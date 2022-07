Sept policiers sur dix de la plus grande force de police du Royaume-Uni n’ont pas procédé à une seule arrestation en un an

SEPT flics sur dix de la plus grande force de police britannique n’ont pas procédé à une seule arrestation en une année entière, peut révéler The Sun.

Et seulement sept pour cent des 32 493 officiers du Met ont entaillé cinq suspects ou plus.

Les chiffres du choc sont apparus le jour où il a été démontré que la criminalité signalée était à son plus haut niveau en Angleterre et au Pays de Galles depuis 20 ans.

Le Met a insisté sur le fait que de nombreux officiers travaillaient dans des domaines spécialisés qui “ne nécessitent pas d’arrestations”.

Mais le directeur du groupe de campagne du Center for Crime Prevention, David Spencer, a fustigé: «Ces chiffres sont vraiment époustouflants et soulèvent de sérieuses questions sur ce que font exactement la plupart des policiers de leur temps et où se situent les priorités du Met.

“Il est temps que le Met fasse sortir les officiers de derrière leur bureau et dans les communautés où ils remplissent leur mission de dissuasion du crime et de protection des personnes.”

En réponse à une demande en vertu des lois sur la liberté d’information, le Met a révélé que 22 753 de ses officiers – 70,02% – n’avaient pas procédé à des arrestations entre le 1er avril 2021 et le 31 mars de cette année.

Ils faisaient partie d’un total de 30 265 avec moins de cinq colliers au cours des 12 mois – 93,1% des officiers du Met.

La force a été soumise à des mesures spéciales par des inspecteurs ce mois-ci pour la première fois de son histoire.

Il fait suite à une série de controverses, d’échecs systémiques et de 70 000 infractions non enregistrées sous l’ancienne commissaire Dame Cressida Dick, qui a démissionné.

Son remplaçant Sir Mark Rowley doit prendre ses fonctions en septembre.

Il a indiqué qu’il se concentrera sur le renforcement des ressources policières locales et sur une présence plus visible dans les rues.

Hier soir, l’inspecteur en chef détective à la retraite du Met, Mick Neville, a déclaré: “Le nouveau commissaire doit concentrer ses officiers sur la lutte contre le crime et non sur l’éveil sous aucune de ses formes.”

Il a ajouté: “De mon temps, je connaissais des officiers qui pouvaient faire cinq arrestations en quelques jours, pas en un an et ce seraient des arrestations de cambrioleurs, de voleurs et de braqueurs, ce que le public veut voir.”

Le Met a déclaré: “Les arrestations sont principalement effectuées par des équipes d’intervention d’urgence qui sont beaucoup moins nombreuses, ce qui explique pourquoi les arrestations par nombre total d’officiers peuvent sembler faibles.”

La sous-commissaire adjointe Laurence Taylor a déclaré: “Nous veillons à ce que les agents du Met se concentrent sur le traitement des délinquants et la lutte contre la criminalité.”