Sept questions sans réponse dans l’histoire de la cuisinière aux champignons Erin Patterson après qu’elle a admis avoir menti aux flics enquêtant sur un repas fatal

LA version des événements que la mère qui a préparé un déjeuner aux champignons fatal a racontée aux flics a soulevé des questions sur un certain nombre de contradictions.

Erin Patterson, 48 ans, a admis cette semaine avoir menti aux flics après la mort de trois personnes à la suite d’un festin chez elle à Leongatha, en Australie.

Erin Patterson a admis avoir menti aux flics après avoir servi le déjeuner Crédit : News.com.au

La mère de deux enfants a invité Gail et Don Patterson, ses anciens beaux-parents, ainsi que la sœur de Gail, Heather Wilkinson, et son mari Ian pour un boeuf wellington le 29 juillet.

Mais après avoir mangé le repas, les invités sont tombés gravement malades et Gail et Don, tous deux âgés de 70 ans, et Heather, 66 ans, sont décédés plus tard.

Ian est à l’hôpital et se bat pour sa vie depuis qu’il a mangé le plat mortel servi par Erin.

Les flics ont déclaré que les personnes décédées présentaient des symptômes d’avoir mangé des champignons mortuaires – et la semaine dernière ont confirmé qu’Erin était traitée comme un suspect.

On prétend qu’elle a organisé le déjeuner dans le but d’essayer de reconquérir son ex-mari Simon Patterson, qui s’est retiré à la dernière minute.

Selon une source proche du dossier, un ambulancier a alerté les enquêteurs après une conversation qu’ils ont eue avec l’une des victimes peu avant leur décès.

Erin – qui nie tout acte répréhensible – a maintenant frappé, affirmant qu’elle « est dépeinte comme une sorcière maléfique ».

Elle a déclaré au Herald Sun qu’elle était devenue prisonnière chez elle – qualifiant la couverture de l’affaire d ‘ »injuste ».

Cette semaine, elle a donné pour la première fois un compte rendu détaillé de sa version des événements dans une déclaration à la police – qu’elle a nié avoir divulguée.

Mais sa déclaration aux flics a soulevé sept questions.

Qui était au déjeuner ?

Selon les premiers rapports, les deux enfants d’Erin, qu’elle partage avec son ex Steve, étaient au déjeuner.

Des questions ont été soulevées sur les raisons pour lesquelles eux et Erin ne sont pas tombés malades.

Mais dans sa déclaration, Erin a déclaré que les enfants étaient allés au cinéma avant le rassemblement.

Elle a affirmé que ses enfants avaient mangé les restes la nuit suivante – mais les enfants n’aiment pas les champignons, alors elle les a grattés.

Qui est tombé malade après le dîner ?

Après avoir confirmé que trois personnes étaient mortes, les flics ont déclaré qu’Erin n’était pas tombée malade.

Les détectives des homicides ont fait d’Erin une personne d’intérêt alors qu’elle cuisinait le repas et ne présentait aucun symptôme d’empoisonnement.

S’exprimant plus tôt ce mois-ci, l’inspecteur-détective de la police de Victoria, Dean Thomas, a déclaré: « Elle n’a présenté aucun symptôme, mais nous devons garder l’esprit ouvert à ce sujet, que cela pourrait être très innocent, mais encore une fois, nous ne savons tout simplement pas à ce point. »

Mais dans sa déclaration à la police cette semaine, Erin a affirmé qu’elle était tombée malade.

Elle a déclaré avoir été emmenée en ambulance de l’hôpital Leongatha au centre médical Monash de Melbourne le 31 juillet.

Le Gippsland Southern Health Service a confirmé qu’une cinquième personne s’était rendue à l’hôpital de Leongatha le 30 juillet avec une suspicion d’intoxication alimentaire.

Heather Wilkinson (à gauche) est décédée après le déjeuner alors que son mari, Ian, se bat pour sa vie Crédit : Neuf

Don Patterson est également décédé Crédit : Neuf

Gail Patterson, l’ancienne belle-mère d’Erin, est décédée après avoir mangé le repas chez Erin Crédit : Neuf

D’où viennent les champignons ?

Erin a d’abord dit aux flics qu’elle avait ramassé les champignons dans un magasin local de la région de Leongatha.

Son voisin a déclaré au Herald Sun que les habitants ne cueillaient pas de champignons sauvages parce qu’ils « connaissent le danger ».

Mais Erin a depuis affirmé avoir acheté les champignons dans deux magasins différents.

Elle a déclaré avoir acheté des champignons de Paris dans une grande chaîne de supermarchés près de chez elle et des champignons séchés dans une épicerie asiatique de Mount Waverley des mois auparavant.

Mais malgré ses affirmations selon lesquelles elle a acheté le champignon dans des magasins de l’État, le département de la santé de Victoria n’a aucune alerte sanitaire pour les ventes de champignons.

Les magasins asiatiques et les producteurs de champignons de la région n’ont également eu aucun problème signalé, et aucun de leurs produits à base de champignons n’a été rappelé, rapporte le Herald Sun.

Qui a rompu la relation ?

Des amis ont déclaré qu’Erin avait organisé le déjeuner dans le but de reconquérir son ex.

Une source proche de Simon a affirmé qu’Erin cherchait désespérément à revenir avec lui – et a suggéré que le déjeuner était une « intervention » de sa famille.

L’ami a déclaré que sa famille était inquiète et a décrit la rencontre comme une « médiation ».

Le copain a déclaré à Daily Mail Australia: « Elle voulait se remettre avec Simon et la famille ne voulait pas que Simon se remette avec elle.

« Ce n’était pas seulement un déjeuner, c’était une intervention avec le pasteur comme médiateur. C’est pourquoi ce déjeuner a eu lieu.

« Simon était censé y aller pour le déjeuner mais il s’est retiré à la dernière minute sinon il serait aussi dans ce lit de mort. »

Mais Erin affirme que c’est elle qui a mis fin à la relation.

Elle a déclaré: « J’étais proche des parents de Simon depuis longtemps. Notre relation s’était poursuivie de manière assez amicale après avoir terminé la relation avec leur fils Simon.

« Notre relation a été affectée dans une certaine mesure en les voyant moins après la rupture de mon mariage avec Simon, mais je n’ai jamais ressenti de différence envers ses parents. »

Les flics ont déclaré que les personnes décédées présentaient des symptômes d’avoir mangé des champignons mortuaires Crédit : Neuf

L’ex-mari d’Erin, Simon, était censé aller déjeuner – mais s’est retiré à la dernière minute

Quand Simon s’est-il retiré ?

Des sources proches de l’affaire ont révélé qu’Erin avait invité son ex-mari Simon à rejoindre ses parents pour le déjeuner dans leur ancienne maison familiale.

Mais des amis ont dit qu’il s’était retiré de la réunion à la dernière minute.

Un ami de Simon a déclaré à Daily Mail Australia : « Simon était censé aller déjeuner mais n’a pas pu venir à la dernière minute. »

Dans sa déclaration, cependant, Erin a contredit cela et a déclaré que Simon lui avait dit « avant la journée » qu’il ne viendrait pas.

Simon a déclaré qu’il avait failli mourir d’une mystérieuse maladie de l’estomac l’année dernière.

Un copain a affirmé qu’il « soupçonnait » qu’Erin avait tenté de l’empoisonner par une « toxine ingérée ».

L’ami de la famille a déclaré au Herald Sun: « Simon soupçonnait qu’il avait été empoisonné par Erin.

« Il y avait des moments où il s’était senti… un peu décalé et cela coïncidait souvent quand il passait du temps avec elle. »

Simon a révélé qu’il avait failli mourir en mai de l’année dernière d’une mystérieuse maladie.

Il a dit qu’il s’était effondré à la maison et avait été placé dans un coma artificiel.

Qu’est-il arrivé au déshydrateur alimentaire ?

Erin a donné des récits contradictoires de ce qui est arrivé à son déshydrateur alimentaire.

Les flics ont immédiatement saisi un déshydrateur de nourriture à partir d’une pointe, qui aurait été utilisé pour préparer les champignons.

Erin a déclaré à la police qu’elle avait jeté son déshydrateur de nourriture à un pourboire local « il y a longtemps ».

Mais cette semaine, elle a admis que c’était un mensonge.

Erin a dit qu’elle était à l’hôpital avec ses enfants « discutant du déshydrateur alimentaire » lorsque son ex-mari a demandé : « C’est ce que vous avez utilisé pour les empoisonner ? »

Craignant de perdre la garde des enfants du couple, Erin a déclaré qu’elle avait alors paniqué et jeté le déshydrateur à la pointe.

Pourquoi Erin a-t-elle décidé de faire une déclaration après une interview « sans commentaire » ?

Lorsqu’elle a été interrogée pour la première fois par des flics, Erin a répondu « sans commentaire » à leurs questions.

Elle a déclaré avoir trouvé l’interview « terrifiante et anxiogène ».

Mais maintenant, quelques jours plus tard, Erin a affirmé qu’on lui avait conseillé de donner un entretien « sans commentaire » à la police immédiatement après le décès.

Elle a depuis fait une déclaration aux flics – bien qu’elle ait dit qu’elle avait été invitée à ne pas faire de commentaire.

Erin a déclaré: « Je veux maintenant clarifier les choses parce que je suis devenue extrêmement stressée et submergée par la mort de mes proches.

« J’espère que cette déclaration pourra aider d’une manière ou d’une autre.

« Je crois que si les gens comprenaient mieux le contexte, ils ne seraient pas si prompts à se précipiter pour juger.

« Je suis maintenant dévasté de penser que ces champignons ont pu contribuer à la maladie dont souffrent mes proches.

« Je tiens vraiment à répéter que je n’avais absolument aucune raison de blesser ces gens que j’aimais. »