvernement actuel.» Dans une interview accordée à la radio russe Echo Moskvy, Mikhail Khodorkovsky, un magnat du pétrole russe qui a lui-même été emprisonné pendant une décennie, a noté que la réponse de Poutine à la dernière enquête de Navalny sur le Le prétendu palais du président a montré la déconnexion entre le régime au pouvoir et cette nouvelle génération. Cette enquête de près de deux heures sur un palais de style impérial dans le sud de la Russie a reçu plus de 112 millions de vues en un mois. Poutine a qualifié la vidéo d’ennuyeuse, la qualifiant de «montage» et affirmant que «rien de ce qui y est répertorié comme ma propriété n’appartient à moi ou à mes proches, et ne l’a jamais fait». Le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a continué à nier toute propriété. Khodorkovsky a qualifié la réponse de Poutine à la vidéo virale de plus choquante que l’enquête elle-même. «C’est une blague», dit-il. «Il est naturel que la jeune génération veuille quelque chose de différent. Le gouvernement peut les écouter. Mais pour cela, vous avez besoin d’institutions dans lesquelles vous établissez des règles, et les jeunes vivent leur vie dans le cadre. Mais notre gouvernement ne veut pas mettre en place de cadres. Ils veulent tout contrôler pour rester au pouvoir. »Un sondage d’opinion du Levada Center a montré qu’un quart des Russes avaient vu la vidéo du palais et que les plus jeunes, âgés de 18 à 24 ans, l’avaient le plus absorbée. Selon le sondage, 37% des plus jeunes l’avaient vu, plus que tout autre groupe.La première réponse publique de Poutine à l’enquête virale de Navalny sur le palais de Poutine dans le sud de la Russie a été largement moquée sur les médias sociaux. Une vidéo de TikTok montrait Poutine parlant depuis une salle de «narguilé» violet foncé qui montrait un poteau métallique au milieu de la pièce alors qu’il expliquait qu’il n’y avait aucun document le reliant au palais. La réponse du Kremlin a inclus une série de refus des connexions avec le palais, des détentions massives et des mesures plus technophiles pour détenir les participants avant les manifestations en utilisant la technologie de reconnaissance faciale. Mais l’objectif principal de la réponse du gouvernement a été de sévir contre les sites de médias sociaux qui permettent le partage d’informations, la mobilisation et l’engagement politique. Après la première vague de manifestations, l’agence de censure des médias russe Roskomnadzor s’est concentrée sur les agences de médias sociaux les plus populaires, leur ordonnant même de supprimer les documents liés aux manifestations. Le 29 janvier, Roskomnadzor a appelé des représentants de TikTok, Facebook, Telegram et VKontakte, affirmant qu’il était de leur responsabilité de supprimer les messages encourageant la participation à des « événements non autorisés », selon la déclaration de l’agence. L’agence a également ordonné à plusieurs médias de supprimer les rapports sur la manifestation de la Saint-Valentin. Certes, ces jeunes ne représentent qu’une fraction de l’opposition russe et Navalny lui-même ne partage pas toutes leurs valeurs. plus fidèle au Kremlin. Mais en ce moment – après la dernière tentative d’empoisonnement de Navalny, sa guérison, son retour d’Allemagne et sa condamnation hâtive à Moscou – c’est lui qui unit l’opposition de la Russie, y compris cette jeune génération qui ne peut que se souvenir d’une Russie sous Poutine .Navalny a pu captiver leur imagination et la réponse du gouvernement a été rapide. Le ministère des Affaires étrangères a même ouvert un compte officiel TikTok au début de F ebruary, consacrant les deux premiers postes à Navalny. Pour certains de ses partisans, ce qui résonne le plus à propos de Navalny, c’est qu’il fournit une tente à l’opposition, leur fournit des outils et leur apprend à faire entendre leur voix: par le biais de l’activisme des médias sociaux, de la vidéo et des manifestations dans la rue. . Et ils continuent d’écouter et de prendre des notes, même avec Navalny derrière les barreaux. Nikolai dit qu’il prévoit de continuer à participer aux manifestations malgré sa détention. «Je pense que le mouvement de protestation se poursuivra, mais prendra différentes formes, pas seulement aller dans des rues spécifiques à un moment précis», dit-il. «Je vois l’avenir de la Russie comme démocratique, libre, respectueux de l’État de droit et les uns des autres. La nouvelle génération est moins sensible à la propagande étatique. »« Si l’ordre au pouvoir reste le même, nous n’allons rien voir s’améliorer. » Shipilova raconte The Daily Beast. Elle craint que le fait de purger une peine de prison ait un impact sur les chances de Navalny de se présenter à nouveau. «J’espère que notre pays ira mieux et que nous aurons des lois qui sont importantes et nécessaires.» Même le ton d’Alexei Navalny a pris un ton plus sombre et pensif après les événements de la Saint-Valentin. Il a été condamné à près de trois ans de prison. «La prison est dans votre tête», a-t-il écrit dans un récent post Instagram, procédant à une comparaison de sa cellule de prison et de ses conditions avec le pilotage d'un vaisseau spatial. «En ce moment, je comprends que je suis en voyage dans l'espace, volant vers un nouveau monde magnifique.»