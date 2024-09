Sept projets d’architecture de troisième cycle réalisés par des étudiants de l’Université de Cardiff

Spectacles de l’école Dezeen : la restauration d’un ancien supermarché en un espace communautaire axé sur la durabilité est présentée dans le dernier spectacle scolaire de Dezeen par des étudiants de l’Université de Cardiff.

On y trouve également un complexe d’habitations collectives pouvant accueillir différentes générations de résidents et une jetée qui met l’accent sur la biodiversité par sa conception.

Institution: Université de Cardiff

École: École d’architecture du Pays de Galles

Cours: Maîtrise en architecture

Déclaration de l’école :

« La Welsh School of Architecture (WSA), basée à Cardiff, est une institution de renommée mondiale pour les études de conception et d’environnement bâti.

« Fondée il y a plus d’un siècle, la WSA possède une forte tradition d’excellence dans l’enseignement de l’architecture ; notre enseignement et nos recherches embrassent la diversité et la nature transdisciplinaire de l’architecture.

« Nous encourageons les apprenants curieux, créatifs, critiques et éthiques qui peuvent relever les défis avec des compétences et des connaissances variées et flexibles.

« Notre vision est de contribuer à la création d’environnements bâtis qui améliorent le bien-être des générations actuelles et futures tout en prenant soin de la planète.

« Le Master en architecture (MArch) est un programme de deux ans. Accrédité par le RIBA, l’ARB et le LAM (Malaisie), le programme encourage les étudiants à se forger une position personnelle éclairée par des approches critiques, réflexives, créatives et interdisciplinaires du design.

« Au cours de la première année du MArch — l’année de formation pratique — nos étudiants entreprennent des travaux universitaires et des projets tout en occupant un emploi rémunéré dans un cabinet d’architecture.

« La deuxième année, en revanche, se déroule entièrement à l’école. Ici, les étudiants développent des études fondées mais axées sur la recherche à travers une thèse et un mémoire de conception, tout en entreprenant des études sur la pratique, la gestion et l’économie de l’architecture.

« Grâce à la thèse de conception, chaque étudiant identifie dans un premier temps un site et un sujet d’exploration qui s’inscrivent dans le contexte d’une unité de conception thématique.

« Ils continuent à utiliser le design comme un véhicule de recherche et de développement de propositions architecturales imaginatives. »

Le bureau résilient (de l’économie du partage) par Matt Gibson

« Les bureaux d’entreprise vides de l’ère du travail hybride reflètent la vulnérabilité insoutenable de la typologie à mesure que les attitudes à l’égard du travail évoluent.

« Le Bureau Résilient explore une alternative durable au cycle perpétuel de construction, d’utilisation et d’obsolescence des bureaux à travers une typologie de bureau interprogrammée.

« Adoptant les principes de l’économie du partage, le projet implique la réutilisation adaptative et l’extension verticale d’un parking à plusieurs étages pour fournir une série de parcs et une combinaison flexible d’unités de bureaux et résidentielles.

« Permettre une réaction directe à l’expansion ou à la contraction des entreprises en reconnaissant l’obsolescence, la continuité de l’environnement bâti et des équipements publics est plutôt proposée comme un héritage d’entreprise. »

Étudiant: Matt Gibson

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: matthew.gibson32[at]moi.com

Tesco de demain : des places de parking aux lieux publics par Charlotte Woodfield

« Cette thèse envisage un avenir transformateur pour le supermarché Tesco à St Mellons, Cardiff, en mettant l’accent sur la durabilité et l’engagement communautaire.

« En s’attaquant à la dépendance à la voiture et au manque d’espaces communautaires de la banlieue, il vise à créer un centre dynamique qui s’intègre parfaitement à St Mellons.

« Dans un premier temps, Tesco soutiendra les agriculteurs locaux et intégrera des espaces de spectacle, en utilisant les bénéfices pour financer un pôle d’échange de transport.

« Au fil du temps, le parking se transformera en une place publique dynamique, privilégiant les parcours piétonniers et les activités culturelles, redéfinissant le supermarché comme un centre communautaire et culturel. »

Étudiant: Charlotte Woodfield

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: charlottetwf[at]gmail.com

Investir dans les marges par Chris Adams

« Une marge investie présente un nouveau bien commun de logement social pour faciliter les échanges intergénérationnels – où jeunes et vieux vivent et vieillissent ensemble, ne sont plus territorialisés dans les périphéries et ne sont plus marginalisés dans les interstices.

« Grâce à une rénovation durable, à un remplissage et à une approche axée sur le tissu, un lotissement de logements sociaux visiblement délabré à Cardiff est transformé.

« Le projet agit comme un cri de ralliement pour rejeter les politiques d’affaiblissement des normes de logement, de déplacement et de territorialisation et plaide plutôt pour un réinvestissement dans les marges, par lequel l’autonomisation des communautés transforme les espaces marginalisés, les personnes marginalisées, en quelque chose de plus intégré à la vie et à la vitalité de la ville. »

Étudiant: Chris Adams

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: chris.adams652[at]icloud.com

À qui appartient l’océan ? Une architecture pour un environnement marin durable par Barney Johnson

« Sans un environnement océanique sain, un monde vivable ne peut exister.

« Un concours de conception a été lancé pour développer une infrastructure architecturale capable de relever les principaux défis et de catalyser le développement du Plan de transition aquatique 2030.

« Le développement de New South Pier met l’accent sur la production durable grâce à la mariculture, en stimulant la biodiversité grâce à l’ensemencement de récifs artificiels et en engageant le public dans des installations culturelles et de loisirs. »

Étudiant: Barney Johnson

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: b.johnson.architecture[at]outlook.com

L’imagination supérieure par Anne-Marie Howick

« L’un des plus grands défis pour nos générations actuelles et futures est celui des problèmes persistants et auto-entretenus qui causent des dommages irréparables à notre environnement et à nos populations.

« L’éducation et la recherche rigoureuse sont à l’origine du changement et, sans doute, notre capacité à imaginer un avenir différent l’est aussi. Pourtant, il existe une telle disparité dans la valeur accordée à chacun de ces moteurs de progrès.

« Higher Imagination remet en question le système éducatif actuel qui dévalorise intrinsèquement et systématiquement l’imagination.

« Au contraire, cela permet aux étudiants de valoriser leur réflexion sur l’avenir en engageant leur imagination au sein des communautés artistiques locales, les foyers de l’imagination de Cardiff. »

Étudiant: Anne-Marie Howick

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: howick46[at]gmail.com

Le collectif de mémoire de Connor Bryan

« La thèse explore si un bâtiment peut raconter ses propres histoires – une position définie par l’utilisation de l’écriture dramatique comme une nouvelle forme d’interrogation architecturale.

« Le projet développe cet expressionnisme et cherche à redéfinir le rôle de la narration dans la société face au monde numérique croissant que nous connaissons aujourd’hui.

« Sur le plan architectural, la proposition explore de multiples pistes autour de la manière dont un bâtiment peut raconter sa propre histoire, parmi les offres programmatiques plus larges d’une salle de mémoire, d’une salle de classe et d’espaces de conversation intimes.

« Le résultat est l’histoire d’un bâtiment qui est exposée à son public, un nouveau facilitateur de narration et de cohésion sociale à Pontypridd. »

Étudiant: Connor Bryan

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: Bonjour[at]connorbryan.co.uk

Retour au marais : Le domaine du marais de Prity Chatterjee

« Back to the Marsh exploite les systèmes écologiques pour la revitalisation du marais de St Philip.

« En intégrant des techniques naturelles de purification de l’eau, des stratégies de production d’énergie durable et de résilience aux inondations et en réorientant les ressources en eau vers l’agriculture et la production de carburant, le projet positionne l’écologie comme le récit central du rajeunissement du marais.

« Il donne la priorité à la défense du nettoyage des eaux usées, de l’énergie propre locale, des corridors verts, de l’éco-éducation et de la finance verte.

« Une vision de conception avant-gardiste sur 20 ans, situant les nouveaux logements dans un avenir durable, résistant aux inondations et axé sur l’écologie pour le marais de St Philip à Bristol. »

Étudiant: Prity Chatterjee

Cours: Maîtrise en architecture

E-mail: bavardage.prity[at]@gmail.com

