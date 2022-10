Sept pilotes indiens se qualifient pour l’étape 2 des finales Asie-Pacifique FIA ​​Rally Star

Pas moins de sept pilotes indiens se sont qualifiés pour l’étape 2 de la finale Asie-Pacifique FIA ​​Rally Star après des essais préliminaires sur le circuit international de Madras ici lundi. Au total, 25 concurrents se sont qualifiés pour le tour suivant.

Les sept Indiens, sur 16 aspirants locaux, qui sont passés au stade 2 sont Harkrishan Wadia (Delhi), Jasmehar Jubbal (Faridabad), Jeremy Miller (Bengaluru), Arnav Pratap Singh (Delhi), Tarushi Vikram (Chikkamagaluru), Pragati Gowda ( Bengaluru) et Vedant Jouhari (Bengaluru).

Harkrishan Wadia, 24 ans, de Delhi, a été le plus rapide parmi les qualifications indiennes, réalisant un meilleur tour de 49,40 secondes sur un parcours goudronné de 900 mètres lors de sa deuxième manche, ce qui était une amélioration par rapport à 49,90 lors de la première sortie chronométrée.

Un Wadia ravi a déclaré: «Bien sûr, je suis heureux de passer à l’étape suivante, mais il reste encore un long chemin à parcourir. Je suis également très heureux que sept Indiens se soient qualifiés pour le tour suivant. Pour nous Indiens, c’était notre première expérience dans la Cross Car et donc une courbe d’apprentissage abrupte. Maintenant, nous sommes tous concentrés sur l’étape 2 de demain et j’espère que la plupart d’entre nous, sinon tous, se rendront à la dernière étape de mercredi.

Les 40 qualifiés de neuf pays de la région Asie-Pacifique ont été divisés en sept groupes, chacun recevant une course de reconnaissance et deux sorties chronométrées avec le meilleur tour chronométré pris en compte pour le classement. Les trois premiers de chaque groupe, ainsi que quatre autres pilotes les plus rapides de tous les groupes, ont progressé vers l’étape 2 qui se déroulera au même endroit mardi lorsque 12 finalistes pour la manche finale de mercredi seront choisis en fonction de leurs performances.

En raison de fortes pluies nocturnes, le parcours est passé d’une configuration terre à une configuration goudronnée. Mardi, le parcours sera rallongé à 1800 mètres et 3 Kms pour mercredi, mais le tout sous réserve des conditions météo. ont déclaré les organisateurs dans un communiqué lundi.

Les gagnants de la région Asie-Pacifique seront annoncés le mercredi 12 octobre, après tout, les pilotes ont été interviewés par le Jury de quatre membres.

Le jury comprend le directeur du rallye FIA ​​Andrew Wheatley (président), Pernilla Solberg, Maciej Woda et Guy Botterill (conseiller des pilotes).

Le vainqueur de la finale Asie-Pacifique du FIA Rally Star représentera la région lors de la saison d’entraînement 2023 du FIA Rally Star. Outre six rallyes dans une Ford Fiesta Rally3 M-Sport, le forfait de la saison d’entraînement comprend une évaluation physique et intellectuelle, un encadrement des pilotes et des tests. L’objectif est de doter les concurrents qui réussissent des attributs dont ils ont besoin pour tenter de s’assurer une place dans le Championnat du Monde des Rallyes de la FIA à l’avenir.

Fin 2023, les quatre meilleurs membres du FIA Rally Star Team sont récompensés par une saison en Championnat FIA Junior WRC en 2024. Pour 2025, trois pilotes se lancent dans une deuxième saison Junior WRC. Et si l’un des membres de l’équipe FIA ​​Rally Star remporte le titre, il s’assure une campagne WRC2 dans une voiture Rally2 pour 2026 avec une voiture Rally1 comme prochain objectif.

