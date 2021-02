Sept raisons pour lesquelles la course au titre a basculé pour Guardiola & Co.

Ce fut l’une des saisons les plus ouvertes et imprévisibles de l’histoire de la Premier League. Neuf équipes différentes ont été en tête à différents moments de la campagne, tous les grands clubs ont subi des défaites inattendues, et chaque équipe du top 10 a encore une chance de se qualifier pour la Ligue des champions. Mais alors que la saison entre dans son dernier tiers, Manchester City est sorti du peloton pour prendre le contrôle et établir une emprise semblable à un vice à la première place.

L’incertitude semble avoir été bannie au stade Etihad, l’équipe de Pep Guardiola devenant la première équipe anglaise à remporter 17 matchs consécutifs toutes compétitions confondues, battant ses adversaires 46-6 sur cette période. Ils ont également battu le record de neuf victoires consécutives de Man United en Premier League pour ouvrir l’année civile, battant Everton 3-1 mercredi soir pour leur 10e victoire en 2021.

En novembre, City a chuté au 11e rang du classement, à huit points du leader Tottenham Hotspur, après une défaite 2-0 à l’extérieur contre l’équipe de Jose Mourinho. Ils semblaient être en crise, ayant réalisé leur pire début de saison en plus de 10 ans. Mais trois mois plus tard, ils ont 10 points d’avance au sommet, avec 14 matchs à jouer, et sont sur la bonne voie pour un quadruple.

Comment la Premier League a-t-elle été renversée en si peu de temps? Il ne s’agit pas seulement de ce que City a fait; leur remontée au sommet est autant due aux échecs des autres qu’à l’amélioration de l’équipe de Guardiola. Voici sept facteurs qui expliquent la «fin» de la course au titre pour 2020-2021.

1. La renaissance défensive de Man City

Suite à cette défaite 2-0 aux Spurs, la colonne des buts alloués de City indiquait 11 concédés en huit matchs. N’ayant marqué que 10 eux-mêmes, l’équipe de Guardiola était dans la situation peu familière d’avoir une différence de buts négative. Guardiola a donc fait un changement en faisant appel à John Stones à la place d’Aymeric Laporte pour associer Ruben Dias à la moitié centrale, et City n’a pas regardé en arrière depuis.

Stones a lutté pour la forme et la forme physique au cours des deux dernières saisons à City et semblait se diriger vers la porte de sortie. Laporte et Dias avaient été le double acte défensif attendu de Guardiola, mais Laporte a depuis été incapable de reprendre sa place – en commençant juste une fois à la moitié centrale de la ligue depuis la défaite des Spurs – avec Stones et Dias construisant un partenariat formidable. Depuis cette défaite, Stones et Dias ont joué ensemble 13 fois dans la ligue et City n’a concédé que trois buts dans cette course.

Chaque équipe qui remporte le titre doit avoir une défense fiable, et City l’a maintenant grâce à Stones et Dias.

2. Les objectifs de Gundogan

Ilkay Gundogan a souvent divisé les opinions parmi les partisans de la ville. De nombreux fans considèrent le milieu de terrain allemand comme trop passif et négatif en possession, tandis que d’autres apprécient sa capacité à garder le ballon et à fournir une rampe de lancement fiable pour les nombreux talents offensifs de l’équipe. Mais le joueur de 30 ans s’est vu confier un rôle plus avancé par Guardiola cette saison, s’écartant de son ancien poste de milieu de terrain défensif. Le résultat a été une série de buts, Gundogan marquant plus en Premier League (neuf) que tout autre joueur de la division depuis le début du mois de décembre.

Remarquablement, il est le meilleur buteur de City en Premier League, et ses buts ont plus que compensé la baisse de production de Kevin De Bruyne, qui n’avait marqué que trois buts avant sa dernière blessure. La séquence de buts de Gundogan a coïncidé avec la victoire de City, son doublé lors de la victoire 4-1 à Liverpool peut-être le plus important.

3. Angoisse d’Anfield de Liverpool

Lorsque Roberto Firmino a remporté un vainqueur à la 90e minute pour Liverpool contre les Spurs à Anfield le 16 décembre, cela semblait être un résultat pivot dans la course au titre. Les Spurs ont commencé le match en tant que leaders de la ligue, mais les champions en titre ont remporté une victoire 2-1 et les ont placés en tête, à huit points d’avance sur City, huitième. Mais depuis cette victoire, Liverpool est en forme de relégation à Anfield, n’ayant remporté aucun de ses cinq matchs de Premier League à domicile.

Après un départ lent, Manchester City a rebondi pour prendre en charge la course au titre de la Premier League. Getty

Un match nul 1-1 contre West Bromwich Albion a été suivi d’une impasse sans but contre Manchester United, mais au moins leur course invaincue à Anfield, remontant à avril 2017, était toujours intacte. Pourtant, même cette séquence de 68 matchs sans défaite en championnat à domicile s’est terminée par une défaite 1-0 contre Burnley, Brighton & Hove Albion et City ayant tous deux gagné à Anfield depuis pour prouver que ce n’est plus une forteresse imprenable.

En récoltant seulement deux points sur un possible 15 à Anfield depuis la mi-décembre, Liverpool a permis à City de les laisser derrière eux.

4. Tottenham et Mourinho tombent également

Vous vous souvenez quand Tottenham menaçait de remporter son premier titre de champion depuis 1961? Peut-être pas, mais il y a seulement deux mois que l’équipe de Mourinho était en tête du classement après avoir été invaincue depuis le premier jour de la saison.

À l’époque, les Spurs avaient disputé 11 matchs sans défaite en championnat et enregistré des victoires contre Man United, City et Arsenal, mais les roues ont commencé à se détacher lors d’un match nul 1-1 à Crystal Palace le 13 décembre, lorsque l’équipe locale marqué un égaliseur tardif. À partir de ce moment-là, les Spurs n’ont accumulé que 11 points sur 30 et se sont complètement retirés du top quatre.

Toutes les discussions sur un titre au Tottenham Hotspur Stadium ont naturellement été réduites au silence, la priorité étant désormais simplement d’assurer une place en Ligue des champions.

5. De Gea laisse tomber United

Peu de gens auraient fait de Manchester United un sérieux prétendant au titre cette saison, mais l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer est arrivée en tête en janvier avec une victoire 1-0 à Burnley et elle était toujours en tête après le match nul 0-0 à Liverpool le 17 janvier. Mais chaque équipe n’est aussi forte que son maillon le plus faible, et les préoccupations prolongées concernant la fiabilité du gardien David de Gea se sont confirmées ces dernières semaines. L’Espagne n ° 1 s’est avérée coupable dans la défaite choc 2-1 à domicile contre Sheffield United, puis à nouveau grâce à deux erreurs coûteuses lors du match nul 3-3 d’Old Trafford contre Everton.

Les erreurs de De Gea dans les deux matches ont sans doute coûté cinq points à United – il n’était pas le seul joueur fautif, bien sûr, bien que ses erreurs aient été décisives – et l’échec de gagner ces deux matches à domicile a vu l’équipe de Solskjaer perdre 10 points derrière City après 24 matchs. Ils doivent encore affronter l’équipe de Guardiola à l’Etihad début mars, mais la marge d’erreur de United s’est évaporée et City en a impitoyablement profité.

6. La diatribe « Pause COVID de deux semaines »

Le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclenché une guerre de mots d’avant-match avec Guardiola avant la défaite 4-1 contre City en affirmant que les dirigeants avaient bénéficié d’une « pause de deux semaines à cause du COVID-19 » fin décembre.

Les commentaires incendiaires de Klopp reposaient sur le report du voyage de City à Everton le 28 décembre en raison d’une épidémie de COVID-19 sur le terrain d’entraînement du club qui a conduit à un nombre non spécifié de tests positifs. Ce match a été annulé quatre heures seulement avant le coup d’envoi, même si Everton a exigé la divulgation complète des informations fournies par City à la Premier League pour justifier le report.

En ayant reporté le match, City a évité d’avoir à jouer deux fois en 48 heures après avoir affronté Newcastle le 26 décembre, mais ils n’ont pas été en mesure de nommer un banc complet de sous-marins à Chelsea le 3 janvier en raison de l’impact de l’épidémie de COVID. La situation a donné à City une pause de huit jours sans match à la fin du mois de décembre – Liverpool a disputé trois matchs au cours de la même période – ce qui a incité Klopp à déplorer le manque de pause similaire de son équipe.

Que cela ait joué en faveur de City ou non, l’équipe de Guardiola a depuis remporté 12 matchs consécutifs toutes compétitions confondues.

7. Mettre fin au jinx d’Anfield

City avait déjà remporté la première place de la Premier League avant leur voyage à Liverpool le 7 février, mais la manière de leur victoire 4-1 a souligné la confiance croissante dans l’équipe de Guardiola.

Gagner à Anfield a mis fin à l’attente de 18 ans de City pour une victoire à Liverpool, et ils l’ont fait en marquant quatre buts au stade pour la première fois depuis 1937. Mais City a également ciblé les faiblesses de l’équipe de Liverpool en exposant les faiblesses défensives de plein -arrière Andy Robertson et Trent Alexander-Arnold, et en utilisant le rythme et le mouvement de Phil Foden pour semer le désarroi dans la moitié de terrain adverse.

C’était une performance et une victoire de champions, un retour de balancier vers l’Etihad, et le résultat final a montré pourquoi l’équipe de Guardiola est fermement sur la bonne voie pour détrôner Liverpool en tant que rois de la Premier League.