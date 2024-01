Sept projets de thèse d’architecture de l’Université de Melbourne

Spectacles de l’école Dezeen : un projet proposant des utilisations alternatives pour des sites géologiquement perturbés en Australie est inclus dans cette exposition scolaire réalisée par des étudiants de l’Université de Melbourne.

Sont également inclus un projet qui crée de nouvelles utilisations pour les centraux téléphoniques mis hors service, ainsi qu’un complexe résidentiel à Tokyo destiné aux personnes vivant un mode de vie socialement retiré.

Institution: Université de Melbourne

École: École de design de Melbourne

Cours: Master d’Architecture

Tuteurs : Alan Pert, Ben Lau, Emilio Fuscaldo, Helen Walter, Rory Hyde et Stuart Harrison

Déclaration de l’école :

“La Melbourne School of Design aborde les défis sociétaux et systémiques communs pour inciter nos diplômés à imaginer et créer un avenir durable, inclusif, sain et dynamique pour l’Australie et le monde.

“Le Master en architecture repose sur des programmes de studio collaboratifs intégrant des partenaires industriels et des recherches qui permettent aux étudiants d’explorer de nouveaux matériaux et technologies répondant aux défis contemporains du 21e siècle.

“Les studios couvrent la conception architecturale et l’invention créative, intégrant les problématiques esthétiques, technologiques, programmatiques, environnementales et sociales.

“Grâce à cette pratique, nous reconnaissons le rôle de l’architecture numérique, de l’histoire et de la conservation, de la pratique et de la durabilité, ainsi que de la société et de la culture.

“L’accent est mis sur l’engagement dans des environnements du monde réel qui apprennent à nos diplômés à participer activement aux partenaires de l’industrie, à prendre part aux débats publics et à garantir qu’il existe un lien entre notre apprentissage, nos politiques et nos pratiques.”

The Park Home : Expérience de logement abordable pour les personnes âgées sans abri dans la région de Shepparton par Mingxun (Gary) Ma

“Shepparton, une ville régionale du nord de Victoria, en Australie, a une riche histoire en matière d’agriculture et de production laitière.

« Aujourd’hui, elle est confrontée à des défis importants, notamment le changement climatique, une crise du logement et de fréquentes inondations, qui ont un impact sur sa diversité communautaire et sa stabilité économique.

« Ces problèmes ont par conséquent conduit à un nombre important de personnes âgées sans abri dans la région.

“Ce projet de thèse vise à créer un projet de logements partagés pour personnes âgées à multiples facettes dans la zone de plaine inondable de la rivière Goulburn en utilisant des matériaux artisanaux locaux recyclés.

“Le projet utilise une conception résistante aux inondations et vise à reconnecter l’architecture au pays afin de proposer une approche approfondie de la prise en charge économique et psychologique des personnes âgées sans abri.”

Étudiant: Mingxun (Gary) Ma

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Rory Hyde

E-mail: mingxun.ma2020[at]gmail.com

Le vôtre, le mien, le nôtre de Rachel Soebekti

“Les investissements en capital dans les infrastructures de transport de Box Hill ont déclenché l’urbanisation rapide d’une banlieue établie.

“En conséquence, l’immobilier piloté par les promoteurs a décimé l’espace public au nom du profit et créé des divisions au sein d’une communauté très unie.

« Ce projet propose la conception d’une bibliothèque, ainsi que l’étude du rôle de l’architecture basée sur le lieu, de la conception participative et de la coproduction auto-construite dans le rétablissement d’une agence « commune » sur l’espace public.

“En redéfinissant la responsabilité des architectes en exercice pour englober la “gestion de projet” et la recherche sociale basées sur le site, le projet vise à étudier comment la participation du public à la construction à faible technologie pourrait être utilisée pour établir la propriété communautaire sur un site de projet.

“Au-delà de l’aspect physique de la forme architecturale, cette bibliothèque promet de créer des amis pour la vie.”

Étudiant: Rachel Soebekti

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Rory Hyde

E-mail: rachel.soebekti[at]gmail.com

Enso de Mengping (Vicky) Huo

« Au cours des deux dernières décennies, le Japon a connu une augmentation significative du phénomène des « hikikomori », avec plus d’un million de personnes choisissant de se retirer socialement.

« Ce phénomène est souvent considéré comme un trouble nécessitant un traitement. Ce projet – basé à Akihabara, Tokyo – remet en question ce point de vue en proposant un complexe résidentiel à usage mixte pour les hikikomori et le public.

“Situé au-dessus des voies ferrées, il optimise l’espace et offre différents degrés d’espaces sociaux pour différents niveaux de confort.

« Le projet vise à faciliter l’interaction sociale progressive des hikikomori tout en éduquant le public sur la nécessité de l’isolement. Il agit comme une campagne de sensibilisation, comblant le fossé entre les hikikomori et la société et promouvant le respect et la compréhension mutuels.

“Plus qu’un bâtiment, c’est une démarche vers l’inclusion et l’empathie, reconnaissant le mode de vie hikikomori comme un choix légitime dans une société compatissante.”

Étudiant: Mengping (Vicky) Huo

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Ben Lau

E-mail: victoria34299129[at]gmail.com

L’échange ordinaire par Mansvi Jhaveri

“Initialement exploités par la Poste générale et construits pour avoir une apparence déconcertante, les centraux téléphoniques ont été construits pour survivre à l’inimaginable afin de garantir qu’ils continuent de fonctionner en toutes circonstances.

“Cette proposition de thèse exploite le réseau existant de ces bâtiments d’importance architecturale et historique pour comprendre comment ces structures introverties peuvent être adaptées pour accueillir des programmes favorisant les liens sociaux qui répondent à leur contexte.

“La refonte se concentre sur deux sites situés dans la banlieue intérieure de Melbourne.

« L’établissement d’un cadre d’opérations nous a permis de tester des interventions architecturales similaires qui pourraient fonctionner de manière transparente sur différents sites, rendant la proposition évolutive sur tous les échanges de Victoria.

« Les programmes proposés dans le cadre de ces échanges aident les femmes confrontées à des difficultés financières, de santé et liées au travail.

“Cette proposition de thèse permet à ces échanges déclassés d’avoir une seconde vie et de contribuer positivement à fournir des espaces sûrs aux femmes vulnérables afin de favoriser les liens sociaux.”

Étudiant: Mansvi Jhaveri

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Stuart Harrison

E-mail: jhaveri.mansvi[at]gmail.com

Un gros désordre queer par Adam Legg

“A Big Queer Mess transcende les étiquettes conventionnelles d’un espace queer stéréotypé.

“Au lieu de cela, il fonctionne comme un lieu public dynamique – une toile architecturale à usage diversifié.

“Sa bizarrerie ne réside pas dans ses utilisateurs ou sa programmation, mais dans son architecture, dans le flou nuancé des seuils, les moments d’intimité orchestrés dans des espaces ouvertement publics et la culture de la fluidité, du désordre et de la performativité.

“Délibérément conçu ‘juste ce qu’il faut’, il incarne l’essence hétérogène de l’homosexualité.

“Sa façade présente une identité uniforme, mais une fois à l’intérieur, une diversité de matériaux, d’espaces et d’expériences se dévoile.

“Il embrasse la maladresse esthétique, apparemment aléatoire mais stratégiquement organisée, une expérience de contradictions : A Big Queer Mess.”

Étudiant: Adam Legg

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Hélène Walter

E-mail: adam.legg[at]moi.com

Atlas de l’extraction par Michaela Prunotto

“‘Terra’ fait référence à la terre ou au territoire – l’histoire de l’Australie est contestée à travers l’illogique destructeur de terra nullius. Ce projet propose un nouvel outil conceptuel : les terrascapes.

“Un terrascape est une scène de perturbation géologique importante, causée par l’extraction et l’expansion coloniales.

“En tant que début d’un projet ouvert, cet atlas explore quatre terrascapes : la carrière de Beech Forest (où le grès était extrait), les lacs Westgate (une ancienne mine de sable), la rivière Birrarung (soumise au dragage) et une usine automobile désaffectée ( dont le sol est contaminé par des produits pétrochimiques).

“Chaque proposition correspondante met à nu des histoires sales pour la confrontation, tout en proposant également une éthique programmatique de soin et de renouveau.”

Étudiant: Michaela Prunotto

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Alan Pert

E-mail: michaelalaprunotto[at]gmail.com

Rencontres étranges : révéler l’accident du site de défense de Maribyrnong par Kate Donaldson

“Le site de défense et l’usine d’explosifs de Maribyrnong est une installation de défense désaffectée de 128 hectares nichée dans la banlieue ouest de Melbourne.

“Cette thèse se produit de manière transitoire au cours de la période de limbes actuelle du site.

« Il s’agit d’un projet de « dévoilement », de faire remonter les tensions à la surface en chorégraphiant des rencontres architecturales anxieuses avec des histoires contestées et les catastrophes écologiques de la grande science.

“En introduisant six arrêts au cours d’un parcours à travers un réseau connecté de “voies propres” surélevées, le projet rassemble un public en quête de loisirs avec des programmes scientifiques discrets.

“Ces interventions font référence aux conditions de sites perdus ou restants pour créer des rencontres démocratisées avec le paysage autrefois caché.

“Strange Encounters crée un espace pour une confrontation physique, des collisions précaires et des enchevêtrements tendus avec les conséquences de la militarisation.”

Étudiant: Kate Donaldson

Cours: Mémoire de maîtrise en conception d’architecture

Tuteur: Alan Pert

E-mail: donalkr06[at]gmail.com

